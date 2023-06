Tres provincias irán a las urnas este domingo además de Tucumán, que concentra la atención tras la suspensión y reprogramación de sus comicios. Los puntanos elegirán gobernador en una elección atípica, no sólo por el retorno de la Ley de Lemas sino porque no habrá ningún Rodríguez Saá en las boletas. Los caudillos están en veredas opuestas: Alberto, el gobernador, apoya a su alfil Jorge “Gato” Fernández; Adolfo sumó su sello al lema de la UCR y el PRO para respaldar a Claudio Poggi, que ya ganó en 2021 y pone en peligro la continuidad del PJ en el gobierno de San Luis. En Mendoza tendrán lugar las PASO provinciales, que servirán para dirimir las internas de aspirantes a la gobernación tanto de radicales como de justicialistas y de la izquierda. La novedad para los cuyanos será el debut de la boleta única. En Corrientes, en tanto, habrá elecciones legislativas. El gobernador Gustavo Valdés encabeza la campaña, pese a no ser candidato, con un discurso centrado en denunciar al gobierno nacional y que corre el foco de los 22 años consecutivos de gobierno radical.

San Luis en disputa

Alberto Rodríguez Saá, impedido de ir por otra reelección tras dos mandatos seguidos como gobernador, ungió como precandidato al “Gato” Fernández, quien competirá contra otras tres fórmulas dentro del lema Unión por San Luis, que lidera el PJ e integran más de 20 partidos y expresiones afines al peronismo. Desde la oposición de Cambia San Luis, que aglutina al PRO, la UCR, Avanzar y al Hermano Adolfo, el desafío tiene por cara visible al diputado Poggi, que ya gobernó en 2011-2015 y ganó las legislativas de hace dos años.

El mandatario presenta a su delfín como “un buen padre de familia” y un “criollo” capaz de “tender puentes” y alejarse de “la grieta”. Fernández, a quien acompaña en la fórmula la senadora Eugenia Catalfamo, tiene una larga trayectoria en los tres poderes: ex intendente de Tilisarao, ministro de Obras Públicas y secretario de Estado, fue dos veces fue senador provincial y ejerció como ministro del Superior Tribunal de Justicia hasta principio de año. Dentro del lema oficial, los otros postulantes son el ministro de Producción, Marcelo Amitrano (sublema “Blanca, Azul y Blanca”), Mariela Cross, dirigente social del Movimiento Evita (“Tierra, Techo y Trabajo”) y Diego González, coordinador general del PAMI San Luis y ex funcionario en distintos ministerios (“Modelo Productivo”).

A Poggi lo acompaña en la fórmula del sublema “Juntos” el ex fiscal de Estado durante su gobierno, Ricardo Endeiza. Originalmente cercano a los Rodríguez Saá, Poggi se convirtió desde hace tres elecciones en el oponente principal al gobierno puntano, y es el único que logró ganarle una contienda electoral al oficialismo local en 2021, cuando se quedó con dos de las tres bancas para Diputados. Entre quienes lo apoyan se destaca el fugaz ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, que se sumó al lema opositor por no lograr consenso con el PJ local para ser el candidato oficialista. Su decisión quedó plasmada en el acta constitutiva de Cambia San Luis, al que adhirió su partido Convergencia Programática Provincial, y por el apoyo a Poggi que publicó en redes sociales. El otro sublema del espacio es “Encuentro Multisectorial”, liderado por Eduardo Mones Ruiz, ex intendente de Villa Mercedes y padre del actual vicegobernador homónimo.

Los otros lemas que se presentan son el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, que impulsa a la maestra rural Johana Gómez y a Mario Jaime, y el Movimiento al Socialismo, con la fórmula Ítalo Gallardo-Yolanda Abregu.

Además de gobernador y vice, los 418.689 puntanos habilitados a votar deberán elegir 17 intendencias con sus respectivos concejos deliberantes, 21 diputados y cinco senadores provinciales. La elección se realizará mediante el sistema de Ley de Lemas, reinstaurado el año pasado, que permite definir los candidatos de cada fuerza y los ganadores de cada cargo en un mismo acto electoral: la elección la gana el lema con más votos y el cargo en disputa queda en manos del sublema más elegido. La Secretaría Electoral de San Luis informó que en total se inscribieron 185 sublemas, que elevan a más de 5.500 el número de postulantes, por lo que uno de cada 76 puntanos se votará a sí mismo.

Mendoza: radicales en su salsa

Casi un millón y medio de cuyanos elegirán en las PASO provinciales entre diez precandidatos a la gobernación. En el oficialista Frente Cambia Mendoza, que respalda el gobernador Rodolfo Suárez, quien aspira a sucederlo es el senador y ex mandatario Alfredo Cornejo, a quien secunda en la fórmula la negacionista ex diputada provincial del PRO Hebe Casado. De su acto de cierre de campaña, el jueves, participó el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La fórmula boina blanca que los enfrentará, con el apoyo del ex gobernador Julio Cobos, la integran los ex diputados Luis Petri y Patricia Giménez, ex embajadora en Costa Rica. El diputado del PRO Omar De Marchi, decidió competir por afuera de la coalición gobernante con su propio sello, La Unión Mendocina, y llevará como compañero de fórmula al intendente de Las Heras, el radical Daniel Orozco.

El peronismo y sus aliados dirimirán candidaturas del Frente Elegí Mendoza en una interna con cuatro fórmulas. “Ahora Peronismo”, ligada al kirchnerismo, postula a Omar Parisi, ex intendente de Luján de Cuyo, y a Lucas Ilardo, presidente del bloque del PJ-Frente de Todos en el Senado provincial. “Avanza Mendoza” la encabeza Guillermo Carmona, secretario para las Islas Malvinas y el Atlántico Sur de la Cancillería, acompañado por la legisladora Liliana Paponet. Las otras dos fórmulas son “Rearmemos Mendoza”, con Nicolás Guillén y Lorena Martín, que representan a movimientos sociales, y “La Base”, del abogado Alfredo Guevara (h) y la ex legisladora Patricia Galván, vinculados al movimiento de derechos humanos.

El Frente de Izquierda también dirimirá su interna de aspirantes a la gobernación en las PASO, en las que competirán los binomios Lautaro Jiménez-Noelia Barbeito y Víctor da Vila-Nadya Gazzo. Por su parte, el Partido Verde, que no formó alianzas, propone como candidatos al ex legislador Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto para gobernador y vice. Para poder competir en las elecciones generales del 24 de septiembre los precandidatos deben obtener como mínimo el 3 por ciento de los votos, según la ley electoral de la provincia.

Mendoza usará por primera vez la boleta única, de cara a su elección general del 24 de septiembre. Según el Código Electoral local, las boletas deberán estar divididas en columnas y filas de iguales dimensiones para cada partido político, donde figurarán los aspirantes a los diferentes cargos. Además de gobernador y vice se votará para consagrar a quienes podrán competir para ocupar los cargos de 19 senadores y 24 diputados provinciales, y a intendentes y concejales en 11 departamentos que decidieron no desdoblar sus comicios municipales: la Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín. Los habitantes de Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael solo votarán precandidaturas para la gobernación y legisladores provinciales pues ya tuvieron sus primarias municipales.

Corrientes, con debut del voto joven

El gobernador Gustavo Valdés, de Juntos por el Cambio, afrontará su última elección de medio término. Un total de 927.244 correntinos votarán a quienes cubrirán cinco bancas del Senado provincial, 15 de diputados, y concejales en 64 comunas. El oficialista Encuentro por Corrientes (ECO-Juntos por el Cambio) lleva al ex gobernador radical Ricardo Colombi como cabeza de su lista de candidatos a senadores, en tanto su aliado liberal Pedro Cassani intentará su reelección en Diputados, donde preside la Cámara.

El Frente de Todos lleva como primera candidata a senadora a la concejala de Paso de los Libres Celeste Ascúa (PJ) y, para la Cámara baja, al ex vicegobernador y actual consejero de Yacyretá, Gustavo Canteros. La alianza Ganemos Corrientes, que surge de un quiebre del peronismo y otros partidos aliados al Frente de Todos, postula al ex diputado del PJ Pedro Raimundi encabezando la lista para el Senado y al parlamentario del Mercosur Alejandro Karlen la de Diputados. En tanto Libres del Sur, sin aliados, propone a Vicente Ruiz y a Eva Romero respectivamente.

Por primera vez en la provincia estarán habilitados a votar los jóvenes de entre 16 y 18 años. Si bien la norma está vigente a nivel nacional desde 2012, recién el año pasado Corriente legisló el voto joven, que incorporó a 38.238 personas al padrón.

El gobernador Valdés encabeza la campaña de su espacio con una estrategia centrada en criticar al gobierno de Alberto Fernández, al que denuncia por “discriminar” y “abandonar” a Corrientes. El Frente de Todos en cambio, apuntó en tono crítico a los puntos sensibles de la provincia, como la pobreza y la falta de infraestructura básica, al tiempo que reclama renovación y alternancia en la administración provincial, dado que se cumplen 22 ininterrumpidos de gobiernos radicales, con legisladores oficialistas que superan los 20 años en sus bancas.