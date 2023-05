(Enviado especial a Shanghai)

El periplo por China del ministro de Economía, Sergio Massa -que tiene como componente político de peso la participación de Máximo Kirchner- cuenta con dos hitos de alta relevancia. El primero, la búsqueda de que el gobierno de Xi Jinping pueda duplicar el dinero de libre acceso para Argentina en el marco del swap de yuanes. El segundo, que vía el apoyo político de Brasil el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), el banco de los BRICS, sea otra variante de financiamiento para el país, en plena búsqueda de dólares y acuerdos de importaciones en monedas locales.

En ese contexto, la designación hace algo más de un mes de la brasileña Dilma Rousseff al frente del del NBD abre nuevos escenarios. El banco, creado en 2014 por La India, China, Brasil, Rusia y Sudáfrica, tendrá a su titular sentada este jueves con el ministro Massa, según confirmaron los armadores de la agenda a Página I12. Una de las posibilidades sobre la mesa es el debate, que favorecería a Argentina, sobre un artículo del reglamento del NBD (el 7) que hoy sólo habilita a los países miembros de los BRICS a acceder a créditos que son parte de un fondo de contingencia para países con crisis cambiarias. Si bien el país no es el único interesado en destrabar el artículo, los funcionarios nacionales quieren meterse de lleno en ese debate.

El gesto de la designación de Rousseff es también un giro político en el comportamiento de Brasil respecto a Argentina. La ex presidenta brasileña llegó en lugar de Marcos Troyjo, quien había sido designado para el cargo por el gobierno de Jair Bolsonaro. La situación con Brasil, de todos modos, sigue siendo particular, porque a medida que se avanza con los BRICS, no se define el comercio bilateral entre ambos con monedas locales. Se había prometido que el ministro de Economía de Lula, Fernando Haddad, daría definiciones sobre la posibilidad de pagar exportaciones brasileñas a Argentina con financiamiento de bancos brasileros, pero por ahora ese escenario sigue sin definición.

La energía, otro de los ejes

El miércoles será el día en el que empezarán las reuniones de funcionarios argentinos con el eje en la energía. La idea de Massa es que para fines de año, la balanza de dólares sea aportada en partes iguales para el agro y la energía. A tales fines, destacan en el Gobierno la gestión "en tiempo récord" del gasoducto Néstor Kirchner, que saca gas de Vaca Muerta. Agustín Gerez, presidente de Enarsa, la firma que estuvo involucrada directamente con la obra, está en la nómina del viaje a China.

En ese contexto, el cronograma de reuniones de Massa y sus funcionarios es más amplio e incluye los siguientes puntos. Reunión con autoridades de la empresa China Gezhouba Group Corporation (CGGC), que tendrá como eje el proyecto en ejecución de las represas del Río Santa Cruz. La jornada continuará con una reunión de trabajo junto a los representantes de la Empresa Power China, que tendrá como hilo conductor una batería de proyectos referidos al desarrollo energético del pais.

Además, el Ministro mantendrá un encuentro con las autoridades de la Empresa CET - State Grid, en la que se abordará el objetivo de ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica. El miércoles, Massa, continuará la agenda con una reunión de trabajo con autoridades de la empresa Tibet Summit Resources. Sobre la mesa, se desplegarán diversas iniciativas tendientes a fomentar la inversión en materia de desarrollo minero y extracción de litio.

Mas tarde, el Ministro, desarrollará su jornada con una nutrida agenda de reuniones: con autoridades de la empresa Ganfeng Lithium y de la empresa Tsingshan Holding Group. En ambos encuentros, se abordarán temas vinculados a la promoción de inversiones en distintas provincias vinculadas al desarrollo de la minería.