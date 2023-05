En la cuarta semana de conflicto docente, muy pocos legisladores de la provincia han brindado públicamente su opinión acerca del paro y las medidas de fuerza que mantiene el colectivo de autoconvocados, desde que comenzó a extremar medidas el pasado 4 de mayo.

Entre los que sí se manifestaron, la mayoría legisladores nacionales, primó la condena a la represión y el llamado al diálogo como herramienta para resolver el conflicto, que hoy tendrá una nueva jornada del paro por tiempo indeterminado ratificado en la última asamblea de Docentes Autonconvocados.

Lucas Godoy, diputado nacional por el Frente de Todos, insistió: “seguimos exigiendo el diálogo necesario en estas condiciones”. El espacio Frente Entre Todos, que Godoy integró en las últimas elecciones provinciales, fue uno de los primeros en expresar su adhesión a la docencia la semana pasada. Exhortó a las autoridades competentes "a resolver el conflicto a través del diálogo constante, rechazando la represión como método” para alcanzar acuerdos.

Nora Giménez, senadora nacional por el Frente de Todos, publicó en redes sociales que la “violencia nunca es el camino para resolver un conflicto”, y opinó que la represión “sufrida (…) por docentes y trabajadores de la Salud autoconvocados” fue un hecho “inexplicable en el actual contexto democrático”.

Sergio Leavy, senador por el mismo espacio, repudió la represión e instó al gobierno salteño a abrir canales de diálogo genuinos para “lograr una solución a la altura de lo que merecen nuestros docentes y empleados de la sanidad”.

Carlos Zapata, diputado nacional por Ahora Patria, dijo a Salta/12 que “el conflicto se potencia por la desatención y la mala praxis del gobierno”. El legislador recordó que quienes administran la provincia deben mantener la paz social. “No voy a negar el ninguneo del gobierno, ni las chicanas de algún ministro”, opinó Zapata aludiendo a las declaraciones de Matías Cánepa (titular de Educación) y Ricardo Villada (Gobierno, Trabajo, Derechos Humanos) durante la conferencia de prensa que los funcionarios brindaron el viernes por la noche.

“La deformación que existe en la distribución del presupuesto, llámese, jueces, diputados, ministros”, enumeró, “causa indignación entre otros trabajadores. Creemos que debe organizarse el Estado para distribuir el presupuesto entre quienes llevan a territorio servicios como docencia, salud, seguridad”. Finalmente, calificó la represión del 24 y 25 de mayo sobre la ruta nacional 9 a la altura del ex peaje Aunor como “un hecho desgraciado”.

Miguel Nanni, diputado nacional por la UCR, se solidarizó con las y los docentes reprimidos durante la tercera semana de paro de trabajadores de escuelas públicas y del área de salud. “El gobierno debe terminar con los sueldos de miseria y de hambre para que los alumnos vuelvan a las aulas”, dijo. Virginia Cornejo, diputada nacional por el PRO, difundió su deseo de una “Salta donde se resuelvan los problemas y que los reclamos de los docentes sean escuchados”.

Entre los pocos legisladores provinciales que sí se pronunciaron, Walter Wayar, senador provincial por el departamento de Cachi (Frente de Todos) opinó que “cuando un ministro ningunea al sector en conflicto, le está echando más leña al fuego y no resuelve con el diálogo”, también en referencia a las opiniones del ministro Ricardo Villada durante la conferencia de prensa del viernes 26 de mayo. “La ley dice que debés sentarte en paritarias a discutir el salario, pero no menciona que no podés sentarte a discutir con otros sectores que están haciendo un reclamo por fuera de la institucionalidad de los gremios”.

Wayar fue vicegobernador de la provincia entre 1995 y 2007. Durante el último año de gestión con Juan Carlos Romero como gobernador de Salta, el colectivo de educadores y educadoras salteños estaba en conflicto con su administración y, en medio del reclamo, había ocupado el acceso a la Catedral de Salta. Llevaba 50 días de conflicto y la ministra de Educación, Esther Altube, insistía en que la docencia que reclamaba mejoras salariales era un grupo miniritario.

El senador recordó durante la entrevista con Salta/12 su rol negociador en aquel momento. “Yo estuve presente en el conflicto con la docente en el año 2007, conversé con las autoridades de la Iglesia de Salta presente, y dialogamos para que no existiera represión, garanticé que se retiraba la policía”, contó. “En ese momento, yo a cargo del gobierno y como había un conflicto de vecinos en Cafayate, viajé hacia allá. En el camino, telefónicamente el gobernador (por Juan Carlos Romero) que estaba fuera del país, dio la orden al secretario de Seguridad para desalojar de la Catedral y de la plaza (principal de Salta) a las y los docentes”. Esos momentos de violencia institucional contra la docencia se mantienen frescos en la memoria del colectivo de educadores y educadoras salteñas.

“La violencia es un hecho irracional y dirigida contra los más débiles", continuó el senador por Cachi y que fue candidato a la gobernación de Salta en las elecciones del 14 de mayo. "Cuando los sectores del poder cortan rutas, son patriotas que defienden la Argentina. Cuando los originarios cortan las rutas porque los chicos se les mueren por desnutrición, hay que dar palos. Cuando los docentes cortan las rutas para visibilizar sus salarios, se reprime”, opinó.

Por otro lado, en la última sesión en la Cámara de Diputados de Salta, Jorge Restom (bloque Todos, General San Martín), pidió al gobierno salteño alcanzar una solución lo antes posible. “Me preocupa que los chicos de mi departamento no asisten a la escuela únicamente para estudiar, sino porque es el único lugar donde pueden recibir un plato de comida", dijo. "Lejos de querer castigar a nadie”, aclaró, “me pongo a disposición para alcanzar un acuerdo".

Con otra visión, Carolina Ceaglio, diputada provincial (bloque Gustavo Sáenz Conducción, Orán), dijo a Salta/12 que el gobierno de Salta “cerró una propuesta salarial superadora, la más alta del país para la parte educativa”. “Nuestra provincia fue una de las que más aumentó la proporción de su presupuesto destinado a educación”, insistió. Opinó luego que el paro de la docencia salteña “está negando la posibilidad de aprender a miles de niños. No sólo es lo educativo, sino también la contención de todo tipo que reciben en las escuelas, porque muchas veces es el único lugar seguro que (los y las estudiantes) tienen”.

La protesta docente en Salta recibió adhesiones de casi todo el territorio nacional.

El paro de la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados continuará hoy, día para el que se han previsto dos marchas. A las 10, comenzarán a manifestarse las y los docentes autoconvocados de Salta, previa concentración frente al Cabildo Histórico, en la plaza 9 de Julio. Además, la Asamblea organizó una conferencia de prensa, también para las 10, antes de la salida de la manifestación. Y por la tarde, a las 18, el estudiantado salteño de todos los niveles convocó a otra marcha, que será de apoyo a las y los trabajadores de salud y educación.



En otro orden, el viernes pasado, el gobierno de la provincia y los gremios cerraron un acuerdo salarial. El gobierno informó después el detalle la mejora salarial acordada. Indicó que el aumento del 34% se suma al 35,5% conseguido en febrero. Los incrementos serán escalonados, impactarán en algunos códigos específicos, y contemplan dos bonos de 30 mil pesos cada uno, el primero en julio y el segundo en agosto.

La suba salarial será del 12% sobre el básico y efectiva en los sueldos de mayo. También se otorgó un aumento del 30% a los gastos de movilidad y asignaciones familiares. En los sueldos de junio, el incremento será del 11%, con aumentos similares en ítems específicos (449, 649, 690 y 698). A mediados de junio se abonará el medio aguinaldo. El acta paritaria especifica que los gremios volverán a reunirse en agosto para revisar este acuerdo.