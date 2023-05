El gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, adelantó que convocó para el 7 de junio a una reunión de gobernadores para pensar una propuesta electoral para las elecciones presidenciales.

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa serán quienes reciban las conclusiones de ese encuentro en caso de concretarse.

“Es para debatir y discutir entre nosotros, una conclusión que acercaremos a Alberto, Cristina y Sergio Massa. Procuramos acercar una sugerencia para que puedan tomar la mejor decisión posible quienes conducen el espacio, y los posibles candidatos, y tenemos que pensar en toda la República Argentina, no solamente en el AMBA”, expresó en declaraciones periodísticas al Destape Radio y afirmó que “siempre estuvo en contra de las PASO y ahora tienen que discutir si participan o no”.

“Me parece importante y se tiene que dar porque todos estamos en la necesidad que se sienten a conversar Alberto, Cristina y Sergio Massa para que nos orienten hacia dónde creen que tenemos que ir”, dijo el mandatario riojano y agregó que también hay que tener en cuenta la propuesta de la CGT y de los gobernadores.

“Si tenemos la capacidad de lograr una unidad política, y dejar de lado las cosas que nos dividen, y potenciar las coincidencias sobre las disidencias, podremos plasmar ese programa que plantea Cristina, desarrollando un programa que plantee qué país le vamos a ofrecer a los argentinos, de qué manera vamos a conversar con el FMI sobre la deuda y tener una fuerte presencia política frente a la Corte Suprema de la Nación”, expresó en relación al discurso que dio la Vicepresidenta el pasado 25 de mayo.

Quintela sostuvo que “un proyecto político no lo construyen dos o tres compañeros, y si no se suman en las PASO, será posterior a ello y con los resultados en la mano trabajar de forma conjunta”. De igual manera planteó que quienes obtengan el triunfo «tienen que tener la generosidad y la amplitud suficiente para convocar a muchos compañeros que son valiosísimos para fortalecer una propuesta en la que todos puedan estar incluidos. "Hay que hacer el esfuerzo para lograrlo para que el país no caiga en manos de la derecha”, aseveró.

Consideró que es "muy positivo para el Frente de Todos, en la medida que puedan, tener la capacidad suficiente para generar las condiciones de unidad, que no significa el pensamiento único sino agotar el debate, las discusiones para consensuar las diferentes propuestas no solamente del programa de gobierno sino también qué hacer con las PASO, si participan en un proceso de selección o consensúan una lista”.