El desafío de invertir un capital moderado, apostar y no perder en el intento es la gran incógnita en una Argentina con un contexto económico fluctuante y un año electoral que genera muchas incertidumbres en los mercados. En diálogo con Página|12, expertos analizaron algunas de las estrategias a tener en cuenta en caso de tener capacidad de ahorro para no perder ante la inflación. Del plazo fijo al dólar y las inversiones en el sistema financiero, cuáles son las alternativas más sencillas.

Desde hace décadas, el dólar es uno de los principales refugios para un sector de los trabajadores que aún tienen capacidad de ahorro. Sin embargo, la divisa norteamericana cada vez tiene menos relevancia a nivel de intercambio comercial entre países. Esto, junto a una inflación cada vez en aumento en Estados Unidos -y a nivel mundial-, reactiva una pregunta: ¿qué es lo más recomendable en términos de inversión para generar una rentabilidad segura y con pocos riesgos?

Según Sofía Cueva, asesora financiera en Feminanzas, “lo recomendable” para alguien sin experiencia en el mundo de las inversiones es apostar al “bajo riesgo”. “Acumular ahorros requiere de esfuerzo y sacrificio. Por eso, lo ideal es preservar nuestro dinero y no arriesgarlo pero, a su vez, es necesario cubrirse de la inflación para no perder contra el aumento de precios. Para ello, existen instrumentos financieros seguros y sencillos de utilizar”, sostiene la especialista.

En este sentido, la especialista asegura que, antes de tomar acción, “hay que preguntarnos cuándo vamos a necesitar utilizar ese dinero, ya que existen inversiones para el corto, mediano y largo plazo”. Asimismo, aconseja “no tener todos los huevos en la misma canasta”, por lo que “al adquirir diversos activos, disminuimos el riesgo inherente al mercado”.

Plazo Fijo UVA

“Para un período menor a un año, lo mejor es el plazo fijo UVA. Este instrumento financiero rinde según el nivel de inflación. Es decir, mientras más inflación haya, mayor es el retorno de la inversión. En un contexto de veloz incremento de precios, el plazo fijo UVA es una excelente opción para resguardar nuestro dinero en pesos”, señala.

Sin embargo, no todos los bancos tienen el plazo fijo UVA disponible en sus plataformas de home banking, por lo cual se debe asistir a una sucursal y solicitarlo de forma presencial. Hay que tener en cuenta que el plazo mínimo son 90 días, aunque a partir del día 30 se podrían precancelar.

Dólar

Cueva dice que se debe tener en cuenta que en 2023, año electoral, "es probable que se observe una gran volatilidad en el tipo de cambio".

"Para cubrirse de la llamada 'suba del dólar', se recomienda conformar carteras dolarizadas. Muchas personas no logran acceder al mercado de cambio oficial debido a restricciones, pero este no es un impedimento para dolarizar nuestras inversiones”, afirma en este sentido.

Asimismo, la asesora financiera apuntó a que “existen instrumentos bimonetarios”. “Se pueden comprar con pesos argentinos, pero se encuentran dolarizados y los intereses o dividendos se pagan en dólares. Ejemplo de ello son las obligaciones negociables y los CEDEARs”, dijo.

Las “obligaciones negociables” son bonos de empresas cuyo rendimiento se pacta de antemano, rondando entre un 8% y un 10% anual en dólares.

“Algunas de las obligaciones negociables más elegidas son las de la empresa IRSA, dedicada al rubro inmobiliario; Genneia, generadora de energías renovables y CRESUD, dedicada a los negocios agropecuarios”, apuntó.

“Los CEDEARs, por su parte, son instrumentos que, si bien cotizan en la bolsa argentina, representan acciones del exterior. Entre ellos se destaca el S&P 500, un índice con las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Al comprar S&P 500, indirectamente se está invirtiendo en empresas como Coca Cola, Apple, Facebook y Visa”, argumentó.

“Tanto las obligaciones negociables como los CEDEARs son instrumentos para el mediano o largo plazo, ya que en el corto plazo pueden presentar pérdidas”, cerró Cueva.

Plazo fijo a 4 años: cuánto se gana y cuánto se pierde

Por otra parte, el experto en finanzas Ramiro Goncalves, de RG Inversiones, realizó un “experimento” en el que evaluó si ganó o perdió dinero invirtiendo en un plazo fijo a cuatro años.

Este “ejercicio”, como lo denominó, consistió en comenzar un plazo fijo en diciembre de 2019, con el cambio de gobierno, y mantenerlo hasta el día de hoy, “algo muy común y que cientos de personas me dijeron que lo hacen: tienen un plazo fijo hace años y lo van renovando todos los meses con los intereses, para hacer interés compuesto, o sea, no se gastan los intereses todos los meses si no que renuevan el capital con los intereses”, explicó.

El “experimento”

“Si en diciembre de 2019 empezabas un plazo fijo con un millón de pesos (13.700 dólares porque en ese momento el dólar MEP estaba en 70 pesos, aproximadamente) hoy tendrías 4.2 millones de pesos, pero como el dólar está en un valor aproximado a $450, tendrías 9.470 dólares, con lo cual digamos que perdiste el 30% de tus dólares si estabas en esta situación. En tanto, también invierten en un plazo fijo pero van gastando los intereses todos los meses, ya que lo usan para pagar el alquiler o solventar algunos gastos. En este caso terminaríamos con 2.200 dólares y hubiésemos perdido el 80% de nuestros dólares, porque 1 millón de pesos en el 2019 eran 13.700 dólares pero hoy ese millón son 2.200 dólares”, afirmó.

Y agrega: “También, lo que se hace normalmente, es abrir un plazo fijo y con los intereses de todos los meses se compran dólares. En este caso estaríamos con 10.600 dólares, por lo que hubiésemos perdido más del 20% de nuestros dólares iniciales.

"Esta inversión de largo plazo siempre da perdida. Puede ser una buena herramienta de corto plazo mientras el dólar está planchado, ya que te da una tasa muy alta, pero es difícil adivinar cuándo el dólar estará sin movimientos", advirtió.

Las alternativas a largo plazo

Ahorrar directamente en dólares . "Si con el millón de pesos en diciembre de 2019 hubieses comprado dólares y los dejábamos debajo del colchón, hoy seguiríamos teniendo la misma cantidad, siendo que con ninguna de las alternativas del plazo fijo eso pasa. Pero no deja de ser un ahorro, no los estamos invirtiendo", aclaró.

. "Si con el millón de pesos en diciembre de 2019 hubieses comprado dólares y los dejábamos debajo del colchón, hoy seguiríamos teniendo la misma cantidad, siendo que con ninguna de las alternativas del plazo fijo eso pasa. Pero no deja de ser un ahorro, no los estamos invirtiendo", aclaró. Invertir en dólares comprando deuda de empresas como lo son las obligaciones negociables. "Estos instrumentos rinden 8% anual en dólares, aproximadamente, por lo que si invertimos los 13.700 dólares hoy tendríamos más de 17 mil dólares, esto es un 30% más", indicó.

“Siempre voy a recomendar estudiar y capacitarse antes de largarse a invertir, para perderle el miedo y entender lo que uno está haciendo. No me puedo tirar a nadar en el océano si nunca me tiré primero a una pileta. Siempre se empieza de a poco para disminuir los riesgos”, sugiere.