Docentes y estudiantes de los 29 Institutos Superiores de Formación Docente se movilizarán este miércoles hacia el Ministerio de Educación porteño contra "el cierre abrupto" de las inscripciones en once profesorados de educación inicial, tres postítulos y un grupo de carreras de institutos de enseñanza superior.



La protesta tendrá lugar a partir de las 9.30 con una marcha desde la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, hacia la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en la calle Carlos H. Perette 750, en el Barrio 31. Allí se llevarán a cabo clases públicas, una conferencia de prensa y la presentación de un documento a las 12, mientras exigirán una reunión con la ministra Soledad Acuña.



Los cierres "abruptos" de las inscripciones fueron en once profesorados de Educación Inicial, tres postítulos del Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González" y en un grupo de carreras del Instituto de Enseñanza Superior N° 1 "Dra. Alicia Moreau de Justo" y el N° 2 "Mariano Acosta".



Además, la comunidad educativa reclama "por las pésimas condiciones edilicias y laborales que se viven en los profesorados, con grandes porcentajes de las plantas docentes sin titularizar y edificios plagados de problemas de infraestructura".



"Si bien la educación es obligatoria desde los 4 años, faltan jardines y no se prevé construir más en los próximos dos años. ¿Cómo se puede creer que la solución a este problema es cerrar los profesorados en donde nos formamos quienes elegimos educar a les chiques?", expresó Brenda Casagrande, coordinadora del Centro de Estudiantes del Profesorado Sara Chamberlain Eccleston.



En este sentido, criticó que "luego de 15 años del PRO gobernando la Ciudad, la crisis educativa en el nivel Inicial es dramática", al tiempo que "el año pasado más de 22.000 niñes se quedaron sin vacantes en el sistema público".



“El desprecio hacia les docentes por parte de la ministra de Educación no es nuevo. Hace unos años nos trató de fracasados, intentó cerrar nuestros profesorados de forma arbitraria, y ahora impide que decenas de jóvenes puedan elegir estudiar nuestras carreras cerrando las inscripciones", agregó, por su parte, Marina Rodríguez, coordinadora del Centro de Estudiantes del Escuela Normal Superior N° 7 "José María Torres".