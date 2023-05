El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, lanzó de forma oficial su candidatura presidencial. Lo hizo este lunes mediante un video en el que reivindicó la gestión actual del presidente Alberto Fernández, pero también "los gobiernos de Néstor y de Cristina". Prometió solucionar "las tres I". "La inflación, la inseguridad y por sobre todas las cosas, la incertidumbre". Rossi aventuró que el próximo año será distinto porque la Argentina volverá a crecer --ya sin la pandemia, sin guerra y sin sequía-- y prometió, en línea con lo que viene pidiendo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que él quiere ser Presidente "para garantizar que el crecimiento económico de los próximos años sea redistribuido entre todos los argentinos".

"Quiero hablarle a todos los argentinos y a las argentinas: sé perfectamente lo que está pasando hoy la sociedad. Sé lo que te pasa a vos". Así comenzó Rossi su video. "Sé que hay días que sentís que tus sueños se desvanecen, o que te inunda la desesperanza. Sé que hay días que tenés bronca, cuando pensás que te levantás todos los días a la mañana y cuando llega el final del mes, lo que recibís por ese trabajo no corresponde al esfuerzo, te parece inadecuado y seguramente no te alcanza", añadió. Explicó que los cuatro años que pasaron "no fueron fáciles", por la deuda heredada, la pandemia, la guerra y la sequía, pero aclaró que, más allá de eso, hubo promesas que se cumplieron como la baja de la desocupación, la entrega de viviendas, la construcción de obra pública, el fortalecimiento del sistema de salud, y de los sistemas educativo y científico.

Admitió que los tres grandes problemas son: la inflación, la inseguridad y la incertidumbre, y pasó a la segunda parte del mensaje. "Te quiero transmitir tranquilidad porque esto va a pasar. Y no va a pasar dentro de diez años. Termina este año y el año que viene el ciclo económico de la Argentina va a ser distinto. La Argentina volverá a crecer fuertemente el año que viene", dijo. Según el jefe de gabinete, eso podrá ocurrir porque "ya se habrán metabolizado" los efectos de la pandemia, guerra y la sequía y que gracias a, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, ingresarán más dólares al país.

"La Argentina va a tener una balanza comercial favorable el año que viene", dijo y agregó: "Vamos a tener reservas en el Banco Central, y con reservas en el Banco Central vamos a controlar el tipo de cambio y bajar la inflación".

Rossi quiere ser Presidente, dijo, para que el crecimiento "no quede en manos de unos pocos". Y en el final remarcó que su deseo: "Vivir en un país grande, en una Argentina soberana, con inclusión, con seguridad, con igualdad social y con crecimiento económico".



El video fue grabado el miércoles pasado por la noche, cuando el jefe de Gabinete terminó con las actividades diarias. Lo hizo un día antes del acto de CFK en Plaza de Mayo, en el que no estuvo en el escenario porque, según dijo, "no fue invitado a subir". Más allá de eso, participó de la movilización y estuvo con los militantes en la calle.

El ahora candidato dejó su cargo frente al ministerio de Defensa en julio de 2021 por una regla que había impuesto el Presidente, y solo Rossi cumplió. El mandatario dijo que todo aquel que quisiera ser candidato en las elecciones de medio término debía abandonar su puesto en el Poder Ejecutivo. Por ese motivo, Rossi dejó Defensa y se abocó de lleno a la campaña por su candidatura a senador nacional por Santa Fe. Compitió contra la fórmula del gobernador, Omar Perotti. El kirchnerismo acompañó la fórmula de su contrincante y el exministro de Defensa perdió. En febrero de este año volvió al Ejecutivo luego de que el exjefe de Gabinete, Juan Manzur, abandonó su puesto para volver a hacer campaña a su provincia, Tucumán.

Esta no es la primera vez que Rossi se presenta como candidato a Presidente. También lo hizo en agosto de 2014 para las elecciones de 2015, en las que el peronismo llevó como candidato finalmente a Daniel Scioli. En aquella ocasión dijo que quería ser candidato a Presidente "para garantizar la continuidad de las políticas públicas implementadas desde 2003", y reivindicó al kirchnerismo "como un proyecto, no solo político, sino de vida". En diciembre de 2018 volvió a lanzar su candidatura presidencial para las elecciones de 2019. En ese momento se desempeñaba como el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria. El lanzamiento en 2018 fue en Rosario, en la Plaza España. ​"Me comprometo a trabajar para recuperar una Argentina para la mayoría", dijo y pidió "no resignarse a la entrega de un país para pocos". La tarea era que no reelija el entonces presidente, Mauricio Macri. En esas elecciones también se anotaban para competir Scioli y Felipe Solá, pero CFK eligió a Alberto Fernández.

Rossi se reconoce y describe como kirchnerista, por más que ahora sea el jefe de gabinete de Alberto Fernández, y considera que nadie puede decir lo contrario porque nunca traicionó, ni hizo nada para perjudicar a la vicepresidenta. Durante los últimos meses estuvo juntando apoyos en todo el país mediante su agrupación denominada "Corriente Nacional de la Militancia". En su entorno consideran que puede tener grandes chances si en las internas, por ejemplo, compite con el ministro de Economía, Sergio Massa. Creen que atraería al voto kirchnerista, un sector que no votaría nuevamente a un candidato que no provenga del espacio por más que sea elegido por la vicepresidenta.

Aún no está definido si el peronismo irá o no a unas elecciones internas. Por el momento, los anotados para competir en caso de que haya PASO son, además de Rossi, el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el dirigente social de Patria Grande, Juan Grabois; Gabriel Mariotto de Soberanxs y Claudio Lozano, de Unidad Popular. Desde el kirchnerismo y el massismo están trabajando en tándem para presentar un candidato de unidad. Una de las posibilidades más fuertes es que el elegido sea el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, así lo habrían definido en una reunión este sábado (ver aparte), aunque todavía no se descarta que también puedan ser candidatos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; o el ministro de Economía, Sergio Massa. En este momento Massa se encuentra en una gira por China con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.