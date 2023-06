El intendente del partido de Ensenada, Mario Secco, respaldó este lunes la candidatura del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y aseguró que su postulación “lleva una delantera importante” frente al resto de nombres del Frente de Todos.



Consultado por AM750 sobre las internas, aseguró que hay muchos intendentes bonaerenses trabajando codo a codo con el mercedino para extender su campaña por toda la provincia.

“Es una propuesta buena, sana. Wado es una persona muy respetada en nuestra propuesta. Lo valorizamos”, ponderó.

De todos modos, aclaró: “Si ponés a Cristina, rompe todo. Nadie haría una interna contra Cristina. Eso sería suicida. Aparte, es interpretar la voluntad popular”.

Sobre las internas

A nivel nacional, Secco aseguró que si bien hay varios nombres sonando en el Frente de Todos, De Pedro representa “un espacio muy grande” dentro del oficialismo.

“No tiene que llamar la atención que muchos compañeros decidan acompañarlo en todas las propuestas que están empezando a haber, como la de Scioli, la de Rossi, la de Grabois”, comentó.

Y, consultado sobre a posibilidad de armar una lista única, afirmó: “Esto de limitar me parece una barbaridad. La gente no es idiota. Se hace una idea y vota por su propio pensamiento. Esa es la limitación que tenemos todos”.

Por supuesto, esta idea de “limitar” estuvo muy ligada en el discurso a la reciente decisión de la Corte Suprema de bajarle el pulgar a Sergio Uñac, que buscaba una nueva reelección en San Juan. “No hay que limitar a nadie. El pueblo es la que vota. A mí me cae mal cuando la Corte limita como si fuera dueña de la verdad. La dueña de la verdad es la gente”, denunció.

En Buenos Aires, a unas PASO

Finalmente, ya sobre el terreno en el que es armador, Secco aseguró que no ve con preocupación que en la Provincia de Buenos Aires el Frente de Todos presente más de una lista.

“Victoria (Tolosa Paz), si se presenta, no me parece mal. Ella representa a un sector importante. Pero si me preguntas a mí, siempre estuve con Axel. Militamos su candidatura y la ganamos. Otra vez nos proponemos la misma fórmula”, comentó.

A lo que sumó: “Un 90 por ciento de los intendentes se expresaron a favor del Gobernador Kicillof que le viene sacando más de 10 puntos al candidato de Cambiemos”.

Finalmente, sobre si la decisión de Tolosa Paz tiene que ver con mostrar la capacidad de daño del espacio albertista, aseguró: “Puede existir algo de querer mostrar lo que tiene un sector político. Pero no hay que enojarse. La verdad es que para tener candidatos van a tener que ampliarse. Es parte de la democracia”.