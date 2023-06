El paro de recolectores de residuos anunciado tras la balacera a un camión en servicio ocurrida el viernes por la noche, finalmente se levantó ayer en una reunión encabezada por el gobernador Omar Perotti, junto al ministro de Seguridad Claudio Brilloni. La llave para destrabar el conflicto fue la promesa de un encuentro que tendrá lugar hoy con el fiscal a cargo de la causa y el gremio. Consultado por la motivación del ataque el intendente Pablo Javkin respondió ayer que "mugre siempre hay y en tiempos electorales hay quienes hacen cosas mugrientas". Pero aclaró que "no quería tener que hacer hipótesis porque sino alguien puede especular que estoy desviando lo que pasó. Esto es lo que planteamos y trabajamos con el gremio, y lo dijimos: cada camión tiene entre cinco y ocho cámaras que graban y esperamos que mañana (por hoy) se empiece a esclarecer el hecho con quien dirige la investigación". Trascendió que una de las cuatro cámaras del camión atacado, la del costado que fue perforado a balazos, llegó a tomar a dos personas que bajaron de una moto, una de las cuales actuó a cara descubierta y podría ser fácilmente identificable. La misma fuente aseguró a este diario que los recolectores no estaban sobre la unidad al momento del ataque. La causa quedó finalmente en manos del fiscal Federico Rébola.

Por su parte, Brilloni señaló que en la reunión con el sindicato de recolectores y otras autoridades locales y provinciales se trazaron dos aristas: “Una es la investigación que tenemos que llevar adelante con el MPA y todos los recursos para la pronta detención de las personas sospechadas”.

“La otra es la prevención, ese fue un pedido puntual de los recolectores de toda la provincia, de intensificar el patrullaje con un despliegue acorde a lugares y horarios, de acuerdo a puntos críticos señalados”, agregó.

Tras la fallida convocatoria de la mañana, cerca de las 16 comenzó una nueva reunión en la sede de Gobernación en Rosario donde se logró dar marcha atrás con el paro lanzado por los recolectores para este martes. La pieza clave para que esto sucediese fue la presencia Perotti que se sumó a las autoridades provinciales, municipales y representantes del sindicato de recolectores.

A la salida del cónclave el líder de los recolectores, Marcelo Andrada dio detalles. Dijo que el encuentro con los dirigentes políticos fue fructífero y que en el mismo encuentro el gobernador y el intendente mantuvieron una comunicación con la fiscal regional María Eugenia Iribarren, quien se comprometió a recibir en la mañana del martes a los integrantes del gremio. “Veremos que nos dicen desde Fiscalía, porque el gobernador y el intendente ya se pusieron a disposición para que se garantice el servicio de recolección de residuos. Por eso decidimos suspender la medida de fuerza hasta mañana”, explicó Andrada.

Sobre los reclamos del gremio dijo que pidieron se garantice la integridad de los trabajadores porque este hecho, que además no está aislado de otras situaciones de inseguridad a las que están expuestos, “ocasionó un verdadero daño y es una situación que no se debe dejar pasar”. Por eso, el sindicalista pidió a las autoridades que investiguen para que no quede en el olvido, compromiso que asumió el gobernador.

Según Andrada, todos los presentes se pusieron a disposición para garantizar la seguridad a los recolectores, producto de la balacera que recibió uno de los camiones de residuos días atrás. “Nosotros pedimos cosas puntuales, esto no es un hecho cualquiera, no lo podemos dejar atrás. Pedimos que se investigue”, manifestó el secretario gremial. Finalmente, Andrada hizo hincapié sobre la reunión que tuvo el lunes por la mañana y que sintió que le “tomaron el pelo”: "Esta mañana (por ayer) me fui porque nos boludearon, y a mi no me gusta que me boludeen".

Es que el gremio mantuvo una reunión con Brilloni, y Javkin para abordar el ataque al camión, pero el encuentro finalizó de manera negativa y el secretario general de los recolectores dio el portazo y manifestó su enojo por la falta de responsabilidad en la situación, ya que ambas autoridades se culparon mutuamente en vez de buscar soluciones concretas. "Se están pasando la responsabilidad de uno a otro", había protestado exigiendo la presencia del mandatario santafesino. "Es hora de que asuman sus responsabilidades", había dicho el gremialista.

Luego del intento fallido de acercamiento, Brilloni había afirmado que comprendía el enojo del secretario general de los recolectores, pero consideraba que no tenía sentido desviarse del verdadero enemigo común: la delincuencia.

Por la tarde Andrada fue mas considerado: “yo no creo en las promesas, yo tomo los compromisos. Lo de esta tarde fue un compromiso” concluyó.

El intendente de la ciudad, Pablo Javkin, detalló que también quiere identificar los motivos del hecho y que están todas las pruebas pertinentes para esclarecer las causas de la balacera. "Esto (por el ataque) es tocar fibras sensibles, todos sabemos que es una fibra sensible dejar la ciudad llena de basura. Quiero decir mugre siempre hay y en tiempos electorales hay quienes hacen cosas mugrientas" .