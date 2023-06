Silvina Luna, la modelo argentina, se realiza diálisis semanalmente debido a los problemas de salud que arrastra desde hace algunos años. Y compartió un video desde una de las salas del Hospital Italiano donde dio detalles de su estado de salud.

Según denunció anteriormente la influencer, sus problemas de salud se deben a la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki que le habría aplicado una inyección de biopolímeros en sus glúteos en 2011 que le provocaron una hipercalcemia e insuficiencia renal.

Y desde entonces, el estado de salud de Silvina Luna fue empeorando. Por eso, la modelo subió un video en donde se la ve en una sala del Hospital Italiano y explicó cómo se encuentra.

Silvina Luna tiene en su cuerpo una bacteria que complica su situación de salud. Esa es la causa por la que debió internarse el jueves pasado en el nosocomio. Y ahora, espera un trasplante de riñón.

El mensaje de Silvina Luna

"Hola amigos, miren dónde estoy: estoy en la sala de diálisis. Supongo que mañana ya me voy a casa", dijo a cámara mientras se filmaba con su celular. "Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria", agregó.

Y continuó: "Por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso", adelantó Silvina.

"Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar", cerró la modelo.

Mirá el video completo.