El jefe de Gabinete y precandidato presidencial por el Frente de Todos, Agustín Rossi, apuntó a la Corte Suprema de Justicia, anticipó que si es electo impulsará una reforma judicialy defendió a Cristina Kirchner. "Si soy Presidente, desearía no convivir con ninguno de los (actuales) jueces de la Corte", enfatizó por AM750.



Consultado sobre una posible reforma judicial, uno de los puntos que viene destacando la vicepresidenta Cristina Kirchner en cada una de sus apariciones como principal desafío, consideró que es posible avanzar en esta dirección. “Creo que sería deseable reformar la Constitución y que los jueces de la Corte Suprema sean elegidos por el voto directo y que tengan mandatos de no más de ocho años”, señaló en declaraciones a La Mañana de Víctor Hugo Morales.

“Hoy no parece posible en Argentina. Pero creo que ganando las elecciones vamos a tener las condiciones para aumentar los miembros de la Corte”, enfatizó el jefe de Gabinete, que lanzó su precandidatura presidencial. En un video, afirmó: "Sé que hay días que sentís que tus sueños se desvanecen, o que te inunda la desesperanza. Sé que hay días que tenés bronca, cuando pensás que te levantás todos los días a la mañana y cuando llega el final del mes, lo que recibís por ese trabajo no corresponde al esfuerzo, te parece inadecuado y seguramente no te alcanza"

Para el jefe de Gabinete, si se logra ampliar la Corte y se continúa con el juicio político a los actuales magistrados se puede "empezar a cambiar el Poder Judicial, porque se cambia desde la cabeza". "Si soy presidente desearía no convivir con ninguno de los actuales jueces de la Corte", enfatizó.

Retomar la Ley de Medios

En esta misma dirección, Rossi consideró que se debe avanzar volver a impulsar la Ley de Medios dado el vínculo que hay entre los dueños de los medios concentrados y jueces y fiscales.

“La reformulación del sistema de medios y de la justicia son concomitantes. Hace bastante que lo vengo diciendo. La Argentina tiene un extrapoder, o poder paralelo, que no tiene legitimidad democrática, pero toma decisiones”, apuntó.

Y agregó: “Proscriben a una potencial candidata. Suspenden elecciones. Toman decisiones en materia de política económica. Se protegen entre sí. Ese extrapoder es la alianza que existe entre el Partido Judicial y los medios concentrados”.

“Hay que recrear la Ley de Medios en Argentina, modernizándola y trabajando eso. La concentración de medios genera distorsiones. Y una democracia plena no puede permitirlo”, concluyó sobre este punto.

Primero la unidad

Finalmente, Rossi se refirió a su candidatura y aseguró que, en caso de aparecer antes del cierre de listas una fórmula de consenso, él podría bajar su postulación.

“Tomé la decisión de ser precandidato porque entiendo que como viene las circunstancias hasta el día de hoy, el escenario más probable es que haya unas PASO y que sean los propios simpatizantes quienes elijan quienes nos van a representar”, comenzó explicando.

Pero agregó: “Siempre digo que hay que ser respetuoso de los procesos que pueda tener nuestro espacio. Si de acá al 24 aparece un candidato que genera una síntesis, habrá síntesis. Si eso no sucede, habrá PASO”.