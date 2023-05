A solo dos meses de su última internación por problemas respiratorios, el papa Francisco volvió a suspender sus actividades previstas para hoy al padecer un cuadro de fiebre por el cual la unidad médica que lo atiende le recomendaron reposo. Desde el Vaticano se explicó que Jorge Bergoglio tuvo ayer una agenda muy cargada y, en un momento, “la resistencia (del cuerpo) falla”.

La información se conoció luego de que sorpresivamente fueran suspendidas las audiencias agendadas para esta mañana. La noticia trascendió luego de que no se enviara a los medios el parte diario de la actividad papal y después de que se le diera aviso a las personas que hoy tenían cita con el pontífice.

Ante la sorpresa y las especulaciones que comenzaron a girar, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni salió a dar una breve comunicación: “Debido a un estado febril, el Papa no ha tenido la actividad prevista para esta mañana”. No detalló los motivos por los cuales el estado de salud de Jorge Bergoglio sufrió ese traspié.

"La resistencia falla"

La de hoy es la segunda vez en dos meses que Francisco debe suspender su agenda por problemas de salud. A fines de marzo pasado fue internado de urgencia por problemas respiratorios, que se manifestaron también a través de una fiebre, además de problemas para respirar. Al llegar al hospital Gemelli, de Roma, se le diagnosticó "una pulmonía aguda".

La prensa italiana indicó que las razones por la que hoy se cancelaron las audiencias tienen que ver con la extensa jornada de actividades que ayer tuvo Bergoglio, que asistió un acto de la Fundación Scholas Occurrentes con funcionarios latinoamericanos y otras personalidades. A la mañana había recibido a los obispos italianos, reunidos en asamblea.



"El Papa estaba cansado, ayer tuvo una jornada muy intensa", dijo después el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, al margen de una reunión en la embajada de Italia ante la Santa Sede.



Explicó que el jueves Francisco "vio a muchísima gente y, en el encuentro de Scholas quiso saludarlos a todos. En un determinado momento, la resistencia falla".



Por el momento, la actividad papal suspendida fue solo la de hoy. De hecho, la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que el próximo lunes por la mañana el pontífice entregará el Premio Pablo VI al presidente de la República italiana, Sergio Mattarella.



El antecedente de salud de Francisco

El problema de salud que Bergoglio había presentado a finales de marzo último apareció, también, después de una jornada de intenso trabajo y reuniones. Ocurrió luego de un viaje a Hungría. "Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta", explicó el Papa aquella vez.

Estuvo hospitalizado tres días y luego “el organismo reaccionó bien al tratamiento", explicó él mismo a la prensa.

Durante aquel ingreso en el hospital, el Vaticano informó que Francisco había sufrido una bronquitis de base infecciosa, por lo que se le aplicó un tratamiento de antibióticos en infusión, por vía intravenosa y desde el primer día hospitalizado su salud registró una "mejoría".



La primera vez que fue ingresado en el Gemelli fue en julio de 2021, cuando fue operado del colon y quedó hospitalizado durante diez días. Desde entonces, el Papa también padeció un problema en su rodilla derecha que le obliga a caminar con bastón o con silla de ruedas.