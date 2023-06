Finalmente, tras cinco semanas de paro, la docencia salteña comenzará hoy a regresar a los establecimientos educativos. Así lo decidieron anoche, después de que se confirmara que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología había aprobado la resolución 163/23, por la que derogó la obligatoriedad de devolver los días de paro con el dictado presencial de clases los feriados y sábados.

El nuevo instrumento, publicado a la hora cero de hoy en el Boletín Oficial de la provincia, derogó la resolución 159/23, por la que esa misma área de gobierno había dispuesto la obligatoriedad de la devolución de los días no trabajados. La noche del 7 de junio los ministros de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada, y de Educación, Matías Cánepa, anunciaron que el gobierno no descontaría los días de huelga, pero condicionaron esta decisión a la entrega de un cronograma de devolución de contenidos a los directores de cada establecimiento. Educación había dispuesto también que las jornadas no trabajadas serían compensadas únicamente de forma presencial los feriados y sábados.

La docencia consideró que esa resolución ahora derogada no atendía a las necesidades del estudiantado en los distintos niveles, la heterogeneidad en los aprendizajes y lo disímil de la posibilidad de muchos padres o tutores en llevar a sus hijas e hijos a los establecimientos educativos en días feriados. También cuestionaron que la cartera educativa no tuvo en cuenta las realidades de cada establecimiento escolar, no todos ubicados en áreas urbanas, ni el pago de horas extras al personal de maestranza y directores que debía movilizarse para abrir las escuelas. Finalmente, señalaron que no se aseguraba la copa de leche para las y los estudiantes durante las jornadas de recuperación.



La nueva resolución cambia el eje del plan de recuperación de contenidos. Coloca la fecha de entrega del cronograma de recuperación para el próximo viernes 16 de junio y el período a devolver será todo el mes de mayo hasta el 9 de junio inclusive. Por otro lado, la nueva resolución admite las críticas del colectivo de docentes autoconvocados sobre distintos aspectos de la resolución anterior. En su anexo, el nuevo instrumento sugiere “priorizar estrategias didácticas y propuestas integrales de enseñanza organizadas en agrupamientos flexibles con tiempos de trabajo complementario”. También establece varias modalidades para la ejecución del plan de devolución orientado a que el estudiantado no pierda instancias del proceso de enseñanza aprendizaje. La docencia podrá optar entre momentos presenciales, no presenciales, sincrónicos (mediado por dispositivos digitales) y asincrónicos (elaboración de material de apoyo pedagógico, o trabajos prácticos, y en distintos soportes).

Con estos cambios, que habían sido comprometidos de palabra pero que fueron oficializados esta medianoche, al cierre de esta nota, la docencia autonconvocada de los departamentos Cerrillos, Güemes, Metán, La Candelaria, Cafayate y San Carlos confirmó la suspensión del paro de 48 horas previsto para hoy y mañana. Mientras que la asamblea del departamento San Martín anunció que continuará en huelga, y también la localidad de El Galpón. En el departamento Capital, en cambio, las opiniones estaban divididas.



Asamblea, acuerdo y posiciones divididas

Anoche, docentes de distintas áreas y departamentos que acompañan el reclamo salarial de trabajadores de la salud pública, declararon en un video que el paro continuaba y que no entregarían las semanas de lucha de la docencia autoconvocada a la derogación de la resolución 159/23. “La docencia salteña que pertenece a diferentes bases seguimos firmes. El paro continúa hasta que exista una negociación en el petitorio salarial”, declaró una docente alrededor de las 21.30.

“El gobierno nos debe escucharnos y cumplir con nuestras demandas”, agregó uno de los delegados por Salta capital, Rubén Fernández. Exhortó a la docencia capitalina a congregarse hoy a partir de las 9 en la plaza 9 de Julio. Una de las trabajadoras de la salud pública en huelga de hambre en la plaza principal de la ciudad de Salta instó a los sectores en conflicto (docencia y salud) a continuar con las medidas de fuerza.

“Derogada la resolución 159, se suspenden medidas de fuerzas, hasta cumplimiento de lo establecido en Acta Acuerdo y por lo tanto, regresamos a trabajar”, respondió Claudio Uriona, delegado por Salta capital. “Le damos un voto de confianza al gobierno y decidimos esta tarde en Asamblea levantar la medida de fuerza. Esperaremos a las reuniones del 26 de junio. Somos docentes, queremos regresar a las aulas”, explicó a Salta/12 Lorena González, delegada por el departamento Cafayate.

“Decidimos volver a las aulas después del acta compromiso firmada por la segunda autoridad provincial", contestó a la consulta de Salta/12 Ramón Bazán, delegado por general Güemes, aludiendo al encuentro del viernes por la noche en la Legislatura salteña entre algunos delegados y delegadas, legisladores provinciales, y el vicegobernador Antonio Marocco. “Con la derogación de la resolución 159 estamos en condiciones de regresar a las aulas, y esperamos sentarnos en la mesa técnico política el próximo 26 de junio para comenzar a trabajar en nuestra grilla salarial”, continuó Bazán. Confirmó además que fuentes del gobierno de Salta le adelantaron que “copias de la nueva resolución” se enviaron a última hora de ayer “a todos los directores de escuela de todos los niveles antes de la publicación oficial en el Boletín de la provincia”.

“No queremos perder las conquistas salariales de los docentes”, dijo luego. “Personalmente no quiero negociar salario por causas judiciales”, aclaró. Bazán es uno de los 19 detenidos el 25 de mayo en el acceso a la ciudad de Salta. “Yo soy inocente, la justicia tendrá que demostrar que soy culpable”, mencionó.

Este delegado aseguró que la intención es "pelear para que la grilla salarial docente sea la que debe recibir cada uno de los trabajadores y en todos los niveles” y dijo que para ello convocó a "todos los delegados departamentales a General Güemes". “La docencia salteña quiere mejorar los distintos componentes de la grilla salarial”, insistió. Explicó luego que en la mesa técnico política que se iniciará el 26 de junio, se discutirá el salario básico. “Se busca corregir errores históricos que vienen de gobiernos anteriores”, detalló. “En el informe del 17 de mayo pasado, el INDEC informó una canasta básica familiar. Es una canasta intermedia que no incluye servicios, recreación, y otros rubros. Nosotros planteamos que todo estaría cubierto con un piso de 320 mil pesos”, aclaró.

“Nosotros ahora apuntamos a que la hora cátedra del docente primario se la impute igual que la hora cátedra del docente secundario”, adelantó Bazán. “Una de las propuestas que dialogamos fue llevar la liquidación de la maestra jornada simple de 22,5 a 27,5 horas cátedra. Significaría un incremento importante en el básico que repercutirá en otros ítems del salario docente en todos los niveles educativos. También solititaremos en la mesa técnica que se eliminen los topes de horas en los niveles primario y secundario. Solicitaremos pasar de 15 a 22,5 horas en primaria, y de 30 a 45 horas en secundaria”, mencionó finalmente.