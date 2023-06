El hombre que tenía un pedido de captura internacional como presunto autor del femicidio de su pareja, una joven de 28 años desaparecida hace ocho días en la ciudad chaqueña de Resistencia, fue capturado este mediodía por la Policía, informaron fuentes judiciales.



La detención de César Sena se realizó hace unas horas, tras una orden de captura pedida por el fiscal Jorge Cáceres Olivera, en el marco de la investigación por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, que ya tenía presos a los padres del sospechoso, ambos precandidatos en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo próximo en esa provincia.



Sena hijo había declarado el jueves como testigo con el objetivo de determinar los últimos movimientos de la joven, pero los investigadores vieron que su testimonio tenía contradicciones, por lo que desplegaron el allanamiento.



Tras las detenciones de sus padres y de la otra mujer, la fiscalía dispuso que todos sean indagados el próximo lunes, añadieron fuentes judiciales en diálogo con Télam.

En ese marco, el fiscal Cáceres Olivera solicitó la captura internacional de César Sena, quien convivía con Strzyzowsk en la casa de la abuela de ella.

Dado que el hombre no volvió a ser localizado, la fiscalía pidió su inmediata detención como autor de un posible "femicidio", lo cual fue realizado en las últimas horas y también será indagado el lunes por ese delito, que prevé prisión perpetua.

La búsqueda de Cecilia

Esta mañana, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, dieron a conocer las medidas de acompañamiento y abordaje con perspectiva de géneros que tomó el Estado provincial en la búsqueda de Cecilia.

Desde el momento en que la madre de la joven realizó la denuncia por la desaparición de su hija, el Gobierno provincial puso en marcha los protocolos del Sistema Provincial de Búsqueda de Personas alertando tanto a fuerzas provinciales como federales, y a otras provincias sobre el caso, informó esa cartera en un comunicado.

La palabra de la madre de Cecilia

En tanto, la madre de la joven publicó el miércoles un video en el que aseguró no tener esperanzas de encontrar a su hija con vida y contó que a Sena lo conoció por una aplicación de citas.

"Por favor chicas cuando su mamá les diga ese chico no, háganle caso a su mamá, no arriesguen su vida. Ese enamoramiento que ustedes tienen no vale su vida", aconsejó llorando la mujer, quien expresó su temor por "la gente" con que se está "metiendo" ya que dijo que le "queda una sola hija" a la que le pueden hacer algo.

Cecilia fue vista por última vez el 1 de junio, mide 1,65 metros, tiene cabello castaño oscuro, lacio y tez blanca.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo buzo, color gris claro, un saco tipo campera color gris oscuro, con zapatillas color gris con rosado.

Se solicita a la sociedad dar alerta a cualquier número de emergencia como el Servicio 911, la Línea 137 y la Guardia de Género 362 474-6518 si tienen algún dato sobre su paradero.