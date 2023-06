El ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, quien firmó el préstamo de 45 mil millones de dólares con el FMI, no pudo con su genio y pidió a través de las redes sociales que la Argentina tome la ampliación del swap con China y compre bonos del Tesoro de Estados Unidos. "¿Ustedes podrán alguna vez invertir sus prioridades y no arrancar pensando en la especulación y la timba?", fue una de las respuestas que recibió Dujovne entra varias de funcionarios del gobierno del Frente de Todos que salieron a cruzarlo por las redes sociales.

Los consejos financieros de Dujovne

Dujovne fue el ministro de Economía de Mauricio Macri entre enero de 2017 y agosto de 2019. El economista llegó a la gestión pública tras ser columnista del canal TN, donde hablaba de que el país no tenía que volver al FMI. Sin embargo, fue el encargado --frente al cierre de los mercados internacionales para el gobierno de Cambiemos-- de firmar el préstamos más grande que el organismo multilateral haya otorgado. Y su renuncia en agosto de 2019, ocurrió luego de una dura derrota en las PASO y una feroz corrida cambiara que, tal como reconoció Macri, significó usar el préstamo del fondo para sostener la fuga de capitales.

A pesar de su negativo historial como funcionario, Dujovne utilizó las redes sociales para dar consejos sobre cómo utilizar la ampliación del swap con China que consiguió el ministro de Economía, Sergio Massa, en su gira por el gigante asiático. "El Gobierno sostiene que se le puede dar cualquier uso a los yuanes del swap y que este mecanismo tiene un costo de financiamiento menor que el del FMI. ¿O sea que podrían vender los yuanes y comprar u$s 10.000 millones en T-Bills que rinden 5%? Supongo que lo harán mañana", sostuvo Dujovne a través de su cuenta en la red social Twitter.

"¿Siempre pensando en la timba?"

"¿Siempre pensando en la timba? Lo vamos a usar para fortalecer la actividad productiva y cuidar la estabilidad financiera", le respondió el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, y agregó: "Protagonizaste un gobierno fracasado, centrado en la especulación y el endeudamiento. Lo que te corresponde es el silencio y pedir perdón".



En un tono similar, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, le apuntó: "¿Ustedes podrán alguna vez invertir sus prioridades y no arrancar pensando en la especulación y la timba? ¿Podrán alguna vez pensar primero en cómo se beneficia la mayoría?". Y respondió también que el destino para los fondos chinos será otro al que le daría los economistas de Juntos por el Cambio: "Vamos a fortalecer la economía del país con mayor estabilidad económica. A eso apostamos nosotros".

Por su parte, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, explicó que el swap "permite incrementar la disponibilidad de divisas para el comercio exterior de nuestra economía, a la vez de contribuir a la estabilidad financiera y reducir la volatilidad de los mercados" y aclaró que no se trata de un instrumento "para hacer negocios financieros sino para aumentar exportaciones, generar empleo y fortalecer la economía real".



En tanto, la secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación, Jimena López, le preguntó a Dujovne si "la timba" que aplica en su razonamiento "es la misma que aplicaste cuando te fugaste el préstamo del FMI que estamos haciendo magia para pagar". "Dujovne siempre está a favor de la especulación financiera y claramente en contra de la producción y el desarrollo nacional”. “Así nos dejó y encima habla", completó el jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena.

El exministro de Macri no solo aparece públicamente para ofrecer opciones de especulación financiera que el dinero público sino que también se encarga de instalar miedo y rumores para generar sosobra en el mismo sistema como hace días atrás cuando dijo que el Banco Central estaba utilizando dólares de los encajes de depósito de los ahorristas.