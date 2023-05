A horas del partido entre Argentina y Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20, crece la polémica por la particular inclusión en la nómina del capitán del equipo africano, Daniel Bameyi, y el particular club con el que fue inscripto.



Es que el capitán de las "Águilas", Bameyi, de apenas 17 años, en los últimos días estuvo en boca de todo el mundo por su club de origen, el Yum Yum FC.

La prensa internacional acusó a Bameyi de inventar un club para participar de la Copa del Mundo. Sin embargo, ese no hubiera sido un requisito excluyente, ya que varios jugadores están anotados como agentes libres.

La respuesta de la Federación de Nigeria

Y si bien la Federación de Nigeria aclaró que Yum Yum FC es una academia inscripta legalmente en el país con sede en Abuja, muchos creen que se trata de una entidad fantasma.

En este contexto, medios europeos señalaron que es probable que se haya creado el club con miras al mercado de pases de un jugador prometedor en el mundo del deporte.

Los medios locales, como Own Goal, llevaron el caso más allá, y aseguraron que el club tiene una polémica actividad errática en las redes sociales, con varios cambios de nombres en los últimos días y nula actividad.

Ante esto, desde la Federación de fútbol local tuvieron que volver a aclarar que las acusaciones son “sorprendentes” y que si bien no es una de las academias más antiguas del país, “tiene una estructura muy buena” y está “al día con sus tarifas y responsabilidades”.

A qué hora juegan Argentina y Nigeria

Desde las 18 y con televisación conjunta de la TV Pública, TyC Sports y D Sports Argentina enfrentará en el estadio del Bicentenario de San Juan a Nigeria por los octavos de final con la exigencia habitual en una Copa del Mundo.

Qué pasa si el partido termina en empate

Si se diera un empate al cabo de los noventa minutos, habrá alargue. Y si no se pudiera romper la igualdad al cabo de los 120 minutos, habrá tiros desde el punto penal.

Los posibles próximos rivales

El ganador jugará el próximo domingo en Santiago del Estero contra Ecuador o Corea del Sur, que se medirán el jueves en el estadio Madre de Ciudades de la capital santiagueña.

