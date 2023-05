Las y los delegados departamentales docentes con mandato de la Asamblea de Autoconvocados se reunieron ayer a partir de las 19 en el Centro Cívico Grand Bourg. La invitación del gobierno llegó después de la multitudinaria marcha que paralizó el centro y macrocentro salteño toda la mañana de ayer.

Un grupo de 17 delegados docentes, acompañados por cuatro delegados por los trabajadores autoconvocados de salud y una delegada por el gremio de ordenanzas, ingresaron a la sede administrativa provincial a la hora pautada. Les esperaban la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia; el secretario de Gobierno, César Rodrigo Monzo, y Federico Núñez Burdos, Defensor del Pueblo. Fue la cuarta reunión con funcionarios del gobierno de Salta: la primera ocurrió el viernes 12 mayo; la segunda, el miércoles 17, y la tercera, el pasado martes 23.

“Después de largas horas de diálogo pudimos sacar en conclusión tres puntos”, informaron las y los delegados al colectivo docente congregado frente al acceso a la sede del gobierno salteño. El primero, “reabrir la mesa de diálogo con temas paritarios y con la incorporación de dos técnicos y dos delegados”. Esa mesa de negociación fue pautada para hoy. El segundo se relaciona con las causas judiciales abiertas a 19 docentes el pasado 25 de mayo en la represión en el ex peaje Aunor: “avanzar con la justicia para lograr el sobreseimiento de todos los colegas imputados”, una noticia que despertó el aplauso de todos los presentes. Y el tercero, “deponer los cortes de rutas y presentar las propuestas de recuperación a cambio de no descuento de los días de pago”. En este último caso, se trata de una propuesta que tanto Adriana Saravia como Rodrigo Monzo negociarán con los ministros de cada área, Matías Cánepa, de Educación, y Ricardo Villada, de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos.



“Si hasta mañana (por hoy), a las 9, no recibimos un llamado desde el Ministerio de Educación, urgente volvemos a Aunor y a cortar todas las rutas de la provincia de Salta”, dijeron las y los delegados. Al pie recordaron que “continúa el paro por tiempo indeterminado”, porque es “la herramienta de lucha para alcanzar salarios dignos”.

La delegada por el gremio de Ordenanzas, Silvia Colque, abandonó la reunión antes de lo previsto. Al salir informó las razones por las que tomó la decisión de no continuar participando. “Los políticos en campaña se llenaron la boca diciendo que es la provincia con el boom del litio ¿dónde esta la plata de las mineras que nosotros tanto necesitamos?”, preguntó. Luego sumó otra pregunta: “¿por qué no pueden bajar sus dietas para (destinarlas a) nosotros que la pasamos mal? Hoy más que nunca, creo que la legitimidad la tenemos los autoconvocados”, cerró.

Raid televisivo y marcha de estudiantes

Mientras las y los delegados se reunían con funcionarios del área de Educación y Salud de la provincia, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, ofreció una entrevista televisiva en una señal local. Como ya había informado el gobernador Gustavo Sáenz, el ministro confirmó que se descontarían de sus haberes los días no trabajados a 6.109 docentes que realizaron paro en abril (3, 4, 5, 12 y 17 del mes pasado) y que se reflejarían en las liquidaciones de mayo. Insistió en que los sueldos acordados en paritarias con cinco gremios docentes salteños ubican el salario de los educadores entre los mejores del país, y mientras detallaba aspectos técnicos de la composición de los haberes, repitió que los sueldos de los trabajadores estatales le ganan a la inflación. “Vamos a paritarias cada tres meses”, recordó Dib Ashur.

Luego, el ministro de Educación, Matías Cánepa, fue entrevistado en otro canal de aire local, mientras el encuentro con una funcionaria de su área (Adriana Saravia) se desarrollaba en la sede de gobierno. “La de hoy fue una jornada de protesta que tiene que ver con lo de Aunor, no con los salarios”, interpretó Cánepa. “Hay mucha campaña de desinformación”, insistió. Asimismo, aseguró que su gestión está al día con los pagos. “Si vos pagás los sueldos en término, y actualizamos por inflación, no puedo comprender el reclamo”, declaró. “El estado tiene un límite, eso dijo el gobernador”, sostuvo antes de destacar: “No podemos caer en una situación de desfinanciamiento”.

El ministro explicó que no se reunió con la docencia autoconvocada ayer porque “existen varios grupos de autoconvocados. Cuando no tenés institucionalizada la representación, es un problema. Además hay grupos políticos. Las protestas siempre son legítimas”, aclaró inmediatamente, y añadió: “el tema es que siempre hay algunos que buscan politizarlo". "Nosotros cuestionamos el corte de ruta porque afecta la libre circulación de muchas personas. Esa no es la metodología para hacer una protesta”, insistió y finalmente, confirmó que se descontarían los días no trabajados a 6.100 docentes.

El ministro Dib Ashur también participó de otra entrevista televisiva, en Canal 11, cuyos estudios se encuentran muy cerca de la plaza 9 de Julio. En ese momento las y los estudiantes que participaban de una marcha vespertina en apoyo a la docencia, esperaron al ministro a la salida de la emisora. “Canal 11 es uno de los medios que esconde la lucha de la docencia y el apoyo de los estudiantes”, dijo una estudiante, añadió que los centros de estudiantes rechazan esta forma de invisibilizar la protesta. “Los docentes reciben salarios de indigencia. Buscamos que no se descuenten los días trabajados", continuó. En ese momento, Dib Ashur abandonó los estudios, pero se negó a hablar con el estudiantado que lo esperaba para plantear su malestar como colectivo.