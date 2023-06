Sin una estrategia electoral unificada, con tires y aflojes, amenazas de ruptura y críticas, Juntos por el Cambio transita semanas agitadas a pocos días del cierre de listas. Con el desembarco de José Luis Espert a la alianza opositora y en busca de una ampliación que tiene como límite al cordobés Juan Schiaretti, se multiplican los posibles precandidatos presidenciales.

Mientras un sector de la coalición busca la ampliación, en especial Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, el "ala dura" de la alianza cierra las puertas a un acuerdo con el peronismo "no kirchnerista".

Los candidatos de Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich ya tiene desde hace rato puesto el traje de candidata y repite hace tiempo un discurso que busca ir detrás de los votos de la derecha desencantada.

Mirando de reojo a los partidos autoproclamados anticasta para que no chupen parte del electorado, la exministra de Seguridad busca una apertura hacia la (todavía más) derecha y lo hace bajo la cálida ala del apoyo de Mauricio Macri.

Impulsando candidatos propios en distintas provincias, Bullrich tiene peligrosas propuestas en temas de seguridad interior, como enviar al Ejército para combatir la inseguridad - algo prohibido por la ley -, pero hace agua en materia electoral, donde da pasos al vacío, como con la promesa de levantar el primer día de Gobierno el cepo cambiario (que muchos economistas opositores califican como un feroz riesgo), que el propio Macri restableció antes de dejar el gobierno en medio de la crisis económica galopante en 2019.

Horacio Rodríguez Larreta

De la vereda de enfrente dentro del PRO está el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que fue sumando el apoyo del ala radical de la alianza opositora, pero recibe un hachazo tras otro de los denominados "halcones".

El último episodio que generó una llamarada en Juntos por el Cambio tuvo que ver, justamente, con una propuesta de Larreta, que pidió incluir al gobernador cordobés , el peronista Juan Schiaretti, a las filas de JxC. Las réplicas del terremoto se sienten hasta hoy en el partido. Un sector lo respaldó, en especial el radical Gerardo Morales, pero también la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La propuesta reavivó la guerra ya no tan silenciosa entre el propio Macri y Larreta, que ya no ocultan sus diferencias.

Capítulo aparte merece el episodio en la Ciudad de Buenos Aires, donde Larreta terminó bajando a su candidato, Fernán Quirós, y poniendo al primo de Macri, el bonaerense Jorge Macri, mientras llena de guiños a Martín Lousteau desdoblando las elecciones con diferentes sistemas de voto.

Gerardo Morales

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, es otro de los candidatos que se anotaron para competir como precandidatos dentro de JxC. El gobernador jujeño se muestra cerca de las propuestas de Rodríguez Larreta, habló bien de la alianza con Schiaretti, pero por ahora corre solo en la fórmula, aunque hay quienes especulan con que podría ser el candidato a vicepresidente de Larreta.

Pese a haber recibido con brazos abierto a Espert en las listas opositoras, Morales fue tajante con el asunto Milei a quien tildó de “loco”, “desquiciado” y “fascista”. “Ojo con estos mesiánicos que quieren seguir destruyendo al pueblo argentino”, advirtió.

Facundo Manes

“Manes sí, Milei no”, dice el eslogan de campaña del neurocirujano radical Facundo Manes, que en 2021 compitió en la Provincia de Buenos Aires contra el porteño Diego Santilli y perdió por más de 20 puntos.

Si bien se rumorea que a Manes le sobran propuestas para ir como acompañante en listas —se llegó a decir que el “Wado” de Pedro le ofreció la vicepresidencia— no hay ningún dato concreto de que pueda llegar a ir segundo en la lista y busca, desde su lugar, pisar fuerte en los armados legislativos.

“A no ser que me hagan un trasplante de cerebro, no me van a cambiar mis ideas. Nosotros desde el radicalismo vamos a ir a las PASO. Hay mucha gente que me apoyo, yo voy a ser candidato a Presidente”, disparó Manes semanas atrás, al confirmar su precandidatura presidencial.



Elisa Carrió

Lilita Carrió, que en 2020 se retiró de la política pidiéndole “mil disculpas a los que la odian” hizo sonar en las últimas semanas el cencerro de la Coalición Cívica y lanzó su candidatura presidencial. Las últimas encuestas la muestran úlima entre las precandidatas de JxC, pero la exdiputada no se baja y pide ampliar la coalición opositora a sectores del peronismo no K.

Tras el golpe que recibió en la Ciudad de Buenos Aires, donde las encuestas definieron la candidatura de Jorge Macri sobre quien tenía puesto sus porotos, Fernán Quirós, Lilita aseguró simplemente que dará a conocer su fórmula el 24 de junio.

José Luis Espert

Recién llegado a Juntos por el Cambio - este jueves recibió la bienvenida de Larreta y Bullrich -, el economista libertario José Luis Espert también quiere ir con su propia candidatura.

Tras llegar a la oposición para intentar tapar las goteras por donde al PRO se le escapaban votos hacia la ultraderecha, aseguró que mantendrá su postulación.

“Estoy lo suficientemente cerca para confluir con Juntos por el Cambio en un nuevo espacio y lo suficientemente lejos para competir”, sintetizó en una definición electoral sobre el rol que asumirá en la interna opositora.