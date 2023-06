Esta tarde, a las 17, en el Palacio Zorrilla - Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta (Buenos Aires 177) se presentará el libro "El Cordobazo de las mujeres. Memorias", de la periodista y fotógrafa Bibiana Fulchieri, quien también participará de una charla el sábado, a las 11, en el Museo de Bellas Artes (Belgrano 992).

En la actividad de esta tarde, la presentación de Fulchieri estará a cargo de la antropóloga Catalina Buliubasich, que además conversará con la autora sobre el protagonismo de las mujeres en la historia, a lo que se dedica Fulchieri desde que trabaja de manera autónoma, cuando se propuso (contó para esta nota) "meter en agenda una cuestión de mi pasión que tengo desde muy temprana edad, que es la historia, la memoria, la fotografía y el género”.

"El Cordobazo de las mujeres", editado por la Editorial Las Nuestras, del gobierno de Córdoba, recupera las memorias de veinte mujeres que participaron de aquel estallido social, el 28 de mayo 1969. Lo notable es que, como la misma autora lo destaca, sobre este movimiento hay mucha producción de todo tipo, pero hasta este trabajo no se hablaba de la participación de las mujeres, que fue destacada. Quizás su visita a la ciudad de Salta, impulse una investigación que rescate la participación femenina en los hechos del salteñazo, una de las protestas anteriores al Cordobazo, en ese mismo "Tiempo de mayo" de aquel 69.

A partir de la foto icónica del Cordobazo, Fulchieri inició una investigación que la llevó a identificar a buena cantidad de las participantes de esos hechos, pero recontruyó las historias de veinte de ellas, cada una representante de un sector de trabajadores que revolucionó Córdoba aquellos días. El libro contiene las historias, en primera persona, de Nené Peña, Soledad García Quiroga, María Lila García, Lina Averna, Ida Heumann, Marta Aguirre, Susy Carranza, Isabel Guzmán, Marilí Piotti, María Cristina Salvarezza, Dinora Gebennini, Flora Quinteros, Marta Sagadín, Avelina Ferramola, Susana Fiorito, Lucía Fortuna, Reyna Carranza, Laura Sabasta, Ilda Bustos y Patricia López.

Mujeres invisibilizadas

“En realidad empecé a trabajar este tema mucho antes de que tuviera la idea de que estaba haciendo algo vinculado al Cordobazo”, porque “ya venía trabajando desde mucho antes en la historia de las mujeres invisibilizadas a partir de distintas circunstancias", contó Fulchieri.

No es una tarea fácil, porque, precisamente, esas mujeres "no estaban nombradas en ningún lado”. Sobre el Cordobazo, en el listado de detenidos se mencionan los varones con nombre y apellido y se añade apenas que además fue detenida "una femenina".

La foto de tapa del libro es de una movilización posterior al Cordobazo, "cuando las mujeres de Luz y Fuerza organizan una marcha enorme para pedir que el Sindicato deje de estar intervenido”. "Fue una chispa, es emblemática en mi trabajo y lo que me puso el dedo en la llaga para ver qué pasaba con esas mujeres”. Es que la foto suele mostrarse generalmente recortada, sin la presencia de las seis mujeres que van al frente, y que tan bien muestra el documental "Brujas del Cordobazo", que también realizó Bibiana Fulchieri.

"Yo empiezo a ver esta cosa tan increíble que es la cristalización de una fotografía que se va reproduciendo año a año, que es la fotografía de Tosco con el mameluco y con sus compañeros cuadrada, y como fotógrafa me doy cuenta que en esa época ya no se trabajaba con ese formato, ya las cámaras eran de 35mm". De esas mujeres que aparecen al ampliar el encuadre, solo identificó a Susana Funes, la última compañera de Agustín Tosco, ya fallecida.

Lo que Fulchieri cuenta sobre las otras mujeres exhibe aquello de la invisibilización. “Y a las otras, en el mismo sindicato me decían, las conozco pero no sabría decir cómo se llamaban porque a una le decíamos Negrita, a otra le decíamos la Peti, y así. O sea, en ningún lugar (tenían sus nombres), ni en el Archivo General de la Nación, donde terminó mi búsqueda, de una manera tan poco feliz, que me dije hay que salir a buscarlas, ponerles nombres, ponerles apellidos”. A las otras cinco mujeres de esa foto “nadie me las pudo identificar, a pesar de que eran dirigentes”. “El dato que tenían es que trabajaban, uh, decían, hace veinte años que la conozco, trabajaba al lado mío, pero jamás supe el apellido. Y en el Archivo igual”.

"Después, en un archivo fílmico de la Universidad encontré a Nené Peña" y a partir de ella, a otras. "Empecé preguntándole si había mujeres en la calle, cosa que yo daba por sentado, no podía no haber".

La reacción de esas mujeres frente al interés de la investigadora aparece también como un dato revelador. "(Nené) empezó a decir 'yo no sé si soy importante" y después cuando se vió en el libro y leyó lo que había recordado "quedó como ella misma shockeada diciendo 'yo no me acordaba de todas esas cosas que me hiciste acordar', y así me pasó con todas".

El caso de Nené expone también la destacada participación de las mujeres en el trabajo y en la organización sindical. "A los veintipico Nené ya era delegada gremial de(l Movimiento) Bancario (de Base), con una representatividad y un consenso de su gente enorme, ya formaba parte del equipo directivo del Banco de Préstamos de la Provincia". Además, "participaba activísimamente en el gremio para sacarse de encima a esos gordos que tenían de dirigentes que les mandaban de Buenos Aires. Ella y su corriente bancaria había abrazado por supuesto a Tosco como líder y a (Raimundo) Ongaro".

Nené le contó que en la calle identificaba a las otras trabajadores por la vestimenta de cada fábrica. "Y así se me abrió un panorama tremendo y eso me dio las pautas que tenía que encontrar una mujer" de cada sector.

Bibiana Fulchieri (Imagen: gentileza Andrés Dunayevich).

Para la autora, lo interesante del libro es que "entró en agenda". "Yo quería romper la historia de que en el cincuentenario del Cordobazo la foto de tapa fuera siempre la misma", y así fue, en el cincuentenario la foto de tapa fue esta que muestra la imagen completa, mujeres incluidas, hubo una revisión de aquella rebelión popular, recordando y reconociendo la participación de las mujeres. "O sea que entraron en la agenda no solamente mediática, sino que a estas mujeres se las hizo partícipes de los actos oficiales y los no oficiales, porque las invitaron a colegios, clubes; en los espacios de género, las chicas feministas las tomaron como bandera. Y fueron otras voces". Estuvieron en los palcos oficiales y los sindicatos de pertenencia suya las reconocieron.

"Después el libro empezó a hacer un camino", Fulchieri recibió invitaciones de distintos lugares del país, y con la película, más reciente, pasa lo mismo. "Me parece que también aporta y da mucha fuerza a estos espacios de género que están abriendo las mujeres en los sindicatos, y les cuesta mucho".

La (des)memoria de la Nación

"El Cordobazo de las mujeres. Memorias" se editó por primera vez en 2018. El impulso para escribirlo lo dió una frase que la autora escuchó en el Archivo General de la Nación. "No me la olvido nunca, nunca", cuando trataba de dar con fotos de mujeres partícipes del Cordobazo: "Usted tiene que pensar que acá se guarda la memoria de la Nación, si la foto que usted busca no está es porque a la Nación no le importó guardar esa memoria", le dijeron.

"Me di cuenta cuan importante es mirar la vida con perspectivas de géneros y pensando en quiénes no están en el Archivo. Y no están las mujeres, o están poco; no están los pueblos originarios, o están poco; no están los afrodescendientes; no están los disidentes sexuales".

"De aborígenes hay las fotos de Antonio Pozzo, Campaña del Desierto, y después entraron fotos sueltas de algunos aborígenes que han donado particulares, no son fotos adquiridas por la Nación con un interés de preservarlas". Por eso las mujeres de ATE que trabajan en el Centro Cultural Kirchner la comprometieron a que "como un acto simbólico" propicie que se incorporen al Archivo de la Nación las fotos del libro.

Bibiana Fulchieri nació en Río Cuarto, Córdoba. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Río Cuarto, de donde egresó como Técnica Profesional en Comunicación por Imágenes. Continuó su formación en talleres, clínicas, viajes de estudios y seminarios con especialistas vinculados con la fotografía documental, antropología y gestión cultural. Trabajó como reportera gráfica para los diarios Puntal, Córdoba, Página/12 Córdoba y La Voz del Interior. Participó en más de 50 exposiciones, individuales y colectivas, en la Argentina y el extranjero. Recibió 20 premios y menciones en concursos provinciales y nacionales. En la actualidad se desempeña como fotógrafa editorial, periodista, curadora y gestora cultural independiente.