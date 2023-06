El Frente Amplio por la Soberanía presentó sus candidatas y candidatos en el auditorio de Luz y Fuerza de Rosario. El lanzamiento de campaña se realizó con la presencia de Carlos del Frade, Claudia Balagué, Fabián Palo Oliver, Mercedes Meier, Leonardo Caruana, Sofía Botto, y las candidatas y candidatos del sur de la provincia. El espacio también presentó listas para senadores provinciales en cinco departamentos y para concejales e intendentes en 24 localidades del territorio santafesino. “Acá está el futuro, no nos paran más", dijo Del Frade, quien encabeza la lista de diputados provinciales por este Frente. "Necesitamos un Estado que cuide y acompañe", remarcó el actual secretario de Salud, Leonardo Caruana, primer candidato a concejal de Rosario.

Durante la presentación, el actual diputado provincial, Carlos del Frade exclamó: “Necesitamos, en primer lugar, soberanía intelectual, pensar con la cabeza propia no de acuerdo a quienes te quieren manejar la cabeza. Soberanía económica: recuperar lo nuestro, que significa recuperar el laburo y cobrarle a las exportadoras impuestos que nunca han pagado. Soberanía política, es fundamental empezar a decir que hay esperanza, que vamos a ser la tercera fuerza política este año y vamos a ganar la provincia en el año 2027 porque se van a sumar aquellas personas que hasta ahora no lo han podido hacer”.

“Nosotros buscamos para el 16 de julio, 120 mil votos, porque de esa manera vamos garantizar entre 4 y 5 diputadas y diputados del Frente Amplio por la Soberanía para hacer que la provincia deje de ser tan obscenamente desigual”, remarcó. Luego de mencionar a cada uno de sus compañeros de lista, el diputado dijo: “Acá está el futuro, no nos paran más. Hay 2023 y hay 2027 y en el 2027 vamos a gobernar en contra de las mafias, las mafias de arriba y las mafias de abajo porque es una provincia obscena”.

A continuación, dirigiéndose las fuerzas políticas mayoritarias de la provincia, se preguntó: “¿En qué se han convertido? Vengan acá, este es un espacio abierto, queremos gobernar para transformar y eso lo tenemos que hacer con las grandes mayorías. El Frente Amplio por la soberanía intenta que la felicidad no sea la propiedad privada de los que lo pueden comprar, peleamos para democratizar la felicidad”. “No es un acto más, no son unos candidatos más, es la esperanza de una nueva construcción política para la provincia de Santa Fe”, planteó Del Frade.

La diputada provincial y ex ministra de Educación santafesina, Claudia Balagué agregó: “Aquí sentimos, militamos y queremos construir esa esperanza. Y queremos reconstruir. Recuperemos el río, recuperemos la educación, recuperemos la salud, recuperemos la soberanía y esa recuperación hoy es absolutamente indispensable”.

Asimismo, recordó que pertenece a una generación que vivió la dictadura: “Si hemos podido, hace 40 años, contra la violencia, contra la represión, cómo no vamos a poder construir un nuevo frente político que sea la esperanza y el futuro de la provincia de Santa Fe”.

Por otro lado, el diputado provincial, Fabián Palo Oliver, expresó: “Hay que construir una alternativa política, no solamente que sea competitiva en este turno electoral, sino que le de la posibilidad a los santafesinos y santafesinas de tener una opción revolucionaria y transformadora para el año 2027”. Y recordó: "Seguiré luchando porque los legisladores de la provincia de Santa Fe no tengamos privilegio ante la ley, que se cumpla ese mandato constitucional de que todos somos iguales antes la ley”. Y refiriéndose a su compañero de lista, Palo Oliver destacó: “Carlos es la garantía de exista la voz del pueblo en la Cámara de Diputados de la provincia, Carlos es la garantía de que tengan voz los que no tienen voz, es la garantía de incomodar a esos poderes que son parte del poder real, poder institucional, pero también esos poderes económicos que son parte de las bandas narcocriminales”.

De la misma manera, Mercedes Meier, quien ya fue diputada junto a Del Frade, manifestó: “Este frente fue fruto de la decisión política de una cantidad de fuerzas que vimos la dimensión que tienen los enemigos del pueblo y pudimos entonces ver la dimensión que tenía que tener nuestra unidad. Un frente que se plantea recuperar soberanías, defender lo nuestro. Este 16 de julio, en las urnas, nos vamos a enfrentar contra quienes defienden los intereses de este modelo que genera ganancias record y pobreza record”.

Cabe recordar que el Frente Amplio por la Soberanía está compuesto por Soberanía Popular, el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), Bases, Libres del Sur, la Liga de los Pueblos Libres, Encuentro por Rosario, el Alfonsinismo Auténtico, la Concejalía Popular, el Partido Sí -que lleva en el quinto lugar a Gustavo "Pato" Gamboa como diputado provincial- y Pares.

A concejales. Tomaron la palabra también quienes encabezan la lista para el Concejo de Rosario: Leonardo Caruana, actual secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, y Sofí Botto, ex directora municipal de Mujeres. Luego de repasar su trabajo en diferentes barrios de la ciudad, Caruana dijo: "Tengo la cabeza llena de vecinas, vecinos, de las instituciones, de los militantes, de las organizaciones sociales. En mi cabeza tengo la ciudad, pero no en las paredes, sino en los rostros y en las miradas. Por eso, les pedimos a esos rostros que hoy nos acompañen al Concejo porque queremos defender los derechos que hemos logrado y ampliar derechos".

“Este sistema capitalista que genera fundamentalmente individualismo, es la matriz del desencuentro, nos trajo hasta acá a luchar nuevamente por los vínculos humanos. Luchar por un acuerdo que es la necesidad de discutir el Estado, la necesidad de tener, ante sociedades ampliamente desiguales, un Estado que cuide y acompañe. Necesitamos procesos que puedan garantizar, como se garantizó en la década del 90, un sistema público de salud, un sistema público que aborde la violencia, con esa jerarquía".

Botto planteó: “Para aportar para que Rosario tenga las herramientas para recuperar lo que es nuestros, para volver a ser esa Rosario que nos enorgullece, esa Rosario de los debates profundos y trascendentes, esa Rosario del modelo de salud publica en America Latina, esa Rosario de cara al río Paraná, con los espacios verdes para el disfrute de las familias y la ciudad de la cultura, para todo eso queremos llegar al Concejo Municipal. Y desde allí nos comprometemos a llevar las iniciativas que acordemos y que construyamos colectivamente con los vecinos y las vecinas. Vamos a construir la ciudad que nos merecemos”, concluyó.

Al Senado. Asimismo, el Frente Amplio por la Soberanía propone sus candidatos para el Senado provincial: para el departamento Rosario, la lista es encabezada por Eduardo Delmonte, dirigente de la CCC; en el departamento San Lorenzo, Juan Nóbile, reconocido por su trabajo en el Equipo Argentino de Antropología Forense; en el departamento La Capital, Carlos Manessi, referente de la Multisectorial Paren de Fumigarnos; en el departamento San Martín, María Jose Zochi, referente nacional de la organización feminista Mumalá; y Rodrigo Giménez será el candidato en el departamento General López.