Este año se celebran los 40 años de democracia -cisheterosexual- ininterrumpida en Argentina. La comunidad travesti, trans, no binarie sin embargo sigue luchando, ampliando siempre los márgenes de esa democracia que pocas veces les incluyó y combatiendo edictos, artículos criminalizantes, violencia institucional, estigmas y falta de acceso a derechos humanos básicos y universales como salud, educación y trabajo a través de la efectiva implementación de leyes ya sancionadas, pero implementadas de manera deficiente.



Más de 90 organizaciones, instituciones estatales e internacionales y un corpus militante compuesto por integrantes de todo el país y cristalizado en la agrupación “Las históricas” realizaron el pasado 24 de mayo una jornada histórica en reclamo por la Ley de reparación travesti - trans - no binarie en un extenso día de lucha que comenzó por la mañana en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados con la primera reunión informativa para tratar los proyectos existentes y culminó por la noche con una fiesta popular frente al Congreso, absolutamente dragueado por un Ballroom que se extendió durante horas de absoluta celebración de las identidades y potencias de cuerpos no hegemónicos.

“Estamos al frente de una lucha para recuperar el poder que nos arrebataron en términos personales, políticos y económicos: Hoy 24 de mayo gritamos ¡La patria también es con las travas!”, proclamaba Zay Rojas al frente del escenario del acto.

Tres instancias vistieron el día. Por la mañana la Comisión de Mujeres y Diversidad dio inicio al tratamiento en comisión de los tres proyectos existentes de reparación histórica presentados por Mónica Macha, Mara Brawer y Gabriela Estevez. Tras la exposición de referentes de la comunidad como Alba Rueda, Marlene Wayar, Agustina Ponce entre muchas otras y de representantes de instituciones como el INADI, Cancillería, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se llevó a cabo la primera instancia parlamentaria que buscará realizar un dictamen de consenso. Dicho dictamen, una vez constituido deberá pasar por las comisiones de Previsión y seguridad social y luego por la de Presupuesto y Hacienda para convertirse en Proyecto de Ley y proceder a su votación en ambas cámaras.

Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad y figura central en el acompañamiento para la construcción del proyecto de ley advirtió: “Vamos a necesitar mucho acompañamiento, no es un tema que esté instalado socialmente y cuando esto sucede significa que hay que militarlo mucho. Hoy hay parte de un bloque como el FDT que está comprometido con el tema pero hay que lograr que sea un debate lo más amplio posible en términos sociales para que se pueda conseguir acompañamiento mayoritario” por último, en relación a la marcha que continuó durante la tarde agrega: “Ver tanta gente hoy acá me emociona y me parece una recontra buena noticia, creció mucho la convocatoria pero sobre todo crecieron mucho las compañeras. Hoy tuve el honor la posibilidad de estar en esta discusión y para mí es un honor y un orgullo”.

Olla popular en Plaza de Mayo

Tras la instancia parlamentaria, la jornada continuó en Plaza de Mayo. Olla popular, concentración de compañeras que llegaban de todos los puntos del país, de todas las generaciones, con pancartas, banderas, y megáfonos:

“Sabemos que el fascismo está en puertas de nuevo y las mujeres trans lo hemos mirado a los ojos y lo vamos a seguir haciendo porque estamos aquí y nuestro relevo generacional tiene que saber que las mujeres trans pusimos las muertas y las desaparecidas. Se debe de conocer que nuestras dolencias fueron provocadas por esos dictadores, y también por los cobardes, por la ignorancia” se escucha la voz de Luana Salva que da comienzo a la marcha mientras se despliega el faldón.

Continúa Luana: “Cuando se habla de mujeres trans, tienen que saber que le dimos todo, ya no les tenemos que dar más nada, ahora es momento de nuestra justicia. Queremos que se saque la venda, porque nosotras sabemos de lo que estamos hablando, de los cerrojos de los calabozos, de las violaciones, de esos pisos fríos, de que todo eso pasó por obra del estado argentino y que las muertas las pusimos las mujeres trans. Así que: justicia y reparación sin tutela, no vamos a dar un paso atrás y al fascismo le decimos que lo vamos a volver a mirar a los ojos con nuestro corazón, con nuestra nobleza y con nuestras manos limpias”.

Las históricas, agrupación conformada durante la pandemia (frente a las necesidades extremas) por sobrevivientes de más de 40 años encabezó el reclamo. “Todas ellas son nuestras compañeras. Han hecho todo, todo eso que nos enorgullece contar cuando salimos del país y nos hablan de lo avanzados que estamos, fueron estas las que pusieron el cuerpo para que eso suceda. Es así, concreto, simple y poderoso” dice a SOY Susy Shock.

En Argentina el promedio de vida de la comunidad travesti - trans, no binarie, está estipulado actualmente en 44 años, sin estadísticas oficiales. Todas aquellas y aquellos pertenecientes a esta comunidad que superan esa edad son considerades sobrevivientes y víctimas de crímenes de Lesa humanidad, por ende objeto de la Ley de Reparación. Como antecedentes, en parte de la Provincia de Buenos Aires, y en Santa Fe existieron casos emblemáticos de reparaciones entre 2018 y 2022 como los de Fabiana "La Cañito" Gutiérrez, Marzia Echenique, Carolina Boetti, Mariana "La Choco" Fernández y Karina Pintarelli, entre otras.

“Muchos de los desaparecidos tuvieron familias que al ser desaparecidos reclamaron y pidieron justicia por ellos. En nuestros casos, nuestras familias nos negaron, muchas veces por la verguenza del hijo puto, justificando en realidad esa situacion y hoy ante el avance de la derecha que es negacionista y punitivista y quiere que vuelvan a encarcelarnos. Por eso es necesario impulsar esta ley. Nuestra comunidad tiene que entender que nuestro destino está pegado al destino del pueblo y reivindicar los gobiernos democráticos”, expresa Diana Aravena de la Coop. La Paquito - Putos Peronistas.

El mosaico de voces se fortalecía al ritmo de cada paso, como bombos, marchando hacia Congreso. “Es un reconocimiento que esperamos y exigimos porque sabemos que nuestras vidas siguen valiendo menos que otras y porque necesitamos que ahí donde el estado dañó, el estado repare y el estado reconozca. Vamos a luchar hasta que sea ley y hasta llegar a viejes.” reflexiona Ese “Negro” Montenegro.

Las travas, con banca en el cielo

El reclamo, acompañado por el documento leído en el escenario principal es integral, y apunta no solo a construir una democracia con todes, sino también a garantizar dignidad. Incluye nombres propios como Tehuel, Sofía Fernández, Cynthia Moreira, y también colectivos por las muertas por causas clínicamente evitables, las migrantes presas por causas armadas de narcomenudeo. Memoria, verdad y justicia sigue siendo como siempre la guía: “Nuestra comunidad ha sido dañada en la esfera de lo material y lo inmaterial en tanto exigimos investigación de los hechos, el derecho a la verdad, restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica y social, satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas, garantía de no repetición de las violaciones: proteccion de niñas, niños y jóvenes protegidos de violencia cis heterosexual e Indemnización compensatoria por el daño material e inmaterial causado”, daba apertura al acto Zay Rojas.

Se le suman también otros pedidos como el acceso a una vivienda digna, planes de alquiler social para el colectivo Travesti Trans. Acceso a créditos y a programas habitacionales específicos para el colectivo Travesti Trans. Potenciar Travesti Trans y Tarjeta alimentaria a nivel nacional entre otras demandas.

Marlene Wayar, traviarca e impulsora de la marcha concluye “No me banco más el ‘este no es el momento histórico, hay que esperar’. Estamos siendo, estamos siendo y es un montón”, se emociona y continúa: “Hoy como siempre Diana y Lohana estuvieron presentes, mirá no llovió, llovió anoche, iba a llover hoy, va a llover mañana pero a las travas no les llovió porque tenemos banca en el cielo”. La fiesta, el ballroom, la celebración y la reivindicación de la alegría y la ternura travesti como método de resiliencia colmaron la noche. I will survive fue el último tema que se escuchó.