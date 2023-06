Después de varios amagues, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que será precandidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires en un armado interno que incluye la postulación presidencial de Daniel Scioli. "Yo voy a competir, no está claro contra quién. La única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner, porque aún no definieron quién es el candidato", desafió la ministra, a pesar de que el gobernador Axel Kicillof viene haciendo campaña por su reelección hace más de un mes. El tablero electoral del Frente de Todos, sin embargo, está lejos de estar resuelto y, en el ínterin, la sociedad Scioli-Tolosa Paz se encuentra embarcada en el armado de una estructura que le permita rivalizar con la alianza del kirchnerismo con el massismo.

El anuncio no fue una sorpresa: Victoria Tolosa Paz venía manteniendo reuniones y realizando recorridas en plan campaña por la Provincia de Buenos Aires junto a Daniel Scioli hace semanas. Ya en abril, incluso, la ministra de Desarrollo Social había encabezado un acto en Ensenada junto a varias figuras del albertismo, como el canciller Santiago Cafiero - que hoy respalda activamente la candidatura de Scioli -, el ministro de Seguridad, Anibal Fernández, y el propio Agustín Rossi. El reclamo que aunaba a ambos precandidatos, tanto entonces como hoy, era el mismo: "Queremos que haya PASO". Finalmente, tras varios días de especulaciones, la ministra lo oficializó: "Yo soy bonaerense y quiero jugar las PASO en la provincia de Buenos Aires. Voy a trabajar como vengo haciendo con todos los intendentes y los movimientos sociales, entendiendo que hay un pueblo al que le gustará un candidato u otro", afirmó, en Radio 10.

Tolosa Paz, a su vez, puso el dedo en la llaga al referirse a que "no estaba claro" con quién competiría por la Gobernación, a pesar de que Axel Kicillof lanzó oficialmente su campaña por la reelección hace semanas. Esto se debe, fundamentalmente, a que Máximo Kirchner y más de un dirigente cristinista considera que el gobernador bonaerense debería pasar a las ligas nacionales. "La única que sabe contra quién voy a competir en Buenos Aires es Cristina. A la Vicepresidenta, a quien he visto cerrar sus estrategias electorales al límite de las fechas de inscripción de listas, le tengo muchísimo respeto. Yo solo trabajo con un escenario posible de certeza que puedo construir con quienes acompañan a Daniel Scioli y me acompañan a mí hace mucho tiempo", advirtió.

El gobernador bonaerense, mientras tanto, apuntó a bajarle la espuma a todo el asunto: "No tengo ningún problema de que en la provincia haya una PASO con el o la compañera que quiera presentarse a discutir sobre el mejor proyecto de provincia. Supongo, obviamente, que siempre es en el marco de ideas comunes", afirmó y anticipó que su compañera de fórmula sería, nuevamente, Verónica Magario.