Lunes disfrazado de domingo en el fútbol argentino en el día de hoy -con la importante excepción de la jornada laboral- tras la final del Mundial Sub 20 y con la presentación de nada menos de River (1º) visitando a Banfield (26º), duelo entre líder y penúltimo de la tabla. La actividad, correspondiente a la fecha 20, se abrirá con los entonados Newell's (11º) y Unión (27º) en Rosario, seguidos de San Lorenzo (3º) vs. Central Córdoba (15º) en el Bajo Flores. En tanto que bien tarde jugarán Instituto (21º) y Racing (17º) en Alta Córdoba, y Vélez (23º) contra Argentinos (12º) en Liniers.

Banfield vs River

River volverá a jugar con un perseguidor soplándole en la nuca después de mucho tiempo: más precisamente desde la fecha 9 que el equipo de Martín Demichelis no bajaba de los cuatro puntos de distancia con su escolta de turno, por entonces San Lorenzo. Ahora, con Talleres a un punto (y dos partidos más), el Millonario visitará a Banfield desde las 19:15 con televisación codificada de TNT Sports.

El elenco de Núñez (41 puntos) viene de un gran desahogo en la Libertadores al vencer a Fluminense (2-0) y retomará la actividad local tras la suspensión del partido ante Defensa y Justicia, por la trágica muerte del hincha Pablo Serrano. De su lado, Banfield (18) jugará la última parada de la seguidilla poco envidiable con la que tuvo que arrancar su ciclo Julio César Falcioni. El Emperador debutó con San Lorenzo (1-2), visitó a Estudiantes (0-1), recibió a Rosario Central (2-0) y viene de enfrentar a Racing en Avellaneda (0-2) mientras intenta rescatar al Taladro de su frágil situación, tanto en las posiciones como en los promedios.

San Lorenzo vs Central Córdoba (SdE)

Hasta hace no tanto soñando con el título, San Lorenzo intentará salir de su bajón cuando reciba a Central Córdoba desde las 17 en el Nuevo Gasómetro (ESPN Premium). El equipo de Rubén Darío Insúa (36 puntos) suma cuatro partidos sin ganar, incluidos dos por Sudamericana -lo que complicó su futuro en la Copa-, y ahora deberá apostar casi todas sus fichas al ámbito local para acercarse a River.

De todos modos, el Ciclón es una garantía como local ya que en el año no perdió ninguno de sus diez partidos de Liga (7 triunfos) a la vez que no recibió goles (11 a favor). Por su parte, Central Córdoba, dirigido por el exSan Lorenzo Leonardo Madelón, está haciendo una buena campaña (23 puntos) pero no se puede descuidar en los promedios.

Instituto vs Racing

Como si fuera una cuestión de lógica, Racing perdió el invicto este jueves en la Libertadores (1-2 ante Flamengo en el Maracaná) apenas unos días después de volver al triunfo en la Liga Profesional tras ocho partidos sin festejar. Aunque ya clasificados a octavos de la Copa, los de Fernando Gago (22 puntos) buscarán seguir alejándose del tenebroso último puesto del torneo local cuando visiten desde las 21:45 a Instituto (21) en Córdoba (TNT Sports).



La Gloria tendrá el debut en el banco de Diego Dabove, quien asumió tras la renuncia de Lucas Bovaglio, víctima de una cosecha reciente de 8 sobre 33 puntos que lo dejó en puestos de descenso en los promedios.



Newell's vs Unión

Duelo de entonados en Rosario, con Newell's recibiendo a Unión de Santa Fe desde las 14 (por TNT Sports). El equipo de Gabriel Heinze sigue dando de hablar en la Copa Sudamericana ya que viene de ganarle 2 a 1 al Santos en Brasil y suma 15 puntos de 15 posibles. En la Liga se mantiene lejos del fondo con 27 unidades.



Por su parte, Unión (18 puntos) transita una racha hasta hace poco impensada, con tres triunfos seguidos y sin recibir goles. El Tatengue arrancó el año con una victoria en sus primeros 16 partidos y el descenso se transformó en una realidad a pesar de su buen promedio, pero con la llegada del Gallego Méndez (a mediados de abril) se está acomodando.



Vélez vs Argentinos

Vélez y Argentinos se enfrentarán bien tarde en Liniers, desde las 21:45 (por ESPN Premium), con los locales retomando la actividad liguera tras la salida del Tigre Gareca. En el medio, el Fortín se pudo sacar la mufa de encima -10 partidos sin ganar- con una goleada 5 a 1 ante Deportivo Español, de la C, en Copa Argentina y bajo la dirección interina del exvolante Marcelo Bravo. Vélez está contra las cuerdas en la Liga, penúltimo con 18 puntos -por ahora jugando un desempate por no descender a fin de año- y una situación institucional muy delicada.



Todo lo contrario por el lado de Argentinos, que viene de vencer 2 a 1 a Liverpool de Uruguay en La Paternal y asegurar así su pase a octavos de final de Libertadores. En la Liga tiene 26 puntos.