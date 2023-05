Axel Kicillof sigue, como desde hace más de un semestre, a la cabeza de las preferencias de los bonaerenses en la categoría de voto a gobernador. Patricia Bullrich se impone sobre Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio y Sergio Massa es quién reúne más apoyos para presidente en el Frente de Todos, seguido de cerca por Wado de Pedro y, bastante más atrás Daniel Scioli y Agustín Rossi. El dato central son las emociones dominantes respecto del futuro: un tercio de incertidumbre y otro de pesimismo.

El dato más contundente que revela el estudio está vinculado al humor social o, como se lo menciona últimamente, la "emoción dominante" entre los encuestados, ya que cada vez más expertos coinciden en resaltar la importancia creciente de los aspectos emocionales de las decisiones de voto. El 25 por ciento cree que su situación personal empeorará en el futuro cercano y el 30 por ciento cree que empeorará mucho. El 22 por ciento cree que la situación del país es mala y el 47 por ciento cree que es muy mala: superan los dos tercios.

Los datos surgen de una encuesta de alcance bonaerense, realizada por Circuitos, la consultora encabezada por el sociólogo Pablo Romá, hijo del histórico dirigente justicialista Rafael “Balito” Romá. El trabajo se realizó entre los días 26 y 27 de mayo pasados, sobre una muestra de 1.624 casos, con modalidad telefónica y un margen de error de 3,5 puntos.

En la categoría gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof reúne 29,4 por ciento, estirando su ventaja respecto de Diego Santilli en encuestas anteriores, que en este caso llega a 21,9. Néstor Grindetti, uno de los recién llegados a la competencia, tiene 14 puntos.



En el menú de opciones, aún figura el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, con 2,6. Insaurralde no competirá y será, muy probablemente, el jefe de campaña del actual ministro del Interior, Wado de Pedro. A la inversa, no se incluyeron ni Victoria Tolosa Paz, que aspira a representar al albertismo, si encuentra los apoyos suficientes a nivel territorial, ni el recientemente confirmado por Javier Milei, Guillermo Britos. Sí está el mediático abogado Fernando Burlando.

Las categorías “otro” y “ninguno” suman todavía 17 puntos, cuyo comportamiento podría definir la elección y constituye, a esta altura, una de las principales incógnitas. Los otros enigmas tienen que ver con el comportamiento de los votos de quienes no superen las PASO: si los votantes de Bullrich y GrindettI, en caso de perder, apoyarán a Santilli y Horacio Rodríguez Larreta o al tándem libertario, Milei- Britos y con lo que harán los votantes radicales si finalmente no cuentan con un candidato propio. El comportamiento de Maximiliano Abad y Gustavo Posse parece más destinado a completar las respectivas fórmulas que a encabezar una propia: manejar el Senado provincial no es poco.

En la categoría “Presidente”, medida nominalmente, Bullrich encabeza con 24, contra 18 de Wado de Pedro y 13 de Rodríguez Larreta. Pero al interior de la PASO cambiemita, Bullrich literalmente duplica a su oponente: 51 a 26. Aún si los restantes jugadores -Facundo Manes 9,2; Gerardo Morales 5,4 y José Luis Espert 3,1- no compitieran y sus votos se trasladaran directamente a Larreta, algo absolutamente improbable, tampoco alcanzaría para revertir el resultado. La importante diferencia en su contra obligaría al alcalde porteño a hacer una gran elección en la ciudad, Córdoba y Mendoza, para descontar.

Las encuestas muestran en los últimos meses un fuerte crecimiento de Bullrich, frente a un Larreta estancado. Fue la gran beneficiada por el renunciamiento de Macri y su promesa de orden -independientemente de su credibilidad- coincide con las expectativas y demandas de una franja importante de la sociedad.

Hay todavía una enorme distancia entre Bullrich y su candidato a gobernador, Grindetti. que se incorporó a la contienda más tardíamente. La lógica indica que, en las próximas semanas, Grindetti debería crecer en conocimiento e intención de voto, gracias a sus recorridas junto a Bullrich.

Entre los votantes del Frente de Todos, las preferencias se ordenan de la siguiente manera: Massa 36,5; De Pedro 29,6; Scioli 23,5 y Rossi 6,7. Aunque nada fue comunicado oficialmente, se descuenta que De Pedro y Massa no competirán entre sí. O integran una misma fórmula o de Pedro encabeza junto a un gobernador de candidato a vice, en este último caso Massa tendrá destino legislativo.

A pesar de tener mucha experiencia y trayectoria, tanto legislativa como ejecutiva, Wado de Pedro es todavía un virtual desconocido para el sector mayoritario y no politizado de la opinión pública. Por ese motivo, los mencionados 18 puntos constituyen un punto de partida interesante para su candidatura. Tiene por delante el enorme desafío que implica el trabajo de instalación.

Aunque los números de Massa son ligeramente mejores, la gran diferencia radica en la proyección. Ambos son de la misma generación y tienen extensas trayectorias políticas, pero uno de ellos, Massa, es muy conocido a nivel masivo, por lo que no estaría muy lejos de su techo. A la inversa, nadie sabe hasta dónde puede llegar De Pedro.