Este domingo se estrenó la serie animada producida en La Rioja "Rosarito y sus Pizarras Mágicas". La producción indaga sobre la vida y labor de Rosario Vera Peñaloza como maestra de la Patria y muestra además su obra didáctica recorriendo aventuras ficcionales de su infancia. Tiene 13 capítulos de siete minutos de duración cada uno. Es una iniciativa del Ministerio de Turismo y Culturas de la provincia de La Rioja, a través de su Dirección General de Cine, diferentes áreas de Gobierno y en coproducción con el Ministerio de Cultura de la Nación, realizada íntegramente en La Rioja.



"Ahora la serie Rosarito será disfrutada por millones de niños en Argentina y ya existe interés para ser difundida en otras partes del mundo. Un producto Riojano desarrollado por jóvenes artistas y técnicos que nos deja una enorme capacidad instalada de recursos humanos calificados y técnicos, para seguir desarrollando la animación, parte fundamental del cine actual, los videojuegos, etc." expresó el Ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, Gustavo Luna.



Hebe Estrabou, Directora de Cine de la Provincia de La Rioja junto al Ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, Gustavo Luna y el Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer

En diálogo con La Rioja/12 Hebe Estrabou, a cargo de la Dirección de Cine de la Provincia de La Rioja e impulsora del proyecto, expresó estar "agradecida de la confianza que nos dio el ministro Gustavo Luna y el gobernador Ricardo Quintela para la realización de este gran desafío nuevo para La Rioja. También del apoyo incondicional del ministro Tristán Bauer que confió en nosotros desde el primer momento, visualizando en el primer teaser que era un proyecto potente. Y a Paka Paka que nos acompaño ayudando siempre a crecer esta producción".

Estrabou contó que: "Venimos trabajando desde el 2020, con un equipo maravilloso de La Rioja en su mayoría, de Córdoba y Buenos Aires. Hemos aprendido a resolver muchas cosas desde la virtualidad y hemos crecido juntos en este mundo animado que nos encanta. Estamos listos para ir por una segunda temporada o por un proyecto nuevo. Estamos listos para lograrlo".



"Con el estreno atravesamos muchos estadios. Primero emoción hasta las lágrimas, alegría, luego la satisfacción detener la tarea cumplida y por último el encuentro con el publico, esto no lo habíamos experimentando así todavía, sentimos mucho amor de tanta gente que nos saludo por todos los medios fue muy hermosa la respuesta" comentó su directora y explicó que para agosto estrenara la serie completa con sus 13 capítulos, "para poder cerrar esta primera etapa, era necesario el encuentro con el público. Así que esta emisión especial este 28 de Mayo en pantalla nacional en homenaje a Rosario por el aniversario fue el mejor momento".







"Todas las devoluciones del publico en general han sido muy positivas. Tanto de niños que les gusto muchísimo, logrando empatizar con Rosarito, que sabe mucho y Efrain que es muy amoroso. Los adultos nos escribieron felicitandonos, las docentes y directoras de escuelas nos hicieron llegar sus saludos desde Malanzan, La Rioja, Buenos Aires, Santa Fe, Usuahia, Córdoba entre otras provincias, emocionadas y pensando en como tomar la serie como recurso pedagógico" manifestó emocionada. "Nos han dicho, que les encanta escuchar nuestra tonada dentro de la pantalla nacional. Pudimos incorporar nuestro modo de hablar de la mano de Sofía Pelliza, Carolina Ibañez y Victoria Cárdenas. Las infancias locales, agudizaron la escucha les encantó sentir su tonada en la pantalla. Es de La Rioja? Se preguntaban".

Sofia Pelliza Macías protagonizó la voz de Rosarito y tras el estreno expresó "Es hermoso sentir que el trabajo, de manufactura amorosa, puede replicarse y disfrutarse en diferentes puntos del país". Sofía compartió con La Rioja/12 que "prestar tu voz, para crear una voz original de una animación, es lo más parecido a la alquimia. Dar vida, a aquello que simplemente existía en ideas. Trabajar con la dirección y el apoyo de las compañeras, implica un aprendizaje extraordinario. Siento que una deja una parte de sí misma en cada personaje que hace, y con Rosarito niña una parte de mi niña interior conectó con todas aquellas hermosas ideas que desde la fantasía del guión, implican la fantasía e inocencia de cada infancia".



Por su parte Carolina Ibañez, locutora y actriz de doblaje le dio la voz a Efraín, Flordelina, la tía de Rosarito comentó: "Me sentí feliz y orgullosa de participar en tremendo proyecto, con un sello de los llanos y bien federal. Se trabajo muchísimo para que todo salga hermoso. Todes entregamos alma y cuerpo. Pensar que estamos contando la historia de Rosarito, para las infancias de todo el país y el interior me reconforta el corazón estoy muy emocionada fue un gran desafío".

Equipo de producción de Rosarito y sus pizarras mágicas en la presentación del Centro Cultural Kirchner

Luz Márquez, guionista de la serie contó que “estudiando mucho sobre la vida de ella me di cuenta que de su infancia no se sabe nada. Sus padres murieron cuando ella tenía más o menos seis años. No se sabe nada de qué le pasaba, qué sentía, no hay nada. Y a los ochos años su tía, yo creo que notando lo curiosa e intrépida que era, la manda a estudiar o la acompaña a estudiar a San Juan. Es lo único que se sabe de su infancia. Lo que se me ocurrió fue inventar una infancia posible para una persona que se convirtió en Rosario Vera Peñaloza, como la conocemos. En Buenos Aires se sabe de ella solamente en nichos educativos pero la gente en general no la conoce”.