La cantante australiana"Sia" reveló que le habían diagnosticado con un Trastorno del Espectro Autista (TEA), y aunque no profundizó en los síntomas específicos que experimenta, contó que tuvo un sentimiento de alivio y autenticidad. "Durante 45 años, sentí que tenía que ponerme mi traje humano. Y solo en los últimos dos años me he convertido verdaderamente en mí misma", aseguró en una entrevista.

Sia Kate Isobelle Furler, conocida simplemente como Sia, hizo la revelación en el podcast de Rob Cesternino, conocido por haber participado del programa Survivor, del cual la cantante es fan. Allí, contó que después de haber entendido que era lo que la había aquejado durante toda su vida, se sintió por fin ella misma.

El espectro autista puede abarcar distintos síntomas y una amplia variación de los mismos y en la capacidad cognitiva, entre otros. Puede haber problemas de aprendizaje, dificultades en las interacciones sociales, problemas de atención (o, por el contrario, fijación en temas específicos), ansiedad, sensibilidad aumentada e incluso autolesiones.

La cantante australiana Sia dijo que le habían diagnosticado un trastorno del espectro autista. Imagen: Instagram

La cantante también habló sobre la experiencia de las personas con TEA durante su proceso de adaptación y destacó la naturaleza catártica de entablar conversaciones normales con quienes las rodean.

“Sucedió que finalmente pude sentarme en una habitación llena de extraños, nos contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos; todos se rieron, y no nos sentimos como basura por primera vez en nuestras vidas, y nos sentimos vistos por primera vez en nuestras vidas por lo que realmente somos", narró la cantante en el podcast. Y agregó: "Luego pudimos comenzar a salir al mundo y simplemente operar como humanos y seres con corazones sin pretender ser nada”, detalló.



“Nadie puede conocerte y amarte cuando estás llena de secretos y… viviendo avergonzada”, sostuvo.



"Music" y las malas elecciones

La revelación de Sia tuvo un gran impacto en sus seguidores, especialmente después de su participación en la película "Music", de 2021.



En el filme -que la tuvo como directora, productora y guionista- se presentaba la historia de Kazu "Zu" Gamble (interpretada por Kate Hudson), una traficante de drogas encargada de cuidar a su media hermana autista no verbal (Music Gamble), interpretada por Maddie Ziegler.

Maddie Ziegler en la película "Music", donde Sia fue directora, productora y guionista.

Además de las críticas relacionadas con la elección de una persona que no está en el espectro autista, la interpretación de Ziegler fue considerada una "caricaturización" de la condición.

Debido a las críticas recibidas por la película, la artista decidió cerrar temporalmente su cuenta oficial de Twitter. Además, anunció que mientras la película estuviera en circulación, esta comenzaría con el siguiente mensaje: "De ninguna manera, Music aprueba o recomienda el uso de restricción en personas con autismo. Existen terapeutas ocupacionales autistas especializados en procesamiento sensorial, a quienes se puede consultar sobre formas seguras de proporcionar terapia propioceptiva y presión profunda en caso de un colapso".

En ese momento, Sia utilizó sus redes sociales para disculparse por no haber realizado una investigación exhaustiva sobre el espectro autista. "Mi investigación claramente no fue lo suficientemente exhaustiva ni amplia", posteó antes de cerrar sus redes sociales.

El pedido de disculpas de la cantante luego de las críticas a su película.

