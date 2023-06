La concejala del bloque de Juntos por el Cambio, Luciana De León, presentó en el Concejo Deliberante de la Capital una minuta de comunicación para que la Policía provincial cuente con pistolas Taser. La minuta está dirigida al ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate. La idea de la edil es que se replique la experiencia del uso de armas no letales, del municipio de Lanús PBA y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta anunció la semana pasada que “entre junio y julio van a entrar en acción” las primeras 60 Taser que su gestión compró para la fuerza de seguridad local. Larreta justificó el lanzamiento de esas al decir que “se están viviendo días de gran inseguridad” y que “la inseguridad cruzó todos los límites en muchos lugares del país”.

"La inseguridad crece día a día y debemos fortalecer las herramientas que tienen los oficiales de la policía al enfrentar malvivientes. La implementación de esta tecnología evitará más muertes y consecuencias penales para los propios agentes a la hora de proceder ante la delincuencia", dijo De León por medio de un comunicado oficial.

“La pistola Taser es un arma de electrochoque, la cual se utiliza con el fin de provocar una sensación paralizante e incapacitante de forma temporal en los músculos motores del cuerpo, principalmente en brazos y piernas, por lo cual sólo inmoviliza temporalmente a la persona delincuente”, informaron desde el espacio.

“La Policía tiene un alto grado de indefensión a la hora de actuar, o porque no se animan a actuar ya que no tienen las herramientas para hacerlo o porque se exponen a un sumario administrativo si intentan accionar. Por eso, el tener estas herramientas puede llegar a a ser algo muy bueno. No vislumbro a cada agente con una Taser en la mano, sino simplemente que la Policía tenga esta herramienta y que la pueda utilizar en determinadas situaciones”, dijo la referente en La Rioja de Patricia Bullrich a Riojavirtual Radio.