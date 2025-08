"Haber conseguido la medalla no nos tiene que relajar, al contrario, hay mucha gente con muchas ganas de ganarnos", afirma el regatista bonaerense Mateo Majdalani quien, junto con Eugenia Bosco, ganó la medalla de plata en la clase Nacra 17 de vela en los Juegos Olímpicos de Francia 2024, undécima medalla de la vela argentina –1 de oro, 5 de plata y 5 de bronce– en la historia de los Juegos Olímpicos. "El haber conseguido una medalla genera un respeto por parte de otros equipos. Hay ciertas cosas que quizás notás en la cancha de regatas que te dan a entender eso, así que es algo positivo sin duda", agrega Majdalani, de 31 años, en esta entrevista exclusiva con Página/12 a un año de conquistar la presea de plata en las aguas de Marsella, al tiempo que adelantó que a Santiago Lange –triple medallista olímpico en vela– formará parte del equipo para aportar su experiencia.

–¿Es correcto afirmar que en el campeonato europeo de Tesalónica, Grecia, de junio pasado, en el que finalizaron en el cuarto puesto, comenzó su campaña olímpica para Los Ángeles 2028?

–Sí, es correcto. Fue nuestra primera competencia oficial. Eso significó que un mes y medio antes de esa fecha nos pongamos a entrenar juntos arriba del barco. Fue un primer testeo al cual íbamos sin expectativas, porque era difícil saber dónde íbamos a estar con respecto a la flota, y nos fuimos con una muy buena sensación. Estuvimos en el podio hasta la última regata y con algunas conclusiones sobre lo que tenemos que trabajar, sobre cómo está trabajando la flota y cómo nosotros tenemos que acomodarnos a eso.

–Diego Maradona luego de alzar la Copa del Mundo dijo "yo sé lo que pesa. Muy pocos en el mundo lo saben". Ahora que sos medallista olímpico sabés lo que pesa la presea de plata. ¿Qué te genera eso, más compromiso, temor de no poder hacerlo nuevamente?

–Está buena la pregunta. Yo creo que tiene como dos sentidos haber conseguido la medalla. Por un lado, una tranquilidad de saber que lo pudimos hacer y que nuevamente lo podemos hacer. Conseguimos algo que muchos deportistas entrenan toda su vida para conseguir y no lo hacen, así que por ese lado una tranquilidad. Por otro lado, obviamente, aunque no lo hablemos, pone presión sobre el próximo juego olímpico. La expectativa tanto nuestra como de todas las personas que nos rodean es alta y hay que saber llevarlo. Yo siempre dije internamente en nuestro equipo que haber conseguido la medalla no nos tiene que relajar, al contrario, hay mucha gente con muchas ganas de ganarnos. Así que hay que redoblar las apuestas, redoblar los esfuerzos y no tomar nada por sentado.

–¿Advertís que la mirada hacia la dupla cambió por parte de los rivales a partir de la medalla en Marsella?

–Yo creo que sí. El haber conseguido una medalla genera un respeto por parte de otros equipos. Al menos yo así lo vivía cuando competía contra otros medallistas antes de nuestra medalla, así que supongo que un poco lo genera. Hay ciertas cosas que quizás notás en la cancha de regatas que te dan a entender eso, así que es algo positivo sin duda.

–El año pasado, poco antes de los Juegos Olímpicos, en una entrevista con Página 12 expresaste: "Javier (por Conte, doble medallista olímpico) es una parte fundamental en este proyecto. Trabaja con nosotros desde el 2022 y fue un cambio muy grande para nosotros. Nunca habíamos tenido un entrenador de esa talla. Lo que nos exige y el nivel de excelencia que pretende en nuestra preparación es altísimo. Y eso, sin duda, se refleja a la hora de competir". Cambiaron de entrenador, ¿Cuáles fueron las razones?

–En cuanto al cambio de entrenador creo que no hay una razón puntual. Este tipo de proyectos, de larga duración, a veces necesitan un cambio de aire para mantenerse activos, para renovar un poco ciertas dinámicas que se vuelven muy similares a lo largo del tiempo y creímos que la mejor decisión era cambiar de entrenador. Creo que Javier hizo un trabajo espectacular con nosotros, es sin duda una gran parte de la medalla que obtuvimos. Pero eso no significa que sea la persona indicada para el equipo de cara al futuro. Hay ciertos cambios que generan una nueva energía, y para mantener la motivación y no quedar siempre en la misma metodología de trabajo, es necesario hacer este tipo de cambios.

–Hablando de no conformarse, dijiste hace poco que "a este barco podemos sacarle más jugo y es lo que me desvela”. ¿Qué es sacar más jugo y a qué nivel te desvela?

–Este es un barco que "foilea", que es algo bastante innovador dentro de la náutica, es decir, que se eleva sobre el agua a través de sus apéndices que se llaman foils. Y dentro de esa rama de la náutica hay mucho por descubrir y a mí me sorprende cómo hace ocho años que navegamos en este barco y hay muchos entrenamientos que volvemos y sentimos que descubrimos algo para que vaya más rápido en cierta condición. Así que a mí me apasiona eso y creo que, en la búsqueda de esa perfección, de siempre ir por más arriba del barco y el resultado pasa a ser una consecuencia. Así que nosotros de nuevo estamos muy inmersos en ese proceso en buscar todos los recursos posibles para para tener el barco más rápido posible, que eso nos implica a nosotros y al barco. Va desde lo técnico hasta la búsqueda de material, hasta innovar con nuevas técnicas y siempre mejorar el feeling, que es interpretar qué es lo que necesita el barco para ir más rápido en cada condición.Y para eso hay que tener mucha sensibilidad y hay que sentirse muy con conectado con el barco.

–¿Te afectó la exposición mediática que tuviste luego de la obtención de la medalla en Francia?

–La exposición mediática no diría que me afectó. Creo que es algo sobre todo positivo para nuestro deporte. Ese es el mensaje que más repito a la hora de participar de entrevistas o exposiciones mediáticas. Yo soy un fanático, primero de nuestro deporte, del deporte en general, pero obviamente de la vela y creo que a través de nuestra medalla la vela se puso en boca de muchas personas que no conocen el deporte.

–¿Cómo manejaste la denuncia por abuso sexual que realizó Eugenia contra su exentrenador en la clase Optimist, cuando tenía once años?

–La denuncia de Eugenia obviamente me afectó mucho, pero sacando de lado todo lo profesional. Me afectó a nivel de amistad con Eugenia, que ya venimos formando hace tantos años. Es algo que yo me enteré a la par que todo el mundo, no es que yo lo haya sabido desde antes. Obviamente, como a muchas personas, me dio una mezcla de bronca por la actitud del entrenador, mucha tristeza y pena por lo que tuvo que atravesar Eugenia, que realmente no me puedo imaginar cuán duro es. Pero me alegro de que haya podido afrontar esta situación con la madurez que lo hizo. Es todo lo que puedo decir. Es un tema muy complejo. Me me siento muy orgulloso de que Eugenia haya podido liderar una serie de denuncias contra esta persona.

–Santiago Lange, triple medallista olímpico en vela, ¿continuará siendo figura de consulta para ustedes?

–Sí, Santi Lange va a seguir siendo una fuente de consulta. La verdad que estamos en un muy buen momento de la relación. Santiago es una de las personas que más conoce de la náutica en general y también de este barco. Así que siempre es una fuente muy, muy confiable a la hora de tomar decisiones difíciles. Obviamente lo vamos a hacer parte de nuestro equipo. Fuimos parte de un proceso en el cual luchábamos por lo mismo y generó tensiones obvias, pero eso no significa que hoy en día no podamos dejar eso atrás y mantengamos una gran relación, que tiene muchos más años que los de tensión que tuvimos en el medio por el selectivo olímpico.

–Fuiste padre por primera vez, ¿en qué te cambió en tu relación con el deporte?

–Sin duda ser padre me cambió en el deporte y en la vida en general. Por lo pronto te digo que duermo mucho menos. Por suerte ahora, ya con los meses, se le está normalizando el sueño, pero bueno, es un gran esfuerzo en mi casa, que, en realidad, la principal trabajadora de ese esfuerzo es mi mujer, Paula, que es la que más cuida de Milo y la que está todo el tiempo. Creo que te da otra madurez, otra mirada de ciertas cosas y a mí en lo personal me hace aprovechar mucho el tiempo que estoy entrenando, que estoy en el gimnasio o en el barco. Porque también tengo que estar bastante en casa, así que me hace valorar y estar más presente. También sueño con poder transmitir estos valores del deporte a mi hijo y practicar deporte con él. No quiere decir que quiero que él compita ni nada, pero me encantaría poder practicar deporte con él y mostrarle este mundo.

–Ustedes, por la medalla y los sponsors, tienen un respaldo considerable para afrontar una nueva campaña olímpica. ¿Cómo es la realidad del resto de los velistas?

–Sí, obviamente nuestra realidad por haber obtenido la medalla no es la misma que la de muchos deportistas argentinos. Como siempre ha pasado en Argentina, no es fácil, el presupuesto es acotado y son muchas las disciplinas olímpicas, cada vez son más y cada vez son más complejas y completas las preparaciones, así que hoy en día para destacarse hay que, no sólo tener las cualidades, sino tener una estructura atrás que acompañe. Yo espero que eso pueda suceder en los deportes donde Argentina tiene talento. La vela creo que está mejorando en este sentido, se les están dando oportunidades a un montón de chicos y eso es muy positivo.