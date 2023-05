La serie ganadora de ocho Premios Emmy, Ted Lasso, llega a su fin este miércoles en la plataforma original Apple TV+, con el cierre de su tercera -y última- temporada con el episodio “Adiós, hasta luego”. En la Argentina estará disponible a partir de la 1:00 a.m

Los fanáticos de la comedia creada y protagonizada por Jason Sudeikis, esperan ver cuál será el destino del (club de fantasía) AFC Richmond en el último partido de la temporada de la Premier League. Y también, qué será de su coach, Ted Lasso.

Jason Sudeikis creador y protagonista de la serie "Ted Lasso"

La serie conquistó al público y fue premiado por la crítica y en las dos temporadas anteriores, ganó dos Globos de Oro a Mejor Actor de Comedia y ocho Premios Emmy, entre ellos, Mejor Comedia de televisión dos años consecutivos.



En el penúltimo capítulo de la tercera temporada, hasta se dio el lujo de tener una participación de Pep Guardiola, cuando en el guion, el Richmond enfrenta (y vence) al Manchester City.

"Este es el fin de la historia que queríamos contar, que esperábamos contar y que amamos contar. El hecho de que la gente quiera más y tenga curiosidad más allá de lo que todavía no han visto es halagador", había dicho Sudeikis, al estrenarse la última temporada.



A pesar de ser una serie original de una plataforma -Apple TV+- que no es masiva como otras, la popularidad de la telecomedia no dejó de crecer y se convirtió en uno de los emblemas del streaming: ya se especula con la posibilidad de que exista un spin-off, es decir, una serie derivada de la original (como sucedió con Better call Saul que nació de Breaking Bad).



Los que deseen ver el final de la serie deberán suscribirse a la plataforma Apple TV+.

La serie que saltó al videojuego FIFA23

El cruce entre la serie de comedia Ted Lasso y el videojuego FIFA 23 se constituyó en un crossover entre ficciones. En plena previa del Mundial Qatar 2022, la serie lanzó gamer futbolero.



Ted Lasso en el videojuego FIFA23.

FIFA 23, que marcó el final de la sociedad entre la editora EA Sports y la FIFA, incorporó a Ted Lasso y su equipo AFC Richmond. Junto a Ted Lasso también se incorporaron los personajes de la serie que encarnan a los futbolistas: Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya y Dani Rojas. Incluso el icónico estadio del AFC Richmond, Nelson Road, está en el videojuego.

El personaje de Jason Sudeikis, Ted Lasso, está disponible como Director Técnico (DT) seleccionable en el Modo Carrera, por lo que los fanáticos de la serie podrán jugar como su DT para el AFC Richmond o cualquier equipo de su elección.

"Ted Lasso": la redención de sus personajes

La trama se focaliza en Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano universitario que es contratado por el AFC Richmond, un club de la Premier League inglesa, para evitar el descenso.

Lasso tendrá que adaptarse a un deporte totalmente diferente al que practicaba -de hecho no conoce sus reglas-, además de tener que sobrellevar el vestuario con futbolistas preocupados por su imagen y por demostrar su talento. También con la dueña del club, Rebecca Welton (Hannah Waddingham), que necesita que su institución se salve del descenso y tenga buenos resultados, por cuestiones familiares y por venganza a su exmarido.

Los pilares de la serie son la bondad, el optimismo y la fe. En el último episodio de la segunda temporada, el ayudante de campo, Beard (Brendan Hunt), gran lector, se lo ve leer La pirámide invertida: historia de la táctica en el fútbol de Jonathan Wilson.

Es un anticipo del descenso al infierno que sufrirá Nathan Shelley, el utillero del Richmond FC, que saltará a dirigir a otro equipo, movido por su orgullo, traicionando a su mentor -Lasso- quien lo convirtió en su tercer entrenador. El único propósito de Nathan Shelley será vencer a Lasso. Una suerte de Anakyn Skywalker en La guerra de las galaxias, se pierde en el "lado oscuro" del deporte.

Todos los personajes de la serie transitan su propio camino de redención a través de la amistad, la lealtad, la cooperación y, especialmente, el trabajo en equipo.