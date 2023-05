“No nos cansamos de pedirle a la policía que sea cuidadosa”, afirmó anoche el ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada, en la conferencia de prensa que brindó el gobierno salteño alrededor de las 20 para anunciar el acuerdo salarial con los gremios docentes que participaron en la mesa paritaria.

Esos sindicatos fueron la Asociación de Magisterio de Escuelas Técnicas (AMET), la Agremiación Docente Provincial (ADP), SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y UDA (Unión de Docentes Argentinos). Las y los educadores nucleados en ATE aún no lo firmaron; por otro parte, UDA invitó a un grupo de docentes Autoconvocados a la mesa paritaria (Frente de Autoconvocados de Salta), y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SITEPSA) finalmente no participó en esa instancia de negociación.

“Las soluciones no van por los cortes”, dijo Villada. “Este tipo de pedidos terminan entorpeciendo la convivencia en la sociedad”, continuó. La mención del funcionario tiene relación directa con las detenciones de docentes manifestantes producidas en la zona del ex peaje Aunor, en la ruta nacional 9, acceso a Salta capital, el atardecer del jueves último. Diecinueve docentes autoconvocados fueron privados de su libertad por las fuerzas de seguridad provinciales mientras se desplazaban por la banquina de esa autovía. La noche del 24 las y los policías les habían advertido que “no actuaban sin orden judicial para despejar la vía de circulación”. Es que la jueza de Garantías Ada Zunino autorizó a la Policía de Salta el uso de la fuerza pública.

Villada, Dib Ashur y Cánepa (Imagen: gobierno de Salta).

“Hace tres años que damos aumento de salario por encima de la inflación”, recordó el ministro Gobierno. “Si acabamos de tener un acuerdo paritario y pagamos los sueldos al día, les pregunto a todos los salteños, ¿por qué los chicos no están con los maestros en clase? No lo merecemos como sociedad. Queremos construir una Salta en paz”, cerró el funcionario. El atardecer del 25 de mayo hubo una educadora golpeada, otra capturada del interior de una capilla de un cementerio privado, otra permaneció con sus senos expuestos mientras era detenida por personal de seguridad; un docente fue ahorcado por efectivos policiales como método para controlarlo, y otro fue empujado por el terraplén de la autovía nacional para ser capturado por policías.

Las condiciones del acuerdo salarial fueron anunciadas por el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur. “Mayo se pagará con un aumento del 12%; en junio los haberes tendrán otro aumento del 11%, a mitad de julio pagamos un bono de 30 mil pesos; a finales de julio los haberes tendrán otro aumento del 11%, y a mediados de agosto pagaremos otro bono de 30 mil pesos. Entre los ítems que componen el salario docente, el salario familiar y el transporte tendrán un incremento del 30%”, detalló. Los aumentos impactarán en códigos relacionados con antigüedad, zona de trabajo y jerarquización. Y hacia el final de la conferencia recordó a la docencia autoconvocada: “día no trabajado no se paga, como dice la ley”.

“¿Se negociaron en la mesa paritaria los ítems no remunerativos? Es decir, ¿se discutió si pasarán a ser remunerativos?”, le preguntó Salta/12. Dib Ashur eludió la consulta y se remitió a insistir que ítems como transporte recibirían un aumento del 30%. El algoritmo del salario docente se compone de variables que se encuentran en dos categorías bien diferenciadas (remunerativas y no remunerativas) que impactan directamente no solo en los ingresos de las y los educadores públicos, sino también en sus jubilaciones. Junto al aumento del salario mínimo, el blanqueo de todos los ítems configura uno de los puntos más discutidos por la docencia autoconvocada en las dos instancias de diálogo que ofreció el gobierno de Salta. Sobre el aumento del básico, Dib Ashur recordó que es potestad de la Nación, porque en las mesas paritarias nacionales (que aún no comenzaron) se discutirá nuevamente esa base o piso salarial.

La secretaria general de SITEPSA, Victoria Cervera, explicó a este medio por qué ese sindicato docente no participó en la mesa paritaria. “No estuvimos en esa mesa porque la consideramos una estafa. Los porcentajes pactados con el sector gremial obsecuente son de miseria porque se basan en diciembre de 2022”. También se refirió a las declaraciones de los ministros en la conferencia de prensa de anoche. “Han salido a amedrentar a los docentes, a ofenderlos, a decir que a las docentes nos manejan como marionetas. Algunos políticos han salido a mentir a la sociedad (…) tratan de poner a la sociedad y a los padres en contra de los docentes”.

Vigilia en la puerta de Ciudad Judicial.

Cervera se refirió así a las declaraciones de Matías Cánepa, titular de la cartera de Educación de la provincia, que en la conferencia de prensa instó a padres y madres a dejar de apoyar la lucha docente en las redes sociales. “Si usted pone 'me gusta' está colaborando con que no haya clases”, dijo el funcionario. “Les pido que nos acompañen”, insistió. "Los docentes instigadores de la lucha nos dijeron que nos iban a generar un castigo ejemplar en las elecciones. Quedó claro que no fue así”, agregó luego. En los comicios del 14 de mayo el gobernador Gustavo Sáenz fue reelecto, con 337.621 votos, menos de la mitad del total de los 752.841 sufragios emitidos. “Hay grupos que buscan desinformar”, añadió luego Cánepa en referencia al colectivo docente de autoconvocados. “Los salarios están muy arriba a nivel nacional”, aseguró.

Somos docentes, no somos delincuentes

Alrededor de las 16 horas, las y los docentes detenidos por la Policía de Salta la tarde del jueves 25 de mayo recuperaron su libertad. Mucha gente los acompañó desde la noche del 25. Docentes, familiares y otras personas permanecieron en vigilia hasta ayer en los alrededores de la Alcaldía de la Ciudad Judicial y del acceso al moderno edificio del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal de la provincia, en el norte de la ciudad de Salta. “Somos docentes, no somos delincuentes”, corearon frente al acceso a la estructura.

Poco antes de que las nueve mujeres docentes salieran del espacio donde permanecieron detenidas, la abogada defensora de siete educadoras y educadores, Sandra Domene, habló ante las personas reunidas frente a la Alcaldía femenina. Informó que los 19 educadores y educadoras detenidos fueron imputados por dos delitos, entorpecimiento de las vías de transporte y desobediencia judicial.

“No hubo juez de detenidos”, remarcó Domene, en relación a las instancias judiciales de audiencias de imputación y controles de legalidad. “Anoche (por el 25 de mayo) se prohibió el ingreso al Comité contra la Tortura cuando la ley dice que no se le puede prohibir. (El ingreso) tendría que haber sido inmediato, más cuando hay personas lesionadas”, continuó en relación a la docente golpeada al ser detenida y a la que permaneció con sus senos al descubierto mientras era demorada en la ruta. “Acá el personal policial se enfrentó a los docentes, aunque la lucha docente beneficia al personal policial”, opinó. “Lo lógico es que se pongan a la cabeza el ministro de Economía y el ministro de Educación para mediar y resolver el conflicto de manera eficiente”, sostuvo.

Integrantes de organismos de derechos humanos presentes durante la vigilia aseguraron a este medio que no hubo consulta al fiscal federal Eduardo Villalba por parte de la jueza provincial Ada Zunino al momento de despejar una autovía nacional, como es la ruta 9. “Las escenas de persecución policial contra mujeres docentes son muy preocupantes”, aseguró Blanca "Nenina" Lescano, de la Mesa de Derechos Humanos de Salta. “Tenemos que defender los derechos de los trabajadores. Nosotros dialogamos con el fiscal Villalba y él nos aseguró que no dio ninguna orden para que la policía despeje la ruta 9”, dijo Lescano. “No hubo un negociador eficaz en esta lucha docente. Son trabajadores que reclaman un salario digno, como el resto de los trabajadores que buscan llegar a fin de mes”, agregó.



Rubén Fernández, delegado por capital, instando a continuar la lucha.

También la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuestionó la detención de las y los docentes. La delegada local, María Martínez Morales Miy, que desde el momento de las detenciones trató de intervenir para llegar a una solución, informó que este organismo hará "la denuncia pertinente a la Fiscalía de Derechos Humanos" acompañando a docentes, y señaló que no se usó el protocolo antiprotesta elaborado por el mismo gobierno provincial y que esto derivó "en maniobras aún peores" que si se hubiera respetado el procedimiento establecido en ese protocolo.



Sandra Domene, defensora de Federico Ortega Ábalos, Gustavo Marcelo Herrera, Eliana Flores, Pilar Guadalupe Salva, y Marina del Valle Figueroa, adelantó que planteará “la incompetencia" de la justicia provincial en la causa porque los hechos ocurrieron sobre una ruta nacional.

Una vez en libertad, las y los educadores que habían estado detenidos, tomaron los megáfonos e instaron a continuar la lucha docente. Rubén Fernández, docente delegado por Salta capital, reflexionó al salir: “el gobierno judicializa la protesta social, necesitamos más solidaridad y más lucha, no podemos seguir soportando el ajuste del gobierno contra los sectores más vulnerables”. Instó a las organizaciones sociales a tomar las calles y continuar con la lucha docente. Este docente tuvo un coma diabético la noche del 25 de mayo mientras estaba detenido y, según contó su hermana, la policía se negó a brindarle atención médica. Finalmente, fue derivado al Hospital Oñativia, donde recibió los cuidados necesarios y regresó a la Alcaldía para continuar con los trámites judiciales de su detención.

La lucha docente continúa

Anoche, la docencia autoconvocada realizaba una olla popular al costado de la ruta nacional 9, a la altura del ex peaje. En Cafayate, hubo cortes de la ruta nacional 68, aunque se cortaba por media hora y luego se permitía el tránsito, poco después de las 15 un turista intentó chocar a los manifestantes. En el camino, chocó a un policía de la provincia y fue demorado. Por otro lado, trabajadores autoconvocados de la Salud Pública siguieron su protesta en la plaza principal de Salta en la tarde de ayer. Por la noche, decidieron que todos los sectores tendrán una asamblea a las 16.

Desde el 24 de mayo las protestas en las diferentes rutas de Salta aumentan. En Tartagal los docentes cortaron la ruta nacional 34 y se manifestaron en la plaza San Martín contra la represión en la capital. Por la noche se replicaron marchas de antorchas en distintas localidades de la provincia, desde las principales ciudades hasta los lugares más alejados, como Nazareno (en el departamento Iruya, sobre el límite con Bolivia); también hubo cortes en la ruta nacional 51, que comunica Campo Quijano con San Antonio de Los Cobres. La noche del 25 de mayo, después que fueron detenidos los 19 docentes, una manifestación de dos cuadras y media rodeó la plaza principal de Salta. Esos docentes, familiares y ciudadanos, fueron aplaudidos por los turistas que estaban sentados en restaurantes alrededor de la plaza principal de Salta.