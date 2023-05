El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que su país se reintegrará a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de la que se retiró en 2018 durante el Gobierno de su antecesor, Iván Duque.



"He decidido reintegrar el país a la Unasur, ratificando el tratado aprobado por el Congreso a través de ley", expresó el mandatario, tras haber participado en Brasilia de la reunión de presidentes sudamericanos convocada por el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. "He solicitado que (en adelante, la Unasur) se llame Asociación de Naciones Suramericanas, para garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo", agregó.

Crisis y regreso

La Unasur es una organización internacional que fue creada en 2004 y constituida en 2008 para impulsar la integración regional en materia de energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Entre 2018 y 2020, diversos Estados latinoamericanos decidieron salir del bloque, al asegurar que estaba ideologizado. Ejemplos de ello fueron Colombia, Argentina y Brasil, gobernados entonces por Iván Duque, Mauricio Macri y Jair Bolsonaro respectivamente. En consecuencia, solo permanecieron en el espacio Guyana, Surinam, Bolivia, Venezuela y Perú, y quedó desactivada en la práctica.

Colombia se había retirado de esa unión el 10 de agosto de 2018, apenas tres días después del inicio del mandato de Duque, quien consideraba que ese organismo era "cómplice de la dictadura venezolana" por no denunciar nunca los "atropellos" del Gobierno de Nicolás Maduro. Por esa razón creó un año después, junto al entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), que buscaba reemplazar la Unasur.

A principios de abril, Argentina y Brasil anunciaron su regreso al bloque. "Por decisión soberana, la Argentina vuelve a la Unasur como Estado Miembro para promover su revitalización institucional y construir una región cada vez más integrada", indicó el canciller Santiago Cafiero a través de su cuenta de Twitter, al tiempo que adjunto imágenes de una misiva dirigida a los países que integran el bloque.

A principios de esta semana, Paraguay también mostró pretensiones de volver a la Unión. El presidente Alberto Fernández recibió en Olivos al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, previo a la cumbre regional en Brasilia convocada por Lula da Silva. Durante el encuentro ambos se comprometieron a profundizar la relación bilateral, en el marco del Mercosur y la Unasur, organismos a los que Fernández calificó como “esenciales para consolidar las democracias y alcanzar la unidad latinoamericana”.

El consenso de Brasilia

Los presidentes de once países de América del Sur acordaron conformar un grupo para evaluar cuál es el mejor mecanismo para la integración de la región, en un encuentro con el que Brasil retomó la iniciativa política y que marcó la vuelta de Venezuela a los foros continentales, pero que tuvo notas discordantes en las posturas de Uruguay y Chile. El llamado Consenso de Brasilia -la declaración final de nueve puntos- no pudo incluir a la Unasur como foro mayoritario para esas metas porque cinco países no adhirieron nuevamente al mecanismo.

El consenso incluye, en su segundo punto, un compromiso "con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social, el Estado de derecho y la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos". Este punto despertó críticas por parte del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien, en su primera intervención en la cumbre, remarcó que ese artículo que habla de democracia no termina de reflejar la situación venezolana. Al margen de esto, el documento consensuado propone que los gobernantes de la región vuelvan a reunirse "en fecha y lugar a ser determinados" para dar continuidad al diálogo entre los países suramericanos, que, según reconocieron, "debe de ser regular".

Mas unión

Además de anunciar el regreso de su país a la Unasur, el presidente colombiano se reunió con Lula da Silva, en donde conversaron sobre la necesidad de adoptar esfuerzos conjuntos para proteger la Amazonia y combatir los crímenes ambientales y el crimen organizado en la mayor selva tropical del mundo.

Brasil y Colombia, miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y con amplias extensiones en el llamado pulmón del mundo, enfrentan problemas similares en la Amazonia, especialmente por la presencia de grupos criminales que actúan a ambos lados de la frontera.

En ese sentido, Petro confirmó su participación en la reunión de presidentes de países amazónicos convocada por Lula para agosto próximo en la ciudad de Belém, segunda mayor metrópoli de la Amazonia brasileña, para discutir medidas para proteger el importante ecosistema. De la misma forma, el presidente brasileño aceptó la invitación para participar, junto con el colombiano, de una reunión que tendrá lugar el 8 de julio en Leticia, ciudad de Colombia en la frontera con Brasil, en la que un fórum de debates científicos sobre la Amazonia servirá de preparación para la cita de Belém.