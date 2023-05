“¿Eran amigos…con beneficios?” Incluso en pleno siglo XXI, explicar el idilio y distanciamiento entre los protagonistas de Platonic tiene sus bemoles. Por eso la sorpresa de Sylvia (Rose Byrne) cuando su hija adolescente le lanza la insidiosa pregunta sobre cómo era su relación con Will (Seth Rogen). Ella lleva trece años de casada, él se acaba de divorciar, los dos pasaron el umbral de las cuatro décadas, y solo falta la chispa adecuada para que vuelvan a las andadas en esta entrega que supone una actualización del nunca bien ponderado género screwball y subversión de la comedia de rematrimonio. “Me gustan todos esos elementos. Hay momentos de mucha locura, otros que son graciosos y algunos más tranquilos que reflejan algo íntimo. Es una comedia de adultos que discuten sus temas y seguro los que la vean se van a sentir identificados”, asegura su protagonista en una conferencia en la que estuvo presente Página/12.



Su título lo deja en claro. Platonic explora el eterno debate sin zanjar sobre la amistad con el otro sexo. “Hombres y mujeres no andan saliendo juntos a nuestra edad”, dice Sylvia en un comienzo. Y también quedan claros los motivos por los que habían dejado su vínculo entre paréntesis. Había demasiada química entre el peterpanesco Will y la mujer que tenía el “no imposible” al momento de irse de fiesta. Ex mejores amigos en tiempos universitarios se distanciaron en muy malos términos luego de que ella le advirtiera de que Audrey (Alisha Wainwright) no era la indicada para él. Cuando Sylvia descubra que Will se ha divorciado, su esposo, Charlie (Luke Macfarlane), le sugerirá que aproveche el momento para reconectar con aquel. De ahí a que la madre y ama de casa inhale tranquilizante para caballos en un baño de un bar habrá un par de escenas. “La serie no solo asegura que es posible la amistad entre hombres y mujeres, sino entre estos dos que claramente tienen sus cuestiones por resolver. Se encuentran a medio camino cuando hay más oportunidad para ver como reencauzan una dinámica que, por momentos, es un desastre”, asegura Rogen.

Platonic, en su forma, tono y elenco, abreva lo que dieron películas prototípicas de la Nueva Comedia Americana como Bienvenido a los 40 (Judd Appatow; 2012) y Pase libre (Bobby Farrelly y Peter Farrelly; 2011). Implica, a su vez, un tercer round entre Rogen y Byrne que venían de interpretar a una pareja en la saga Buenos vecinos. En ambos caos fueron dirigidos por Nicholas Stoller, cocreador de esta serie con su esposa, Francesca Delbanco. Lo más perspicaz de la propuesta pasa por su compromiso total con los hábitos de la dupla en la que pasar a los bifes no parece tan relevante. El gancho, según explicaron sus implicados, es ir un paso más allá de Cuando Harry conoció a Sally. Si lo hacen o no será un Macguffin para adentrarse en la intimidad de sus criaturas. “Yo sinceramente creo que es posible tener esta clase de química cuando hablamos de gente que es completamente disfuncional y desastrosa, como lo son estos personajes, Rose y yo”, asegura Rogen con su reconocible risa de ultratumba.

-La serie habla de la amistad y su química trasciende la pantalla, ¿recuerdan cómo se conocieron?

Rose Byrne: -Parece que fue hace un montón, pero en realidad fue en el set de Buenos vecinos. Fue algo de instinto e intuición. Además, él es canadiense y yo soy australiana, es una mezcla cultural que tiene algo de lazo del Commonwealth.

- ¿Por qué cree que no hubo tantas ficciones que trabajaran amores platónicos?

Seth Rogen.: -Los viejos hábitos tardan en morir. Cuando hicimos Buenos vecinos la idea de hacer de una pareja que se llevara bien parecía descabellada. La dinámica en pantalla está concebida para que se lleven mal. Son estereotipos que arrastramos de las viejas películas. Hay culturas y religiones que no permiten la amistad entre el hombre y la mujer, así que hay una progresión. Pero es cierto, las series y las películas están atrás de la ola en lo que se refiere a lo que pasa en la sociedad.

-La referencia a Cuando Harry conoció a Sally es explícita en el primer episodio. ¿Esa comedia romántica fue una inspiración?

S.R.: -Crecimos viendo comedias románticas que nos dijeron que sólo era posible ese tipo de relación. Lo cual no refleja del todo a nuestras vidas, la relación con el sexo opuesto puede no ser romántica en lo absoluto. Como toda persona de bien amo Cuando Harry conoció a Sally y me sorprende el hecho de que subvirtieran su propia premisa. Billy Cristal de joven tiene esta idea de que hombres y mujeres no pueden ser amigos, la película todo el tiempo nos dice que él no tiene razón, pero al final se la da. Lo cual es muy gracioso y te impulsa a repensar todo lo que viste. No sigue sus propias reglas. Acá tomamos algo de esa premisa, pero diferente.





Programados

* Idris Elba (Luther) y un avión secuestrado. De eso se tratará Hijack, a estrenarse por Apple TV+ el próximo 28 de junio. Además del magnetismo de su protagonista, el thriller cuenta con el gancho de estar narrado en tiempo real a lo largo de sus siete episodios. Antes de ajustarse el cinturón Sam Nelson, un mediador consumado en el mundo de los negocios, dará un paso al frente y usará toda su astucia para tratar de salvar la vida de los pasajeros.

* Paramount+ presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de Star Trek: New Worlds que llegará el 15 de junio. En estos nuevos episodios, la tripulación del U.S.S. Enterprise, bajo el mando del capitán Christopher Pike (Anson Mount), se enfrenta a desafíos cada vez más peligrosos, explora territorios inexplorados y se encuentra con nuevas formas de vida y civilizaciones. Trekkies del mundo, están avisados.

* La segunda temporada de And Just Like That podrá verse por HBO Max desde el próximo 22 de junio. Vuelta confirmada entonces para Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y el resto de las chicas de Sex in The City. Otra dama con arribo confirmado es Charlie Kale de Poker Face, una de las ficciones con más run run de la actualidad. En esta ocasión, Natasha Lyonne (Russian Doll, Orange Is the New Black) encarna a una mujer que, gracias a su extraordinaria habilidad de detectar mentira, se transformará en una imprevista detective. Crimen, misterios, personajes excéntricos y una protagonista que exclama ¡Mierda! cada vez que resuelve un caso. Solo queda por saber la fecha en la que Universal + estrenará la serie que lleva la firma de Rian Johnson (Knives Out, Glass Onion) y reúne invitados de la talla de Adrien Brody, Joseph Gordon-Levitt, Chloë Sevigny, Benjamin Bratt, Luis Guzmán, Nick Nolte y Ron Perlman.

El personaje



Karen Pirie de Karen Pirie (Lauren Lyle). La última de las detectives británicas además de su trabajo se enfrenta al machismo institucionalizado. Está a cargo de la investigación de un asesinato sin resolver por dos décadas por el cual la policía fue acusada de inacción. Prime Suspect y Unforgotten parió una hija perfecta. Se puede ver por Flow y Acorn TV.