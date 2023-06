Como si hiciese falta, Cristian Ritondo confirmó este sábado su desembarco en el equipo de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, con quienes sus equipos trabajarán de cara a las elecciones primarias que el 13 de agosto deberán definir al candidato presidencia de Juntos por el Cambio y al aspirante opositor para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

Mediante un comunicado público, el ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, que también pujaba por convertirse en candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, confirmó lo que ya se sabía, aunque el larretismo movió hilos hasta último momento para invitarlo a pegar el salto hacia el armado liderado por el jefe de Gobierno porteño, que tiene a Diego Santilli como principal referentes de la alianza en la provincia.

El mensaje de Ritondo, que proponer avanzar en los cambios que, según entiende, no se pudieron aplicar por la derrota del 2019 y por algunos “errores” durante la gestión Cambiemos, arranca con el tono de alguien que se baja de su precandidatura a la gobernación, aunque el desembarco al bullrichismo comienza a desprenderse del mensaje que acompaña el comunicado: “La fuerza del cambio que se necesita para dar vuelta la historia”, escribió el diputado y acompañó el posteo con fotos suyas con Bullrich y Grindetti.

“Estuve estos últimos años trabajando junto a un gran equipo para ser candidato a gobernador de la Provincia porque estoy convencido de que podemos cambiar, que no somos una provincia inviable y sé que podemos ser lo que todos los bonaerenses soñamos con ser: una provincia potente, productiva, hermosa para recorrer y hermosa para vivir”, dice Ritondo y continúa: “Lamentablemente no me tocó esta vez. Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de Juntos por el Cambio, que desde hace años trabaja, con aciertos y errores, por construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza, trabajar y ser feliz y no depender de la dádiva de un político o un gobierno”.

“Decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza. Porque no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo al país y a los bonaerenses”, asegura en el tramo del mensaje en que se confirma el movimiento que ya se desprendía de las reuniones públicas que el jefe del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación venía sosteniendo tanto con Bullrich como con Grindetti. La decisión, explica Ritondo, “tiene que ver con esta visión compartida que hace meses venimos manifestando, y que vamos a seguir fortaleciendo de cara a estas elecciones”.



Así las cosas, el debate ahora pasará por la negociación a la interna de la coalición. Los destinos del propio Ritondo podrían ser encabezar la lista a diputados nacionales con un eventual destino de gestión en caso de un triunfo cambiemita tanto en la Nación como en la Provincia y la de los integrantes de su equipo integrando alguna de las listas que se deberán conformar para participar de la contienda. Lugares no faltan, ya que de no mediar un volantazo de último momento, el espacio tendrá que integrar listados propios para disputar bancas en las dos cámaras del Congreso nacional y en las dos de la Legislatura provincial. Además, las internas territoriales están más abiertas que nunca, por lo que el ritondismo podrá ofrecer al armado nombres para las listas municipales, que deben definir intendentes, concejales y consejeros escolares.

Mientras acelera la búsqueda de nuevos aliados para la interna, el bullrichismo también debe negociar esos espacios con los sectores de Joaquín De la Torre y Javier Iguacel, los otros dos aspirantes a la precanididatura que quedaron en el camino pero que no abandonaron la escuadra comandada por la ex ministra macrista.

“Mi objetivo es fortalecer al PRO para liderar un proyecto de cambio y transformación en la Provincia, y en todo el país”, dice Ritondo que mira más allá de las primarias y, augurando la unidad del espacio asegura: “A partir del 14 de agosto, terminadas las PASO, vamos a estar todos juntos, y trabajaremos codo a codo para vencer al kirchnerismo y, sobre todo, trabajar en las soluciones que, desde el día uno, tenemos que darle a los argentinos”.