Los ministros salteños Ricardo Villada, de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, y Matías Cánepa, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, anunciaron ayer por la tarde que el gobernador Gustavo Sáenz, ordenó dar marcha atrás aquello de “día no trabajado, no pagado”. El Ejecutivo salteño cambió de parecer en reunión de gabinete. La medida, que parecía inapelable, comprometía los salarios de mayo principalmente del colectivo de autoconvocados en huelga desde hace cinco semanas.

Los ministros anunciaron también un aumento en el salario inicial de las y los docentes sin antiguedad. Como se trata de un piso que se ajusta según paritarias nacionales, el gobierno salteño aprovechó el cierre de esa paritaria nacional para elevar algunos puntos porcentuales. El Ministerio de Educación de Nación informó ayer en su página oficial que, con el nuevo incremento, esa base se ubicará en $165 mil a partir del 1 de julio. “Nosotros vamos a seguir arriba de la paritaria nacional atendiendo a la problemática social”, aclaró Cánepa, antes de anunciar que el salario inicial en Salta para educadores y educadoras sin antigüedad será de $203.361. El Ministerio de Educación nacional también informó que aumentará el fondo compensador para que las provincias garanticen el salario inicial a los docentes con dos cargos.

Saravia, Villada y Cánepa (Imagen: Gobierno de Salta).

El anuncio del descuento de haberes lo habían realizado el 26 de mayo el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, y el propio Villada, cuando se desarrollaba la tercera semana de paro, con represión a docentes en la ruta nacional 9, cortes de ruta intermitentes y 19 detenidos en la Alcaidía de la Ciudad Judicial.



“En reunión de gabinete estuvimos analizando la situación de la provincia con el tema docente”, comenzó ayer Villada en una transmisión por streaming que se inició a las 19.30 desde la sede del gobierno de Salta. “Nosotros podríamos quedarnos en seguir señalando la complejidad de la relación entre el gobierno y los autoconvocados”, prosiguió. “Podríamos seguir insistiendo que los docentes son los mejores del país, o que día a día van retornando los docentes a las aulas”, insistió. “Pero sabemos que no alcanza y el gobernador dio instrucciones precisas”, agregó. “Somos un gobierno que cree en el diálogo y en el entendimiento. Hemos escuchado a diferentes sectores, diferentes lineamientos políticos, dirigentes sociales, incluso a los representantes de los autoconvocados a los representantes”, recordó.



El ministro político cambió parte de sus argumentos entre la mañana y la tarde de ayer. El gobernador visitó la plaza Belgrano, cerca del microcentro salteño, durante la mañana, para cumplir con actos protocolares que dan inicio a los homenajes a Martín Miguel de Güemes. Mientras Sáenz enfrentaba las preguntas del periodismo que lo rodeó en el lugar donde fue herido de muerte el héroe gaucho salteño el 7 de junio de 1821, Villada observaba la escena desde fuera. Estaba enfocado en observar cómo algunas maestras y trabajadoras de la salud pública le gritaban al gobernador reelecto: “trabaje para el pueblo señor gobernador”, “queremos reunirnos con usted”, “Güemes debe estar muy triste con usted, él no habría hecho esto con el pueblo”, en alusión a la falta de diálogo con la docencia autoconvocada.

“Nosotros sí les respondemos a los trabajadores”, devolvió Villada a Salta/12, respondiendo a la pregunta sobre si la estrategia del diálogo del gobierno no estaba siendo poco efectiva frente al reclamo del colectivo de autoconvocados. “Tenemos la serenidad que nos ha dado el respaldo de la gente en las últimas elecciones”, agregó. “Las movilizaciones fueron masivas durante la cuarta semana ¿sensibilizaron al gobierno esas acciones de protesta?”, le repreguntó este medio. “Sí nos sensibilizaron las marchas multitudinarias”, dijo e inmediatamente insistió: “ganan los mejores salarios del país”.

Durante la transmisión por streaming, el ministro de Gobierno dijo: “vamos a hacer un esfuerzo económico adicional (que) afecta nuestro presupuesto. También sabemos que estamos adoptando todas las medidas necesarias para que nuestros hijos vuelvan a las aulas”, agregó. “Confiamos en que, habiendo adoptado las medidas que la docencia nos ha pedido, los maestros retornarán (hasta el viernes) a las aulas para recuperar el clima de convivencia social. Estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios”, añadió y cerró lanzando la misiva hacia educadoras y educadores autoconvocados: “necesitamos actuar con responsabilidad”.

El reclamo docente logró la adhesión en todos los rincones de Salta (Imagen: gentileza Asamblea Provincial). La secretaria de gestión Educativa, Adriana Saravia, acompañó a los ministros durante los anuncios. Ella fue la encargada de explicar, brevemente, los alcances de la resolución 159 publicada ayer en la edición complementaria del Boletín Oficial de Salta. Se trata de un instructivo para los ciclos primario y secundario de toda la provincia, para presentar un plan de recuperación de contenidos. La funcionaria aclaró que las cinco semanas de clase que se perdieron por el conflicto docente deberán ser recuperadas de manera presencial y que deberán usarse feriados y fines de semana para completar el plan curricular establecido antes del conflicto. “Requerimos que los docentes hasta el viernes, regresen a sus lugares de trabajo”, insistió. “Tienen que elaborar un proyecto de recuperación presencial en días feriados y algunos sábados hasta que puedan cumplir la devolución de los días no trabajados”. "Vamos a sostener el paro" Georgina Romero, delegada en la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada e integrante de la mesa de conducción, dialogó con Salta/12 tras los anuncios del gobierno salteño para los y las educadoras. “Las declaraciones de los ministros muestran que nuestra la lucha prospera. Para nosotros es una victoria, pero vamos a sostener el paro”, adelantó. “Antes de negociar, realizaremos la asamblea (el sábado 10 de junio) y allí decidiremos qué medidas tomamos”. “Honestamente, se festejó como un triunfo”, dijo Claudio Uriona, delegado por el departamento Capital. Sin embargo, fue cauteloso. Los ministros “no anunciaron nada sobre el sobreseimiento de los 19 compañeros y compañeras detenidos el 25 de mayo”, recordó. “Tienen que sentarse con nosotros y elaborar un acta compromiso”, agregó luego en alusión a la negativa del gobierno a reconocer el movimiento de autoconvocados y legitimar su existencia pese a no seguir la lógica de las instituciones sindicales. “Estaban en una zona de confort firmando a la baja con todos los gremios. Nosotros sabemos cómo se han desfinanciado los sectores de educación y salud. No le pedimos peras al olmo: nuestro reclamo es justo”, sostuvo.



Corte de ruta total en San Antonio de Los Cobres (Imagen: gentileza Asamblea Docente).

Mariela Álvarez, delegada del departamento San Martín, dijo a Salta/12: “solo tenemos aumentos en el incentivo docente. Habrá que analizar cómo impactan los 203 mil pesos de básico en los docentes sin antigüedad en el resto de los docentes”. Recordó que en los anuncios, “no (se) habló nada sobre los 19 compañeros imputados”. Elvira Gutiérrez, delegada por el departamento Orán, contó que “se abrió un canal de diálogo” por una reunión que mantendrían mañana con el vicegobernador Antonio Marocco. Él la propuso”, comentó. “También participaría Rubén Figueroa”, coordinador de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Educación de Salta. “Quedamos a la espera de la confirmación. Si ocurre, elevaremos lo dialogado a la Asamblea del sábado”, informó la delegada.

Otras docentes compartieron con este medio sus opiniones preliminares tras los anuncios del gobierno salteño. “No es solo una lectura de lo que pudimos lograr en la lucha, sino también de todas las humillaciones a las que nos sometió el gobierno”. “No les importa si los alumnos y alumnas no pueden asistir los días de recuperación, pero el docente tiene que estar en las aulas. Parece un castigo por portarnos mal”. “No pueden hacernos trabajar días feriados. La recuperación tiene que ser con trabajos prácticos guiados y usando TICs“. “El anuncio no hizo referencia a la derogación de la ley antihuelga y a la situación de los 19 compañeros que están imputados. Tampoco aludió a los compañeros de salud, que están en lucha junto a nosotros”, detalló.

“Los autoconvocados son el pueblo”

“Si son el pueblo”, respondió ayer tajante el gobernador Gustavo Sáenz en alusión a los educadores estatales y el personal de salud pública en huelga desde hace cinco semanas. “Entonces, ¿por qué no hay diálogo?”, repreguntó este medio. “Vamos a dialogar. Estamos dialogando”, concluyó apurando el paso por la plaza Güemes. Dejaba la bandera argentina izada en el mástil frente al cuartel central de la Policía de la provincia y se dirigía de a pie hasta el lugar en donde el general gaucho fue herido en 1821.



Reclamo social en los actos en homenaje al general Güemes (Imagen: Analía Brizuela). La caminata del gobernador no fue tranquila. Tras cinco semanas de huelga y represión a manifestantes en el acceso a la ciudad de Salta, una ley sancionada rápidamente en el parlamento salteño para regular protestas sociales, movilizaciones multitudinarias por las calles de Salta capital, y cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, la de ayer fue su primera aparición pública después de ganar las elecciones el 14 de mayo. "Yo no me escondo, doy siempre la cara a la gente porque ellos me eligieron", dijo luego a la prensa que lo rodeó por varios minutos. “Dialogamos con todo el gabinete sobre la situación que estamos viviendo. En los cortes en rutas nacionales, si no actúan los fiscales o los jueces federales nacionales, es (un problema) muy difícil de resolver”, respondió por su parte el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, algo alejado del tumulto de periodistas, policías y guardias de seguridad que aún rodeaban al gobernador. “¿Usted está de acuerdo con la nueva ley que regula las protestas sociales?”, le preguntó este medio. “Estoy de acuerdo con la libre expresión, con el derecho a reclamar, pero ese reclamo debe ocurrir sin afectar a los demás salteños”, respondió.

“¿Las rutas son del sector productivo o son de todos?”, consultó este medio al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos. “De todos, pero el sector que represento necesita esas rutas para transportar la producción porque luego nos permite pagar, por ejemplo, los sueldos de muchos de quienes hoy protestan”, respondió. Sobre la ley antipiquetes sancionada el jueves pasado, opinó: “soy de la idea de cortar media calzada, igual se visibiliza el reclamo social, los vehículos tardarán una hora en atravesar ese corte, pero no se suspende de manera indeterminada el transporte de productos o el traslado por cualquier otro motivo”.



“En un semestre, un decreto y una ley regulan protestas sociales, ¿no resulta agobiante para la población en un contexto inflacionario?”, consultó este medio al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez. “La ley todavía no es ley”, aclaró en relación a la norma que regula las protestas sociales. “Habrá que ver la decisión que toma el gobernador”, expresó, dejando abierta las posibilidades entre promulgación, modificación o veto. “El Poder Legislativo se ha pronunciado y ahora la estamos estudiando en el Poder Ejecutivo”, añadió.

Hasta ayer, se registraban cortes en la ruta nacional 51, a la altura de Campo Quijano y San Antonio de Los Cobres. También en Embarcación y Tartagal, en la ruta nacional 34. En el ex peaje Aunor, llegaron docentes desde Orán y se unieron a sus pares para seguir realizando cortes intermitentes en el acceso a la ciudad de Salta.