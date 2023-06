"No vuelvo al Barça, iré al Inter de Miami". Con esta frase certera, Lionel Messi le informo al mundo cuál será su próximo equipo a partir de la temporada 2023/24. "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar este camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", dijo el capitán de la Selección Argentina campeona del mundo en una entrevista a los diarios deportivos catalanes Mundo Deportivo y Sport.

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver (al Barcelona), pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", expresó Messi quien nunca pudo digerir su abrupta salida del Barcelona en 2021. Luego agregó: "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldos a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso".

En verdad, Barcelona nunca pudo redondear una propuesta que conjugara el retorno de Messi con los estrechos márgenes que le fijaban las reglas del fair play financiero de LaLiga española. Y más allá de su imponencia económica (600 millones de dólares por tres años de contrato) tampoco le cerraba al supercrack rosarino pasar los últimos años de su carrera en Arabia Saudita, más allá de los beneficios que le trae ser su embajador deportivo. Messi no pierde de vista que las próximas competencias importantes a nivel de selecciones se jugarán en los Estados Unidos y allí estará para disputar la Copa América 2023 y, tal vez, el Mundial de 2026.

Según pudo saberse, Messi firmará con la franquicia de la MLS por un plazo de tres temporadas con una cláusula de salida en el final de los dos primeros años. Para que el acuerdo continúe tal cual está estipulado hasta el 30 de junio de 2026, es necesario que exista un consenso entre ambas partes. El mismo regirá a partir del próximo 1º de julio, ya que el día anterior finaliza el que aún tiene vigente con PSG. A partir de ese momento, se pondrá a las órdenes del equipo fundado en 2018 y que tiene a David Beckham como accionista y uno de los principales impulsores. Aunque algunas fuentes sostienen que Messi también podría ingresar como uno de los accionistas.

El Inter de Miami lejos está de ser una potencia en el marco de la MLS: marcha último en su grupo, perdió 11 de los 16 partidos que jugó y se quedó sin director técnico. De hecho, se menciona a Gerardo Martino como uno de los candidatos a asumir el cargo. De ser así volverá a dirigir a Messi como ya lo hizo en Barcelona (2013/14) y la Selección Argentina (2015/16). En la actualidad, hay tres argentinos en el equipo: Nicolás Stefanelli (exDefensa y Justicia), Franco Negri (exBelgrano de Córdoba) y Benjamín Cremaschi (nacido en EE.UU. y convocado al Sub 20) mientras que su estadio sólo tiene capacidad para 18 mil espectadores.



"Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad", señaló Messi en otro pasaje de sus declaraciones.



Queda claro que su idea es recorrer el tramo final de su incomparable carrera sin las presiones que implica jugar en el más alto nivel del fútbol europeo como lo ha venido haciendo desde 2005 y en una liga en desarrollo pero de menor competitividad como lo es la MLS. Si quisiese podría llegar a debutar el sábado 1º de julio, día en el que Inter de Miami recibirá a Austin FC por la 19º fecha. Pero como Messi entrará de vacaciones luego de la gira de la Selección Argentina por Asia, se estima que recién podría hacerlo a mediados de julio o agosto.

La familia Messi hace rato que ha fijado el estado de la Florida como uno de los centros de sus intereses extradeportivos. Su padre Jorge ha abierto oficinas comerciales en Miami y tiene participación en inversiones en la industria hotelera y de la computación. En 2021, se supo que Lionel adquirió un piso de 500 metros cubiertos y cuatro ambientes suntuosos en Sunny Isles para vivir allí en algún momento de su vida. Ese momento parece haber llegado. Messi jugará a partir de julio en el Inter de Miami, una decisión que parece priorizar más la calidad de su vida que lo deportivo. Algo comprensible para una superestrella como él, que ganó en el fútbol todo lo que se puede ganar.