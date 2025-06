TEATRO

Amanuenses

En una oficina de otro siglo, cuatro empleados repiten movimientos sin propósito aparente entre teléfonos, archivadores y máquinas de escribir. La rutina, sin embargo, los vuelve virtuosos: ejecutan secuencias coreográficas tan absurdas como precisas. Amanuenses es una comedia física disparatada que combina humor, destreza y nostalgia por lo analógico, y que invita a reírse de la alienación laboral y de la belleza involuntaria del gesto repetido. Dirigida por Constanza Feldman, la obra rinde homenaje a la materialidad de una época en extinción, donde los objetos eran tan protagonistas como las personas. Con música en escena a cargo de Pablo Viotti, actúan en esta obra escrita por Feldman con colaboración dramatúrgica de Agustín Mendilaharzu, Martín Bertani, Juan Jimenez, Emmanuel Palavecino y la propia directora.

Hoy a las 20 en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $15000.

Incidente en Vichy

En una comisaría de la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, nueve hombres adultos y un adolescente son detenidos. A medida que avanzan los interrogatorios, los personajes –un actor homosexual, un psiquiatra excombatiente, un electricista comunista, un pintor judío, entre otros– revelan sus miedos, tensiones y sospechas. Incidente en Vichy, de Arthur Miller, reflexiona sobre el antisemitismo, la responsabilidad individual, la obediencia y el rol del Estado frente a la barbarie. A sesenta años de su estreno y a veinte de la muerte de su autor, acaba de estrenar en Buenos Aires una nueva versión adaptada y dirigida por Pablo Gorlero, con un elenco que da vida a esta pieza breve pero intensa, cuya actualidad interpela con fuerza en el presente.

Jueves a las 20 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $15000.

MÚSICA

El murgón

Después de pasarse todo el año pasado casi exclusivamente dedicado a su proyecto El sonido de lo que nadie pude ver, una serie de soundtracks para documentales que no existen, Lucas Martí ha regresado a las canciones. En realidad, hay que decirlo, nunca las abandonó: de hecho, el año pasado entre sus intrigantes y sorprendentes bandas de sonido –de ahí ese “casi exclusivamente”– apareció Infiel, un disco que reúne las últimas perlas que el ex A-Tirador Láser había ido dejando en las redes. Como un Teseo que va dejando pistas para poder salir del laberinto sin melodía de la contemporaneidad, Martí ya ha comenzado a armar un nuevo caminito para este 2025. Antes de este nuevo simple, en febrero apareció “Donde no hay frontera”, y el mes pasado fue el turno una gema titulada “Un tiro en el chaleco” (“Mujer policía/ bruta y amante/ por mas que tacleaste a un anciano/ tendrás mi perdón”). “El murgón” es un paso más en la personal batalla de este admirable hacedor de canciones: “Que se corra la voz/ de que es con vos”.

Tiempos violentos

Casi exactamente un año atrás apareció All Born Screaming, el séptimo disco de St. Vincent, al que seis meses después le siguió una sorpresa: la edición de Todos nacen gritando, una versión en español del disco de la artista criada en Texas pero nativa de Oklahoma. Su responsable dijo, en ese momento, que era un obsequio para sus fans hispanoparlantes, porque durante toda su carrera la habían seguido fielmente aún cuando sus discos estaban cantados en inglés. Pero ahora, en otra vuelta más de esta trama de agradecimientos y homenajes, acaba de salir este nuevo simple, en el que Mon Laferte se apropia del tema de St. Vincent, sumando su voz para completar un dueto bilingüe con su autora.

ONLINE

Matabot

El sueco Alexander Skarsgaard es el encargado de darle vida a la criatura titular, un robot con conciencia propia en un futuro donde los viajes intergalácticos son moneda corriente. Basada en la primera de las novelas de la saga Murderbot, de la escritora estadounidense Martha Wells, la nueva serie de Apple TV+ mezcla las aguas de la ciencia ficción y la comedia satírica bajo la dirección de los hermanos Chris y Paul Weitz, los mismos de la recordada American Pie. La excusa narrativa encuentra a un grupo de investigadores independientes que intentan crear, en un planeta distante, una suerte de utopía vegana y pacifista, pero para hacerlo están obligados a utilizar los servicios de un robot que los proteja. No saben que el ser artificial detesta a la humanidad –culpa de tantos años de estar a su servicio y conocerlos al dedillo– y que en sus ratos de ocio se dedica a su actividad predilecta: disfrutar de los más crasos programas de televisión mientras farfulla internamente contra sus patrones.

Sirenas

La dramaturga Molly Smith Metzler adapta su propia pieza teatral Elemeno Pea con un título más atractivo para las masas, pero el mismo concepto dramático. Julianne Moore encarna a Michaela, una millonaria que ha abandonado la abogacía para dedicarse de cuerpo y alma a la puesta en marcha de un santuario para aves. A su regazo llega Simone (Milly Alcock), una joven que se transforma en asistente personal de tiempo completo. Se suman a la ecuación su hermana Simone, que hace las veces de narradora de los hechos, y el esposo de Michaela, interpretado por el siempre cumplidor Kevin Bacon. “Es una exploración sobre las mujeres blancas, el poder y la clase”, dijo la autora. Puede verse en Netflix.

CINE

Homenaje a Fassbinder

A 80 años del nacimiento del gran realizador alemán, uno de los referentes ineludibles del nuevo cine germano surgido a mediados de los años ‘60, la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) le está dedicando un foco retrospectivo con siete de sus largometrajes más renombrados y una miniserie inédita en nuestro país, El mundo en un alambre. Hoy podrán verse tres títulos indispensables, comenzando a las 15 horas con Katzelmacher (1969), en el cual el propio Rainer Werner Fassbinder se reserva el papel de un migrante griego frente a la xenofobia reinante. A las 18 le seguirá El asado de Satán (1976), rabiosa sátira que merece destacarse como uno de sus films más despiadados con los personajes. Finalmente, a las 21 se exhibirá el gran clásico La angustia corroe el alma (1974, foto), la historia de amor entre una viuda de cierta edad y un joven inmigrante marroquí, el primero de sus films influenciados por la obra de Douglas Sirk. Programación completa en complejoteatral.gob.ar.

Possession

El segundo largometraje del polaco Andrzej Zulawski fuera de su país fue una particular y extrema cruza entre el drama matrimonial y el terror psicológico rodada en una Berlín aún dividida por el Muro. Si la película causó una verdadera sensación en el momento de su estreno, a comienzos de la década de 1980, con el correr de los años se convirtió en un auténtico film de culto. El neozelandés Sam Neill y la francesa Isabelle Adjani están impecables como la pareja protagónica, pero es ella quien aporta una de las actuaciones más intensas de su carrera. Rebautizada con el título original (se conoció aquí en su momento como Una mujer poseída), el film está de nuevo en los cines en copia restaurada.

TV

Rocco Schiavone

La serie protagonizada por Marco Giallini –una de las favoritas de la señal Europa Europa, que comenzó a emitir todos los capítulos nuevamente– se basa en el personaje creado por el escritor Antonio Manzini: un subcomisario obligado a abandonar su Roma natal para mudarse al Valle de Aosta, en el norte de Italia. Las razones son varias, pero podrían resumirse de la siguiente manera: mujeriego, pendenciero y amigo de las zonas grises de la ley, el policía tiene sin embargo un enorme olfato para el trabajo detectivesco, por lo que sus superiores lo disciplinan enviándolo a un lugar recóndito. “En el personaje de Schiavone me encontré muy bien. Es el papel desencantado e inteligente con el que había soñado durante mucho tiempo”, declaró el actor en una entrevista con Página 12. “Entre Rocco y yo hay algunos puntos en común: ambos provenimos del proletariado y de Roma, y es probable que sea uno de los personajes más cercanos a mí de todos los que he hecho”.

Martes a las 22, por Europa Europa.

Mis hoteles favoritos

Esteban Mercer sigue viajando por el mundo para mostrar los hoteles más increíbles (por lo exóticos, onerosos, lujosos o todo eso junto) del mundo. “Con un estilo glamoroso, Mercer llevará a la audiencia por un recorrido lleno de lujo, encanto y diseño para conocer los hoteles más extraordinarios del planeta. Desde alojamientos exóticos hasta lugares con historia, cada episodio es una invitación a descubrir experiencias de viaje inigualables”, afirma la gacetilla de prensa. En esta temporada, las visitas incluyen el The Merrion de Irlanda, el Torel Avantgarde y Avant Palace en Portugal, el Four Season Rabat en Marruecos y el Castell Son Claret de Mallorca.

Lunes a las 14:30, por Más Chic.