Faltan menos de dos semanas para la primera fecha importante del calendario electoral, que será el momento de la inscripción de las alianzas electorales. Diez días después será el cierre de listas y aún en el peronismo reina la incertidumbre. No se sabe si habrá o no PASO, o candidato de unidad y, en caso de que haya interna, cómo se organizará. Los gobernadores serán, en este contexto, los protagonistas de la semana que viene. El martes varios de ellos asistirán a un evento que está organizando el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en el Centro Cultural Kirchner, del que también participarán el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa y el del Interior, Eduardo de Pedro y, al día siguiente, los líderes provinciales tendrán un cónclave muy importante en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde tomarán una postura con respecto al armado y la estrategia electoral.

El seminario que está organizando Katopodis en el CCK se denomina: "¿Qué Argentina queremos ser?”, y, hasta ahora, confirmaron su presencia, además del Presidente, Massa y de Pedro, los gobernadores: Axel Kicillof, de Buenos Aires; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Raúl Jalil, de Catamarca; Ricardo Quintela, de la Rioja y Omar Perotti, de Santa Fe. "El Seminario propone una instancia de debate acerca de los grandes desafíos futuros que enfrenta la Argentina ante las oportunidades estratégicas de crecimiento que surgen en el contexto geopolítico actual", consigna la invitación al evento, al que además irán empresarios.

Ese encuentro servirá de previa a la reunión del día siguiente que protagonizarán los gobernadores en el CFI. Allí deberán definir si acompañan a una fórmula, a cuál y bajo qué condiciones. El reclamo que vienen haciendo los gobernadores es que los armados tengan una mayor cuota de federalismo porque sino quedan acotados al conurbano bonaerense. Varios de los mandatarios provinciales ya ganaron las elecciones en sus distritos y otros están trabajando para eso. Luego de la reunión, el 11 de junio, finalmente --y tras el fallo de la Corte--, habrá elecciones en Tucumán, donde el oficialismo es favorito. El 18 de junio se celebrarán las PASO en Chaco, la provincia que lidera Jorge Capitanich, uno de los gobernadores de más peso dentro de la Liga.

El sábado 10 de junio, en tanto, se llevará adelante el Congreso del Frente Renovador. Tan solo cuatro días antes de la inscripción de las alianzas. La idea es que, junto con el kirchnerismo, ellos presenten un candidato de unidad. De hecho durante todos estos días el líder del FR y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, estuvieron juntos en China conversando del tema. Más allá de eso, desde algunos sectores de Casa Rosada desconfían de esa alianza y arriesgan que, si llega a haber PASO, Massa podría presentar a un candidato propio.

La lapicera para sellar el acuerdo de las alianzas en el marco del PJ la tiene uno de los gobernadores que irá a la reunión del CFI de la semana que viene. Se trata de Gildo Infran, de Formosa. Así lo definió el Partido Justicialista en el Congreso que llevó adelante el 16 de mayo en el microestadio de Ferro. Ese día Fernández, que a su vez es presidente del PJ, no participó y quedó corrido de la firma de alianzas. Para el cierre del evento, CFK publicó la carta en la que por segunda vez dijo que no sería candidata. El gobernador Insfrán es, según comentan en el gobierno, "el vértice" entre el Presidente y la Vicepresidenta en las cuestiones burocráticas del partido. En los últimos días él tuvo un encuentro con CFK, en el que ella le planteó su postura; luego otro con el presidente, que hizo lo propio, y también --por más que no sea del PJ-- visitó a Massa. Según comentan quienes están al tanto de esas conversaciones, no es parte del menú la organización de las PASO. Nadie aún está trabajando en eso.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, y su candidata en provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, siguen trabajando como si las PASO ya fueran un hecho. En un acto que compartieron este viernes, Scioli dijo: “en mi vida tomé muchas decisiones irreversibles, y mi candidatura de este año es una de ellas". El jefe de gabinete, Agustín Rossi, también insiste. Mientras Scioli piensa que su candidato a vicepresidente tiene que ser un gobernador, al igual que está pensando el kirchnerismo, Rossi asegura que su candidata a vice deberá ser una mujer y que no es necesario que sea del interior porque --recuerda a sus interlocutores-- él es el único precandidato que no es bonaerense.

Para Rossi tiene que haber unas internas con tres o cuatro candidatos y, la misma noche de las PASO, todos deben mostrar unidad detrás del ganador. En el entorno de Rossi desmienten que él pueda acordar con Scioli y que ambos vayan en la misma lista. En las terminales oficialistas que no concuerdan con La Cámpora, se quejan por la falta de diálogo y de estrategia de ese sector. "Nadie piensa que puede haber un candidato mejor que Axel en Provincia de Buenos Aires, pero ellos --por Máximo Kirchner-- dijeron que no lo iban a compartir si había internas. Por eso ahora se lanzó Victoria", graficaron.

El que sigue trabajando, ya sea por si es candidato de unidad o por si tiene que ir a unas internas, es el ministro del Interior. De Pedro estuvo este viernes con la Corriente Federal de los Trabajadores. Lo acompañaron los secretarios generales, Abel Furlán (UOM), Sergio Palazzo (La Bancaria) y Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense) y el ministro de Trabajo de provincia de Buenos Aires, Walter Correa. En ese marco, el ministro puso énfasis en “discutir un programa donde los trabajadores sigan siendo protagonistas y donde puedan mejorar el poder adquisitivo”.