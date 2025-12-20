Omitir para ir al contenido principal
El duodécimo imputado en la causa
Triple crimen de Florencio Varela: hay un nuevo detenido
El operativo ejecutado por la DDI de La Matanza se concretó este viernes por la noche en la vivienda del acusado, al cual también se le secuestraron seis teléfonos celulares.
20 de diciembre de 2025 - 15:17
(Guido Piotrkowski)
Florencio Varela
femicidio
Narcotráfico
Rap, pertenencia y orgullo negro
El Flaco Vázquez y el Linyeraje, una escena que no negocia
Por
Gabriel "Rulock" Pineda
Frío saludo con Lula en Foz de Iguazú
Milei participa de la cumbre del Mercosur
Exclusivo para
De la mano del emprendedor cultural Pablo Braun
La librería Eterna Cadencia cumple 20 años
Por
Silvina Friera
La iniciativa que premia la evasión
Senado: El oficialismo consiguió dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal
Habrían desviado fondos públicos
Brasil: allanaron las casas de dos diputados bolsonaristas por presunta corrupción
Cerró la semana con una suba acumulada de 9 pesos
El mayorista se movió al alza
El País
Frío saludo con Lula en Foz de Iguazú
Milei participa de la cumbre del Mercosur
Leonel Chiarella planteó que "estamos de acuerdo" en algunas iniciativas
El nuevo titular de la UCR le hace guiños al Gobierno
Protestas contra la megaminería
“Esto es parte del mecanismo de persecución política que hay en Mendoza para aleccionar a los activistas y militantes”
Por
Adriana Meyer
Crisis autoinflingida
Bullrich busca una salida elegante a su fracaso legislativo
Por
Paula Marussich
Economía
El Gobierno preadjudica centrales a Central Puerto, Edison y BML
Privatización del Comahue
Cerró la semana con una suba acumulada de 9 pesos
El mayorista se movió al alza
Elevaron a 1 millón de pesos el monto máximo en CABA
Para cancelar deudas de ABL
La ocupación hotelera volvió a caer interanual en octubre
Otra señal de debilidad para el turismo
Sociedad
Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville
Buscan a una adolescente cordobesa
El duodécimo imputado en la causa
Triple crimen de Florencio Varela: hay un nuevo detenido
Trata de personas y narcofemicidio
Juicio por el crimen de Johana Ramallo: el debate continuará tras la feria judicial
Una jornada marcada por lluvias y tormentas
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 20 de diciembre
Deportes
El volante central llegó a préstamo y ya firmó su contrato
Fausto Vera, el primer nombre para el nuevo River
El presidente de San Lorenzo juega sus fichas en los tribunales
San Lorenzo: Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía
Forster Gillet y Guillermo Tofoni
Imputaron por lavado de dinero a los empresarios favoritos de Milei para privatizar los clubes de fútbol
Van por su segunda estrella de la temporada
Trofeo de Campeones: Platense y Estudiantes se miden en San Nicolás