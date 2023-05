Los y las profesionales de la salud nucleados en SiPrUS realizarán medidas de fuerza durante dos semanas. Hoy harán un paro de 24 horas en efectores de toda la provincia y se movilizarán, a las 9, a l nodo Salud (Laprida y Rioja). En caso de no tener convocatoria por parte del gobierno provincial, la próxima semana la jornada de lucha será por 48 horas. "Con la inflación acumulada, en abril perdimos el 9% de poder de compra de nuestro salario. Los tramos y montos del aumento acordado en marzo son irreales en la situación actual. El gobierno es consciente de esto y tiene que adelantar los tramos", sostuvo Diego Ainsuain Presidente de SiPrUS. Desde el sindicato informaron que, además, no se está cumpliendo el compromiso del pase a planta. Advierten que todavía ni siquiera se solicitó la documentación para llevarlos a cabo. "En los bajos salarios y la precariedad laboral está la explicación de por qué cuesta encontrar profesionales para cubrir lugares como las guardias, los centros de salud o los servicios de pediatría. No es como dicen los funcionarios que faltan profesionales de tal o cuál especialidad. Si pagaran como corresponde y con contratación estable, el recurso humano estaría".