En la quinta semana de protesta, los y las educadoras del norte salteño comenzaron a caminar desde Orán rumbo a la ciudad de Salta en lo que denominaron la “Marcha Blanca”. Planean llegar a la capital provincial el viernes próximo para visibilizar que el reclamo por el salario digno es en toda la provincia. El colectivo docente de autoconvocados de Salta continuó con los cortes de ruta y alcanzó a visibilizar sus demandas en algunos puntos estratégicos de la provincia.

Ayer ganó notoriedad el corte sobre el acceso a la ruta nacional 51. Los primeros educadores y educadoras se apostaron bien temprano con fogatas sobre el acceso a la Quebrada del Toro, pasando el pueblo de Campo Quijano, al oeste del Valle de Lerma. La protesta se mediatizó durante la jornada de ayer, porque los y las docentes cortaron de manera intermitente, por algunas horas y desde muy temprano, el camino a la Puna salteña. En la ruta del litio y del turismo, con cortes de tres horas, lograron continuar visibilizando su descontento ante lo que consideran una falta de vocación de negociación por parte del gobierno. Demandan un salario correlativo al piso de la canasta básica total para el segmento medio, estimada al 17 de mayo por el INDEC en 320 mil pesos.



“Al mediodía de ayer tuvimos un altercado con un policía que se acercó al grupo para pedir datos de los delegados”, contó a Salta/12 Gustavo Paéz, docente de Rosario de Lerma y delegado en la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada. “La policía nos advirtió que estábamos cometiendo un delito al cortar la ruta y nosotros le respondimos que no bloqueábamos totalmente, sino cada tres horas”. La docencia ya realizó cortes sobre ese acceso a la ruta nacional en días anteriores. Sin embargo, al incrementar la cantidad de horas de suspensión del tránsito, los primeros en quejarse fueron turistas que restaron horas de excursión antes de que pudieran tomar el tren turístico en su recorrido San Antonio de Los Cobres – Viaducto La Polvorilla.

“Perdimos tres horas y se suspendió nuestro paseo en el Tren a las Nubes. Para el gobernador de Salta, que me diga quién me devuelve mi día de vacaciones, porque es el responsable de este problema”, se quejó Gerardo, un turista de la provincia de Córdoba en viaje a la Puna salteña. “Estuvimos parados sin que la policía nos explique nada”, agregó. La secretaria de Turismo de la Provincia, Nadia Loza, dijo a Salta/12 que si bien el área a su cargo no tiene injerencia sobre la Sociedad del Estado Tren a las Nubes, la empresa decidió reprogramar los viajes que los y las turistas perdieron ayer. También les dió la opción de devolver el dinero de los pasajes a quienes no pudieran realizar el viaje en otra ocasión. Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, opinó en sus redes sociales: “todo reclamo puede ser válido, lo que no es justo ni válido es perjudicar a otro salteño”.



También en redes sociales, el presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz Figueroa, advirtió que "no quiere manifestantes en su camino”. Hoy se realiza la tradicional cabalgata a la Quebrada de La Horqueta, inicio de los homenajes al héroe Martín Miguel de Güemes. "Los autoconvocados que impidan el paso no son salteños", aseguró Aráoz. La Asamblea Provincial Docente Autoconvocada informó a Salta/12 que hoy, los y las docentes y trabajadorxs de salud que manifiestan desde hace cinco semanas, cortarán el ex peaje Aunor (camino a Quebrada de la Horqueta por la ruta nacional 9) a partir de las 11.

Por otro lado, durante la mañana de ayer el gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de cámaras empresariales y asociaciones de sectores productivos y de servicios. Entre los grupos relacionadas con las dos principales actividades económicas que se movilizan por la ruta nacional 51, hubo dos opiniones destacadas. El presidente de la Cámara de Turismo, Gustavo Di Mécola, fue muy concreto. “Respetemos el derecho a protesta, y que todos tengan derecho a manifestarse, pero (…) no podemos tolerar que haya cortes de rutas ya que perjudica mucho al sector y al trabajo. Los piquetes perjudican al turismo en Salta", insistió. "Donde hay problemas sociales el turismo no llega, por eso es necesario recuperar la paz social”, añadió. Por su parte, uno de los directivos de la Cámara de Minería, José de Castro, describió problemas que provocan los cortes en los trabajadores del sector minero: “Quienes trabajan en ciclo de quince días en la Puna y sufren este tipo de cortes, quedan varados por horas antes de poder volver a sus casas. Por eso solicitamos el recupero de la paz social”.

Anoche se registró un momento tenso entre manifestantes y personas que buscaban regresar a Salta capital sorteando el corte de ruta. El área de prensa de la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada confirmó a Salta/12 que registraron quejas e insultos en el corte de la ruta nacional 51, aunque rescataron que buena parte de conductores y conductoras expresaron su apoyo y solidaridad con la causa de lxs trabajadorxs docentes y de salud.

"Los autoconvocados somos el pueblo"

“Hoy (por ayer) fue un día particular porque comenzaron los cortes en Campo Quijano y esa medida ocasionó que no salga el Tren a las Nubes”, relató Aurora Copa, docente del departamento Los Andes e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de San Antonio de Los Cobres. “Como no hay respuesta del gobierno y no se abre ninguna puerta, decidimos seguir”, adelantó. Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, el acceso a San Antonio de Los Cobres continuaba con cortes intermitentes. “La gente se está despertando”, continuó Aurora, “todos los que tienen problemas, los trabajadores de salud, las comunidades aborígenes, o los camioneros que nos apoyan”. La docente kolla confirmó a Salta/12 que muchos transportistas se plegaron a las medidas de fuerza de las y los autoconvocados “porque reclaman la urgente pavimentación de la ruta nacional 51”.

El gobierno provincial “es totalmente sordo y ciego,”, opinó la educadora, “porque ve un movimiento social como los autoconvocados y no lo puede reconocer”, dijo en relación a la permanente descalificación a la organización de trabajadores del sector público que no se sienten representados por sus gremios. “El conflicto lo tiene con nosotros”, continuó, “no con los gremios. Ellos aceptan todo lo que (el gobierno) le da. Nosotros no: los autoconvocados somos el pueblo y este es un movimiento que crece”, aseguró. “Las comunidades originarias kollas piden la presencia del gobernador. Vamos a seguir cortando la ruta”, adelantó luego. “Ya no depende de nosotros dejar el corte: aquí hay mucha gente enojada. Dijeron que había superávit y no se nota. Esta es la ruta del litio y vemos que la torta quedó casi toda para ellos y solo una porción para nosotros”.



Anoche el corte en San Antonio de Los Cobres (Imagen gentileza: Prensa Asamblea Docente).

Por la tarde de ayer, otro grupo de docentes autoconvocados se congregó en el acceso a la ciudad de Salta, sobre ruta nacional 9. Cortó de manera intermitente esa autovía nacional y, al dejar pasar luego los vehículos, se mantuvo a un costado de la ruta con sus carteles donde expresan las razones del descontento social que ya lleva cinco semanas. A última hora de ayer, el corte se suspendió, y el colectivo allí presente posteó un video en sus redes sociales. En él, el delegado de Orán, Leandro Alagastino, instó a la docencia a realizar un salteñazo. “No aflojemos”, dijo, “hay que redoblar esfuerzos, nosotros queremos dignidad salarial”.

Mientras el corte en el acceso a San Antonio de Los Cobres continuaba, y los cortes más visibles durante la jornada de ayer (ruta nacional 51 y ex peaje Aunor) se suspendían durante la noche, el ministro de Educación de la Provincia, Matías Cánepa, insistió en que el gobierno no negociará con autoconvocados. “Estos grupos no informan a los docentes que se manifiestan”, aseguró en un programa de televisión. “Nosotros dimos la posibilidad de que gremios inviten a sectores de autoconvocados a la mesa de negociación paritaria. No es un solo grupo de autoconvocados”. “Los invitamos a formar un gremio, pero tienen una forma de trabajar que dificulta cualquier tipo de diálogo”, siguió.

En ese marco anoche se difundió una comunicación del Arzobispado de Salta, que invitó a la feligresía católica de la provincia a realizar una jornada de ayuno el próximo viernes 9 de junio. También expresó su preocupación por la situación que atraviesa la provincia con la quinta semana de huelga docente, que se amplió a otros sectores de los trabajadores de la administración pública.



“Nos duele y acompañamos el sufrimiento de los trabajadores que no llegan a fin de mes y no logran ver recompensados sus esfuerzos con el reconocimiento económico y social digno de su labor”, advierte en el comunicado el arzobispo Mario Cargnello. “Estamos perplejos ante una situación que revela un preocupante grado de anomia y anarquía que no predispone a recorrer caminos de progreso legítimo y sostenible. La austeridad real de parte de todos, especialmente de los que más tienen (…) facilitarán un futuro mejor”, añadió. Y cerró la invitación sosteniendo: “sólo el diálogo claro y responsable (…) y la conciencia de la fraternidad ciudadana, pueden ir trazando caminos (…) de una Provincia que queremos”.