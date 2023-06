Pasados los 20 minutos del interesante partido que River y Defensa y Justicia estaban empatando 0 a 0 en un estadio Monumental otra vez repleto, se solicitó un médico urgente en la tribuna Sivori. Había caído un hincha desde la bandeja alta al pasillo del sector medio. Minutos más tarde y luego de nerviosas deliberaciones al costado del mismo del campo de juego, el oficial de la Liga Profesional le ordenó al árbitro Fernando Rapallini la inmediata suspensión del encuentro: el hincha, identificado como Pablo Marcelo Serrano de 53 años de edad, había fallecido instantáneamente a raíz de una fractura de cráneo. Luego de algunos minutos instantes de confusión, ambos equipos se retiraron de la cancha y ahora será la Liga Profesional la que oportunamente dictaminará cuando habrán de continuar los 64 minutos que quedaron pendientes.

Rapallini declaró que "escuché que la tribuna estaba pidiendo parar el partido, lo paramos para ver que pasaba y me dijeron que había una persona que estaba grave, pero todavía no estaba confirmado que había fallecido. A los 4-5 minutos me confirmaron que había fallecido y los organismos de seguridad me informaron que el partido estaba suspendido así que nos fuimos” señaló el árbitro del partido..



Mientras la multitud se desconcentraba en orden y la Policía de la Ciudad accedía a las cámaras de seguridad del estadio Monumental para determinar como se produjo la muerte del hincha, Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que se trataba de un hombre, pero no dio mayores precisiones. También descartó que haya más heridos, ya que en un primer momento había versiones de que había caído sobre otro hincha, algo que finalmente fue desmentido."Para aclarar si murió antes o producto de la caída hay una autopsia que realizar. A ver si tiene una lesión anterior”, dijo el titular del SAME.

Por su parte, el Comité de Seguridad en el Fútbol y River emitieron un comunicado de prensa informando que "un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad. La tribuna Sivori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono-prosiguió el comunicado- se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado".

"Los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, están actuando y realizando las investigaciones pertinentes. Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba", cerró el comunicado conjunto.