“¡Reprogramación!”. Es la primera palabra del flyer que anunció el cambio de sede para la presentación de la obra del ex militar carapintada José D’Angelo en Coronel Pringles. En principio, se iba a llevar a adelante el Teatro Municipal, lo que ocasionó un fuerte rechazo en la comunidad local, tal como lo contó Buenos Aires/12, y que habría hecho torcer la decisión del intendente cambiemista Lisandro Matzkin. Asistieron alrededor de 20 personas y hubo una manifestación simbólica de militantes por los Derechos Humanos.

La actividad se desarrolló en la sede local de la Asociación Argentina Colombófila. Si bien fue celebrado que un espacio público como el Teatro del Bicentenario no abrace la presentación de "La Estafa con los Desaparecidos: mentiras y millones", para dejar sentada la postura del reclamo se colocaron carteles con las imágenes de los nueve desaparecidos y desaparecidas de Coronel Pringles a manos del terrorismo de Estado. Se optó por hacerlo frente al teatro, lugar originario para el encuentro negacionista que motorizó el reclamo.

Sebastián Grassi, militante del Partido Justicialista local, fue uno de los encargados de llevar a cabo la protesta. “Se decidió que sea en el teatro porque, más allá de lo que pensamos, el reclamo es que no puede ser que un espacio del Estado se use para la presentación de un libro de estas características”, explicó a este medio. “Esto fue una provocación”, remarcó. También anunció que se presentará ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para prohibir que las instalaciones de gestión públicas locales se utilicen para propagar este tipo de discursos.

La Asociación Colombófila remite a quienes mantienen su pasión las palomas mensajeras y su entrenamiento. Uno de sus miembros es Santiago Bertolotto, un campesino local, conocido en el pueblo por actos como colgar la cabeza de dos terneros en el mástil de la plaza principal de la ciudad en reclamo de seguridad en la zona rural.

D’Angelo es, como bien afirma en los sitios oficiales de sus obras, un ex militar y actual periodista. Partícipe de los levantamientos militares contra el gobierno democrático del ex presidente Raúl Alfonsín, afirma que debe terminarse con el “mito de los 30.000”. También es autor de ‘Mentiras tus muertos’, que enmascara tras una supuesta investigación sobre la corrupción en materia de indemnizaciones a víctimas de la dictadura, un acompañamiento al rol de los militares durante la última dictadura. En sus redes se puede apreciar el apoyo a dirigentes como Cecilia Pando, defensora de represores, así como también de Victoria Villaruel, precandidata a vicepresidenta de Javier Milei por la Libertad Avanza, quien varias veces negó que haya habido 30 mil desaparecidos.

Según publicó oportunamente Pagina/12, el padre del autor es Aníbal D’Angelo Rodríguez, que en 2003, se vanagloriaba de colaborar con el ingreso de nazis al territorio argentino. “El hijo de Magda Ivanissevich, Aníbal, era por entonces militante de la UNES, el grupo fascistoide adolescente de estudiantes secundarios, editor de su revista, Tacuara y, como ahora revela él mismo, ayudante de su madre en estas “gestiones”, detalló Sergio Kiernan en aquel artículo.



Con el fin de revalidar sus acciones, Aníbal D’Angelo envió una carta dirigida al medio, pero puntualmente a Kiernan: “En efecto, mi madre y yo contribuimos a salvarlo de los ‘libertadores’ que lo querían fusilar. ¿Sabés que pasa, Sergio? Que no todos tenemos la suerte que tienen Uds. los zurdos, que pueden asesinar a cien millones de personas y no tener ni uno solo de los asesinos juzgados y condenados. Entonces, sí, no fue solo Lecomte. Conozco e intervine en muchos casos más a pesar de tener por entonces solo 19 años”.

La investigación a la que alude el D'Angelo hijo hoy no está judicialmente probada. Como él mismo indica, los casos narrados en el libro fueron denunciados ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4, cuyo titular es el Dr. Ariel Lijo, en los tribunales de Comodoro Py, en noviembre de 2019. La causa ha sido caratulada como “NN s/Estafa”, y aún no hay resolución sobre su contenido.

Tanto Matzkin como la directora de Cultura del municipio no contestaron a los llamados de este medio. Pero el jefe comunal había sido claro en conversaciones anteriores dejando abierta la puerta a rever la postura sobre autorizar una actividad donde su protagonista profetiza un discurso de negación alrededor de los sucesos durante la última dictadura cívico-militar. “No soy obtuso”, había dicho Matzkin, cuyo padre fue torturado durante el terrorismo de estado y su tía fue asesinada a manos de los militares el 4 de septiembre de 1976.

Según se observó en los escasos minutos de transmisión en vivo que tuvo su discurso, D’Angelo apuntó contra lo que denominó como “grupos de izquierda” en relación a quienes suelen oponerse a su discurso. La realidad es que tanto en el Congreso Nacional como, incluso, en la Feria Nacional del Libro, se decidió inhabilitar la presentación de su obra.

Coronel Pringles está atravesada por la tortura y la desaparición durante el oscuro período entre 1976 y 1983. Los carteles que fueron colocados frente al teatro municipal cuentan con las imágenes de los nueve desaparecidos pringlenses: Eduardo Cassataro, Héctor Daniel Cassataro, Arturo Garin, Marían Adelia Garin, Silvia Gimenez, Rubén Horacio Gargaglione, María Luisa Martinez, Rubén Beratz, y Juan Carlos Irurtia.