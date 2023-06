En un partido con pocas situaciones claras de gol, Sarmiento y Newell's Old Boys igualaron este jueves sin goles en Junín por la fecha 19 de la Liga Profesional.

Con este empate, el Rojinegro quedó a un punto del último en la zona de Copa Sudamericana 2024 y el Verde sigue cerca de la zona de descensos.







No pasó nada hasta la media hora de juego. El planteo rojinegro con tres en el fondo y prácticamente sin un lateral-volante izquierdo definido, le sirvió para que Sarmiento no progrese, pero no para arrimarse al arco rival.

Mientras el Verde puso todo lo mejor, Gabriel Heinze guardó a varios para el choque por Copa Sudamericana del martes ante Santos.

Recién a los 31 minutos se pudo contabilizar una aproximación visitante, cuando Giani metió una buena pelota a Reasco y el centro encontró a Portillo, que cabeceó muy desviado.

Antes de eso, el juez recurrió al VAR por una supuesta agresión de Javier Toledo sobre Gustavo Velázquez pero solo quedó en la amarilla inicial.

Ya en el complemento, Newell's creó la primera y única situación de riesgo del partido, con una buena escapada de Méndez por derecha, un envío atrás que parecía imposible para Reasco, pase atrás para Portillo y el remate del volante que encontró las manos de Meza. Fue un 0-0 aburrido e inamovible.