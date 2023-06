Acompañados por cantantes como Teresa Parodi y Marian Farías Gómez, y con un concierto dedicado a conmemorar los 40 años de democracia, debutó este viernes la Primera Orquesta Juvenil Bonaerense, integrada por estudiantes de 17 a 21 años de todo el territorio provincial.

Bajo los techos barrocos del Salón Dorado de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, 46 chicas y chicos formados en las Orquestas Escuelas de la Provincia armonizaron la voz Parodi en canciones clásicas como “La cigarra”, el himno de Maria Elena Walsh que simboliza la vuelta democracia tras los más de siete años que duró la última dictadura en la Argentina.

Los músicos que forman parte de la orquesta provienen de todos los puntos de la provincia, y representan a casi 13 mil, que en 102 sedes forman las más diversas orquestas, en las que no sólo aprenden sobre música, sino a democratizar la cultura en un espacio de contención y docencia para todos los que se interesen en participar de la iniciativa impulsada por a Dirección Provincial Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el concierto del viernes es sólo el principio para los procesos de formación musical que en su itinerario tiene previsto trabajar con el desafío de brindar conciertos y talleres por todo el territorio bonaerense, “difundiendo la cultura e invitando a la participación y formación de más jóvenes en distintos lugares”, según se aseguró en un comunicado.

La orquesta sinfónica que actuó en el Salón Dorado es la número 100 entre las que funcionan en la Provincia, en el programa Coros y Orquestas Escuelas que ya lleva 18 años de vida. El objetivo es propiciar oportunidades y formación musical superior a jóvenes bonaerenses, haciendo eje en la democratización de la cultura, desde una perspectiva de derechos e inclusión. Enmarcado en un trabajo conjunto para el fortalecimiento y el acompañamiento de trayectorias educativas, la Fundación Banco Provincia también hizo entrega este viernes de instrumentos e insumos de trabajo para el elenco musical.

En charla con BuenosAires/12, la directora provincial de Políticas Socioeducativas, Natalia Bragagnolo, reconoció estar “todavía conmovida por lo vivido” en la jornada que definió como “inolvidable, tanto para la vida de los chicos y chicas que actuaron en el escenario como para la Provincia”. “Lo que vivimos hoy va mucho más allá de lo musical, que fue hermoso, sino de la importancia de las políticas socio educativas que impactan contra la realidad para transformarlas y mostrarles a miles de pibas y pibes que otro horizonte de vida es posible”, aseguró.

Además Bragnolo definió estos espacios como “lugares donde se trabaja la inclusión y la igualdad, para ayudar a aquellos que sueñan a materializar esos sueños”.

“Cuando llegamos había apenas 27 orquestas escuelas en el territorio, y hoy estrenamos la centenaria, pero además tenemos el orgullo de más de 100 ex alumnos que hoy son docentes, coordinadores o multiplicadores, para ir formado a otros chicos, eso es nuestro mayor logro”, aclaró.

“Este gran concierto inaugural de la Primera Orquesta Juvenil Bonaerense es una celebración para que las y los jóvenes de la Provincia se continúen formando y hacer posibles nuevos horizontes en sus proyectos de vida”, agregó respecto al concierto del viernes.



Como ejemplo destacado, la directora provincial destaca una anécdota que vivió con un adolescente hace pocas semanas: “Un chico de 15 años que había dejado la escuela se nos acercó porque había escuchado en un concierto tocar el trombón y quería aprender. Con esa excusa empezó a venir y retomó su trayectoria educativa , esas son las funciones que tiene la política educativa y la que queremos lograr nosotros como Estado”.





“El faro” de Pilar

Pilar Policano, cuya historia fue contada en este medio semanas atrás, es una adolescente de 15 años que concurrió desde los 6 hasta los 12 a la Orquesta Escuela de Lanús, de la cual su mamá era la coordinadora. Su primer juguete fue un violín que la llevó a los 12 a debutar en el teatro Colón, y a los 14 a perfeccionarse con los mejores docentes del mundo en Austria , así como dar un concierto privado para el Papa a fines de abril.

“Cuando terminé lo vi contento y emocionado, hasta me contó anécdotas, y me dijo que yo tenía un gran futuro por delante”, recordó Pilar al contar su experiencia conversando con este diario. “Hablamos de una artista que yo admiro mucho como Martha Argerich, y me contó que una vez se había lastimado una mano y, como tenía un concierto, entonces tocó el Bolero de Ravel para mano izquierda”, rememoró entonces.

Para Bragnolo, Pilar es el “ejemplo sobre la importancia de lo que estas medidas pueden impactar en la vida de las personas”. Y agrega: “Con Pilar hablamos de un tremendo talento, pero como ella hay muchos chicos y chicas que lograron que hoy la música sea su forma de vida gracias a lo que construyeron con nosotros. Día a día nos enorgullecemos con casos así y hoy lo que vivimos es un poco el resumen de todo eso”.