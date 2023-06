Después de una larguísima cadena de fracasos, un software modernizado permitió finalmente el desbloqueo del Ipad que Natacha Jaitt llevaba en una mochila la noche de su muerte. El segundo paso, la extracción forense de la información, se hará el jueves 15 de junio, con la presencia de los tres fiscales, personal de la Procuración y, seguramente, Ulises Jaitt, hermano de Natacha. La familia presume que en la tablet se encontrará alguna información que pueda relacionarse con la muerte de la actriz, pero la autopsia -en la que participaron cinco médicos- fue categórica: Natacha murió producto de un cuerpo y, en especial, un corazón, muy deteriorado por sus adicciones. De hecho, en el análisis toxicológico se detectaron cocaína, clonazepam y alcohol. Es probable que surjan datos de los temas que abordaba Jaitt, entre ellos la trata de personas y el abuso a chicos de las divisiones inferiores de Independiente, pero tampoco se puede descartar que aparezca información sobre un vínculo relevante de la vedette: Jaitt estuvo relacionada con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en épocas del macrismo. La agencia de espías se usó para todo, para perseguir opositores y para saldar internas en el propio macrismo.

Muerte en el Tigre

Como se recordará, Natacha Jaitt murió el 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xamandú de La Ñata, en Tigre. Había ido allí a acordar una serie de shows, aunque las imágenes de las cámaras de seguridad evidencian que la mujer consumió cocaína, alcohol y luego la autopsia reveló la presencia de clonazepam. Sorpresivamente, Jaitt apareció en una cama, desnuda y sin vida.

Un productor que estaba allí, Raúl Velaztiqui Duarte, se llevó el celular de Jaitt a una camioneta estacionada frente a Xamandú, pero finalmente el aparato se recuperó. Según la pericia oficial, el Samsung no fue manipulado y no contenía información relevante.

El único misterio de la causa judicial que instruyen los fiscales Cosme Irribarren, Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi, coordinados por el fiscal general John Boryard, reside en el Ipad, cuyo contenido no se pudo revelar. Sucede que se le pidió la contraseña a la familia, se aportó una que no correspondía y la tablet se bloqueó. Por primera vez en la Argentina, la empresa israelí Cerebrite ofreció desbloquear el aparato, pero no pudo hacerlo. Ahora, la Gendarmería, con el aporte de una modernización de ese mismo software, logró dar con la contraseña y este lunes el Ipad se desbloqueó.

Lo que corresponde ahora es bajar el contenido, es decir volcarlo en un archivo. Eso es lo que se hará el 15 de junio. Los técnicos de la Procuración se ocuparán de chequear que se pueda acceder incluso a los archivos borrados.

Hay una duda respecto del aparato: no está del todo claro que haya pertenecido a Natacha. En la causa judicial hay datos de que la tablet la usaba el hijo de Natacha, Valentino. Todo eso seguro saldrá a la luz.

¿Algún dato sobre la muerte?

Ulises Jaitt, hermano e incondicional defensor de Natacha, siempre sostuvo que la actriz fue asesinada para silenciarla. Por lo tanto, desde la muerte, viene sosteniendo que en el Ipad pueden estar las claves que permitan apuntar a alguien presuntamente responsable del supuesto homicidio.

Del otro lado de la balanza, está la autopsia realizada por cinco forenses y en presencia de un fiscal. Las imágenes y el audio quedaron registradas y, según quienes estuvieron allí, los médicos se sorprendieron por el estado del cuerpo de Natacha, deteriorado por las adicciones..

Un dato que consolida las conclusiones es que un tiempo antes de la muerte, Jaitt realizó una denuncia de violación contra un director de cine, Pablo Yotich, muy amigo de ella. Natacha sostuvo que la durmieron poniéndole droga en una bebida y luego la accedieron carnalmente. La causa fue instruida por el juez Martín Yadarola que, de inmediato, procedió a extraerle sangre a Jaitt para verificar si le dieron algún fármaco. El resultado fue que aparecieron los tres elementos que después también se evidenciaron también en la toxicología después de la muerte: cocaína, clonazepam y alcohol. Yotich fue sobreseido.

Más allá de estos datos, Ulises no sólo insiste en que a su hermana la mataron, sino que reclama la exhumación del cuerpo, porque afirma que las conclusiones de los forenses son equivocadas.

¿Qué puede surgir de la tablet de Natacha?

En 2018, Jaitt produjo un escándalo nacional a raíz de su presencia en el programa de Mirtha Legrand. La actriz denunció una trama de abuso de menores, chicos de las divisiones inferiores de Independiente, y figuras públicas que pagaban por los abusos. Detrás de cámaras estaba Ana Polero, vinculada por varios medios con la AFI, que fue con Jaitt al programa, y que era quien aparentemente controlaba la operación.

En su momento, el fiscal Guillermo Marijuan describió la causa de la siguiente manera: “se investiga la existencia de un grupo vinculado a los servicios de inteligencia que estaría operando y habría motivado a Jaitt a denunciar falsamente e involucrar a distintas personas”. La Comisión Provincial de la Memoria también participó de la imputación y a Polero se le adjudicó el papel de coach de Jaitt. El objetivo principal fue un periodista, también macrista, pero enfrentado con quien estaba a la cabeza de la AFI. Así usaban a los espías: para perseguir a rivales políticos, pero también para las internas.

La frutilla del postre apareció de la mano del falso abogado Marcelo D’Alessio. Cuando el juez Alejo Ramos Padilla allanó su vivienda se encontró con una carpeta llamada Operación Jaitt, en la que D’Alessio desplegaba planes de contrainteligencia que apuntaban a los que mandaron a Jaitt al programa de Mirtha. Otra versión de la guerra de los espías.

De todas maneras, las denuncias de Jaitt no se limitaron a lo dicho en aquel programa de 2018. Su presencia siempre era explosiva y Ulises supone que en el Ipad podrían encontrarse otras revelaciones que, según él, derivaron en un asesinato.

Final de juego

Desde el punto de vista judicial, la causa por la muerte de Natacha está terminada: muerte natural producto del consumo combinado de sustancias en un cuerpo deteriorado. En el expediente quedaba una única medida de prueba sin terminar: la apertura del Ipad. Habrá que ver si el contenido del aparato produce ahora revelaciones sobre las denuncias de la actriz o si aparecen elementos sobre su relación con AFI.

Y también puede ser que no surja nada nuevo, con lo cual el expediente se terminará cerrando definitivamente.