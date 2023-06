Este miércoles el gremio de taxistas le respondió duramente al presidente Alberto Fernández luego de que en uno de sus discursos, al querer hacer una mención sobre la corrupción, el mandatario los pusiera como ejemplo.

"En el mundo está lo permitido y lo prohibido, pero en la Argentina hay una tercera categoría intermedia, la llamamos: 'el curro'. Es algo que alguien puede hacer, que no está bien, pero que podemos tolerar; es el taxista que dice: 'che, no te bajo la bandera y me quedó con este viaje'. El curro existe entre nosotros y es un problema, es una forma de corrupción", había dicho Fernández.

El ejemplo no cayó bien en el gremio, que salieron a cruzarlo: "El Consejo Directivo de la Federación de Peones de Taxis repudia enérgicamente la trasnochada ocurrencia de un presidente que lamentablemente no asume la investidura de tan alta magistratura", comienza el comunicado firmado por el secretario general, Jorge García, el Adjunto, Donato Cirone, el de Finanzas, Miguel Ángel Soto, y el Gremial, Horacio Yannotti.

En esa línea, los peones agregaron: "Los taxistas reconocemos un solo camino: el trabajo, con decencia, y la honestidad de la cual sobran ejemplos y ponemos todos los días al servicio".



Y el texto continúa: "No se es un poco honesto o un poco ladrón, lo nuestro es el trabajo y los que roban no admiten otra designación que ladrones".



Por último, el comunicado también hace referencia a las plataformas como Uber y a alguna de las "promesas incumplidas" del Presidente en esa materia: "Nuestra tarea es humilde pero de la cual nos enorgullecemos y no precisamos ser serviles a ninguna empresa extranjera. Hoy ese «curro» que le permite a las empresas internacionales atenta contra nuestra fuente de trabajo», concluye.