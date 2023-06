El escándalo de corrupción de las apuestas online que sacude al fútbol brasileño empieza a preocupar al fútbol argentino. En el vecino país ocho jugadores de distintos clubes de primera división fueron encontrados culpables de manipular acciones de juego a cambio de dinero.

Entre ellos se encuentra el argentino Kevin Lomónaco que reconoció haberse hecho amonestar adrede a cambio de 70 mil reales (aproximadamente 13 mil dólares), de los cuales dice haber cobrado solo el 30% y por lo que fue duramente sancionado por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil, por lo que no podrá jugar por 380 días y además tendrá que pagar 25.000 reales como multa económica.

Se espera que a raíz de este escándalo, el Congreso de Brasil saque un marco regulatorio más estricto para la actividad de las apuestas online este año.

De todos modos, si bien los focos están en las categorías superiores, según los expertos en el tema, las categorías inferiores suelen ser más permeables a este tipo de situaciones, por las carencias económicas de los jugadores.

El periodista especializado en "amaño" de partidos por parte de la red de casas de apuestas, el canadiense Declan Hill, asegura que "Brasil y Argentina han sido una buena mina para los arregladores de partidos, especialmente de nivel 2 (por el Ascenso) e inferiores".

Latinoamérica es hoy uno de los principales mercados para las casas de apuestas, una legislación más permeable y un fútbol con mucha audiencia a nivel internacional pero más barato para corromper hacen del fútbol de esta parte del mundo un mercado más que apetecible.

Hoy en día las apuestas están siendo seguidas más de cerca en Europa, otrora el principal mercado de esta industria. En España e Italia ya se encuentran suspendidas por ley.

Hill explica por qué las categorías menores son más permeables a los amaños. "Los futbolistas, entrenadores y árbitros no cobran mucho dinero. Hay una regla para predecir el arreglo. Podés predecir el riesgo relativo de arreglos de partidos dividiendo la cantidad total de apuestas que se colocan en una liga o equipo y el salario medio de los jugadores.

Por ejemplo, en Uganda, los futbolistas, con suerte, reciben 2 dólares por partido. Hace diez años, eso no era un problema. Sin embargo, ahora que el mercado internacional del juego de azar ha descubierto el fútbol de Uganda, hay enormes cantidades de arreglos. Lo mismo ocurre con el Ascenso en Argentina".

Los casos detectados en la Argentina

De hecho fue en el ascenso doméstico donde se detectaron mayor cantidad de casos de corrupción por apuestas hasta el momento. Solo basta recordar los casos de El Porvenir, Villa Dálmine o Puerto Nuevo, donde los mismo jugadores reconocieron que fueron tentados con dinero para "ir para atrás" en determinado partido.

El caso de El Porvenir fue uno de los más emblemáticos ya que una casa de apuestas era una especie de gerenciadora del club en ese momento. El hecho terminó con siete jugadores expulsados y provocó un terremoto en la dirigencia del club de Gerli.

Las apuestas deportivas son legales en el país desde fines de 2021 y más rápido que tarde comenzaron a aparecer las primeras sospechas por clubes o jugadores presuntamente involucrados en este tipo de negocios.

Si bien hay varios casos complejos, el más resonante es el de Milton Leyendecker, un futbolista expulsado a los 8 minutos de comenzado un encuentro.

En un enfrentamiento entre Agropecuario y Boca por Copa Argentina, el defensor golpeó en forma violenta a Exequiel Zeballos, delantero Xeneize. Acto seguido, iniciaron las suspicacias por una expulsión tan temprana en un partido como este. Tras la salida del delantero de Boca y la confirmación de su lesión, una fractura en la parte posterior de la tibia, las dudas crecieron.

Justicia para "Eventos Masivos"

Por esta razón, desde la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la doctora Celsa Ramírez, se dio inicio a una exhaustiva revisión. Asimismo, el Cuerpo de Investigadores Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la Policía Federal, acompañaron la investigación.



La hipótesis es que el futbolista haya buscado la expulsión para hacer "saltar la banca" ante quienes apostaron por una roja en el inicio del juego. Sin embargo, él desmintió estas versiones: "Es completamente descabellado". Ahora bien, no es la primera gran sospecha registrada en el fútbol argentino.

En otro caso un dirigente de Quilmes apuntó contra uno de sus jugadores. Después de que el llamado club "cervecero" perdiera 2-1 con Nueva Chicago, Gustavo Serruto, vocal de Quilmes, escribió en su cuenta de Twitter: "Hay que hacer autocrítica, obvio, no hay que venderse en las apuestas como contra Chicago, no hay que llevar minas a la concentración, los dirigentes no tienen que ir y sacar el fernet de la habitación, etc, etc, etc".

Días atrás, el jugador Rodrigo "Chiqui" Moreira había realizado una dura crítica a la dirigencia del club en una entrevista radial con Deportes en FM: "Decimos ser el club más grande de la B Nacional y no lo estamos acompañando. En lo deportivo fallamos, pero los dirigentes también".

Se presume que Serruto, quien luego borró su tuit y limitó el acceso a su cuenta, molesto con las declaraciones de Moreira, puso un manto de sospecha sobre ese encuentro en el cual Nueva Chicago, que llevaba 17 partidos sin ganar en el torneo, se aseguró la permanencia en la categoría.

Las apuestas online deportivas

El negocio de las apuestas deportivas cada vez crece más y se hace más visible para el público en general. A fuerza de publicidad las casas de apuestas y las apuestas deportivas en si se van legitimando entre los fanáticos.



Hoy en día es imposible ver un partido del fútbol argentino sin un relator o comentarista aconsejando al televidente que "demuestre" lo que sabe apostando en línea.

Pero todo ese negocio tiene sus jugadores principales. Por ley deben ser un socio nacional con un socio extranjero, los socios nacionales son los de siempre, los que ya dominan el sector del juego hace años.

Los gobiernos porteño y bonaerense acordaron otorgarles una licencia por 15 años para operar en sus territorios a multinacionales que debían asociarse con operadores locales.

BetWarrior (BinBaires e Intralot), Bplay (Boldt y 888), William Hill (Bingo Moreno y William Hill), Bet365 (Bingo Berazategui y Bet365) y PokerStars (Atlántica de Juegos y Stars Interactive Limited) fueron las primeras en una lista que promete estirarse: hoy ya hay más de 150 casas registradas para la actividad, aunque no todas están activas.

Auspician a la Selección y la liga

Un párrafo aparte merece para las dos casas de apuestas que auspician a la Selección Argentina, BetWarrior y la Liga Profesional del Fútbol Argentino, Bplay.



BetWarrior, del grupo Achával que además maneja el Hipódromo de Palermo junto a Binbaires y un socio extranjero (obligatorio por ley) llamado Intralot International, de Grecia.

BPlay, de la empresa Boldt de la familia Tabanelli junto a 888 Holdings. Boldt, es una de las principales operadoras de juegos de azar de la Argentina con contactos políticos y buena sintonía a ambos lados de la grieta.

Además de tener negocios en el juego se dedican a desarrollos inmobiliarios, telecomunicaciones, procesamiento de multas y vigilancia vial entre otros. Su socio internacional, con sede en el peñón de Gibraltar y de orígen israelí estuvo investigada recientemente por lavado de dinero de sus clientes en Oriente Medio, dicho escándalo hizo renunciar a su CEO.