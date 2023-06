En la ruta del turismo y del litio los cortes de ruta se tornaron definitivos. Corre la quinta semana de paro de las y los trabajadores públicos autoconvocados, y esa medida en particular parece ser la que genera mayor inquietud en esferas gubernamentales. Los cortes fueron intermitentes, pero desde el martes a la protesta de trabajadores de la docencia y la salud se unieron miembros de comunidades originarias y transportistas que apoyan la demanda social.

La medida de bloqueo indefinido se realiza en dos puntos claves: el acceso a la Quebrada del Toro por el Valle de Lerma, pasando la localidad de Campo Quijano, y el acceso desde Salta capital al pueblo minero de San Antonio de Los Cobres, ubicado en plena Puna salteña. “Decidimos el corte total porque es la única manera de que te escuchen”, explicó a Salta/12 Fredy Sarapura, transportista oriundo del departamento Los Andes. “Vialidad de la provincia iba a viajar hoy (por ayer), pero nosotros les hicimos llegar nuestro reclamo concreto: queremos el veto de la ley antipiquetes, no solamente los arreglos pendientes en la ruta nacional 51 o la pavimentación completa desde San Antonio de Los Cobres hasta Paso de Sico”, dijo. Se refería a los 168 kilómetros de esa traza que restan pavimentar desde hace décadas. “Ahora hay boom minero, pero no nos dejan nada. Les estamos pidiendo lo mínimo. Estamos cansados, porque ya nos merecemos otro tipo de servicios. Si el gobernador quiere que se libere esto, tiene que vetar la ley antipiquetes”.

“Nosotros no luchamos para nosotros”, insistió Sarapura. “La ciudadanía la está pasando mal. Queremos que los legisladores que votaron la ley antipiquetes hagan público ese veto. No vamos a creerles porque nos hagan llegar un papel diciendo que ya lo hicieron. Queremos que salga una resolución como corresponde, ver los papeles y que claramente digan a toda la población que esa ley ya no existe”, prosiguió el transportista.



Sarapura contó a este medio las condiciones en las que trabajan en las rutas de la Puna salteña debido al boom minero. “Las calaminas”, las puntas que sobresalen en las rutas de ripio con escaso mantenimiento, “se sienten fuerte en un camión cargado con materiales. En Salar de Rincón no hay por dónde andar. Los camiones se rompen, aunque sean nuevos”. En ese lugar, la empresa minera Puna Mining SA (Argosy Minerals de Australia y socios locales) construye una planta de producción de carbonato de litio de alta pureza, muy cerca del límite con Chile.

“Queremos dialogar con el gobernador”





Reina Ferril, cacica de la Comunidad kolla El desierto, de San Antonio de Los Cobres, y secretaria de Turismo de ese municipio puneño, acompaña la protesta de la docencia salteña. Esta semana decidió participar en el corte de la ruta nacional y dialogó con Salta/12 desde el tramo en la Puna que permanece bloqueado por tiempo indeterminado. “Enviamos nuestro petitorio al gobernador”, explicó. También reclaman el veto de la ley antipiquetes sancionada el jueves 1 de junio en el Senado salteño, mejoras puntuales en la ruta nacional 51, revisión de la ley de regalías mineras (8229 de 2021) y mejoras en las escuelas públicas del departamento. “No hay calefacción”, “nuestros niños no tienen sillas”, “los pizarrones están en malas condiciones”, contaron las docentes a este medio. La entrevista con la cacica ocurrió mientras se desarrollaba el corte y fue transmitida a todos los manifestantes por altavoz.



Corte en Campo Quijano (Imagen: gentileza Asamblea Provincial Docente Autoconvocada).

“Queríamos un número de expediente donde conste que presentamos formalmente nuestros reclamos. Recién lo ingresaron ayer”, contó luego la referente comunitaria. En esa instancia de negociación, el mediador fue el fiscal federal Eduardo Villalba que acercó el petitorio al Ejecutivo salteño. “Esperamos 30 horas sin respuesta”, prosiguió la cacica. Contó que uno de los voceros de los transportistas recibió ayer por la tarde un llamado desde el gobierno. Le informaban que viajarían funcionarios de Vialidad de la provincia y el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho. “Nunca llegaron. Ni siquiera nos llamó el gobernador para decirnos cuándo llegaría. El gobierno no entiende”, cuestionó Ferril.



Paso siguiente, presentaron una nota dirigida al gobernador en el destacamento policial de San Antonio de Los Cobres. “Lo convocamos para que viaje a dialogar con nosotros. No lo conocemos, solo vimos su imagen en la pantalla”, en las elecciones del pasado 14 de mayo. “En 25 minutos de helicóptero estaba aquí”, recordó. “Tenemos una reposera para él, para que se siente a dialogar con nosotros”, dijo en otro momento del diálogo, frustrada por la ausencia de Gustavo Sáenz en la mesa de diálogo popular.

“No somos golpistas, no estamos con palos, solo tenemos banderas en nuestras manos”, aclaró después. “Hace un mes y una semana que las docentes están sentadas a la orilla de la ruta. Cortan un rato, vuelven al costado de la ruta. A la noche regresan a sus casas con las caras negras por el humo de las gomas. Nos cansamos”, exclamó entre vivas de sus oyentes. “El gobernador no quiere dialogar, no quiere escuchar ¿cómo puede ser que responda de esta manera?”, insistió.

Captura de la carátula del expediente (Imagen gentileza Reina Ferril).

El petitorio ingresó ayer al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo bajo el número de expediente 133836/ 2023. Fue caratulado como “Docentes, Salud, y camioneros de distintas empresas que transportan por la ruta nacional 51 elevan petitorio”. La cacica se quejó porque ese título omite mencionar a las comunidades originarias. “Nos invisibilizaron”, dijo antes de recordar que las y los comuneros también firmaron el petitorio. Ferril adelantó que van a presentar una denuncia penal contra el gobernador por mal desempeño como funcionario público, violación de derechos humanos y abandono de persona. “El pueblo lo eligió para trabajar para el pueblo”, aseguró. Sobre la crítica del gobierno a las y los autoconvocados que peticionan sin pertenecer a sindicatos, opinó: “ninguno de nosotros está obligado a pertenecer a un gremio, para eso existe la justicia que nos ampara como seres humanos”.



El director de Vialidad de la provincia, Gonzalo Macedo, informó que hoy viajará una comitiva para firmar el acuerdo con las y los manifestantes en el corte de San Antonio de los Cobres y que incluye las mejoras que solicitaron en la ruta nacional 51. "Ayer una máquina comenzó a realizar el mantenimiento desde San Antonio de Los Cobres hacia Mina La Poma", adelantó el funcionario. "Cumplimos con los pasos para el trámite de traspaso de Vialidad de la Nación a Provincia para el mantenimiento de algunos tramos de la ruta", explicó. Aclaró luego que desde los cortes de San Antonio de Los Cobres y Campo Quijano "la gente nos advirtió que, si bien aprueban el dictamen que firmó el ministro de Infraestructura, no van a levantar el bloqueo hasta que no se vete la ley antipiquetes".



Por otro lado, el presidente del Tren a las Nubes Sociedad del Estado, Sebastián Vidal Casas, adelantó que evalúa suspender las dos salidas programadas para mañana sábado debido a la protesta social que mantiene un corte indefinido de la ruta 51 en dos tramos.

“Es una lucha de derechos de un grupo muy importante de trabajadores públicos”, opinó. “Sin embargo, hay otros sectores que se ven afectados porque esto es una cadena. Hoy nos tocó (por la protesta social de educadores y personal de la salud pública salteña) en la ruta del tren turístico”.“Hay prestadores de servicios que esperaban a los pasajeros que llegan de todos lados del país y no pudieron realizar su trabajo”, cuestionó. Vidal Casas insistió en el diálogo como el único camino para destrabar el conflicto con las y los autoconvocados. “Las situaciones se resuelven de manera conjunta y con consenso. Hay que encontrar una salida y sentarse las veces que sea necesario”, sostuvo.

La docencia salteña realizará hoy asambleas departamentales y mañana se congregará en la asamblea provincial, en la que debatirá las propuestas que realizó el miércoles el gobierno salteño y decidirá el camino a seguir.