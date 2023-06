El avance de la Corte Suprema sobre la autonomía de las provincias sumó un nuevo capítulo con la anulación de la candidatura a gobernador de San Juan de Sergio Uñac, tras el amparo presentado por la oposición. El rechazo de distintos sectores del oficialismo abarcó desde el Presidente hasta dirigentes enfrentados al propio Uñac, como el exgobernador José Luis Gioja. El propio Uñac denunció el intento de "judicializar la política" y aseguró: "Voy a seguir trabajando por San Juan como lo vengo haciendo desde hace más de 20 años, porque esa es mi vocación". Por supuesto, los presidenciables de Juntos por el Cambio celebraron la decisión del máximo tribunal, afirmaron que "se hizo justicia" y que "se va a terminar el sistema feudal".



"Una vez más, la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias. Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima", dijo Alberto Fernández tras conocer el fallo. Y sostuvo que "lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia. El pueblo es el que siempre elige". Suscribieron al mensaje del mandatario, entre otros, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

El gobernador Uñac difundió un comunicado titulado "Corte supremo a la autonomía de nuestro pueblo", en el que manifestó que rechaza el fallo pero que igual lo obedecerá. "Como ya lo he dicho, sostengo y sostendré mi respeto a las instituciones del Poder Judicial. Acataré lo que la Justicia dispone. Aunque no comparta, en lo absoluto, una decisión que refleja, de la peor manera posible, la judicialización de la política", afirmó. El mandatario remarcó que para emitir su veredicto, los cortesanos "toman el criterio en base a la Constitución Nacional para la inhabilitación, soslayando la autonomía provincial", a pesar de que "no hubiera una prohibición" en la Carta Magna sanjuanina.

"Lo ratifico: pueden judicializar la política y evitar que se elija democráticamente a un candidato. Pero lo que no vamos a permitir de ninguna manera es que destruyan un proyecto que hizo a San Juan crecer y que fue elegido y ratificado por los sanjuaninos el último 14 de mayo", sostuvo Uñac y finalizó: "Voy a seguir trabajando por San Juan como lo vengo haciendo desde hace más de 20 años, porque esa es mi vocación, voy a seguir apostando por una Justicia que sea justa, y por una política que definitivamente esté al servicio de la gente. Es lo que los sanjuaninos nos merecemos".



"Uñac no podía ser candidato, pero lo que ha hecho la Corte es repudiable. Con una simple medida cautelar suspender elecciones como hizo en San Juan y Tucumán, no tenía sentido", dijo a Página/12 el exgobernador y candidato José Luis Gioja. Para el actual diputado nacional, la decisión "se tendría que haber tomado el 9 de mayo cuando, llevándose por delante la autonomía provincial y desordenando todo generó la suspensión de la elección. Lo que la Corte dijo hoy, y el procurador antes, lo veníamos diciendo desde hace seis meses, que la Constitución de la provincia no habilitaba a Uñac". Gioja señaló que "la Corte debe ubicarse en tiempo. El pedido de lo que ha resuelto hoy lo tenía hace dos meses, por lo cual parar un proceso electoral en marcha, con 72 horas para entrar a la veda electoral, es más que cuestionable. Por eso decimos que es extemporáneo el fallo y vino a complicar una elección que en la provincia debía ser absolutamente normal". En este sentido, afirmó que "es una intromisión total de la Corte que provocó un daño más que importante".

Por su parte, integrantes de la oposición salieron a festejar el fallo, que sienten como una victoria propia, tras haber presentado el recurso de amparo que impugnó la candidatura del gobernador sanjuanino. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, indicó que "se hizo justicia por los sanjuaninos" y aprovechó para hacer campaña por Marcelo Orrego, el candidato de JxC que "tiene la capacidad y el compromiso que se necesita para despertar a San Juan". También se expresó la otra precandidata a la Presidencia por el PRO, Patricia Bullrich: "La Constitución es clara. Se va a terminar el sistema feudal", dijo.

El propio Marcelo Orrego afirmó que "una provincia y un país no pueden crecer si no se respeta a sus instituciones. Este fallo de la Corte no hace más que darle a nuestra Constitución el valor y la fortaleza que tiene que tener para que ningún gobernante esté por encima de la ley". Mientras que Mario Negri, presidente del bloque radical en Diputados, instó al gobernador sanjuanino a dar un paso al costado: "Ahora Uñac debe hacer lo mismo que Juan Manzur: correrse de la lista y permitir que el pueblo vote".