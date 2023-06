El informe de gestión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ante la Cámara de Diputados se transformó en un anticipo de los debates que vendrán con la campaña presidencial durante un cruce con los jefes de la bancada de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo. Rossi le pidió a los referentes de Juntos por el Cambio que "se hagan cargo" del país que dejaron y les advirtió sobre el escenario electoral: "Están diciendo que ustedes ya ganaron las elecciones, pero no pareciera que venga tan así".

El jefe de Gabinete asistió a la Cámara de Diputados para responder el formal informe de gestión en el que los legisladores de todas las bancadas pueden requerir infromación sobre todas las acciones de gobierno. En el caso de Juntos por el Cambio, una de las consultadas apuntadas fue sobre el viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a China, donde se acordó la ampliación del swap con el gigante asiático.

"No nos hagan el 'cuento del tío'. Nos están diciendo que fueron con 5.000 millones de yuanes, que vuelven con 10.000 millones de yuanes, como si eso no fuera nueva deuda que van a tener con China. ¿Creen que los chinos te regalan o te prestan? ¿Eso no es nueva deuda?", criticó el diputado radical, que quedó fuera del juego electoral en Córdoba, donde el candidato a gobernador por la alianza de derecha será Luis Juez.



Rossi defendió el acuerdo con el gigante asiático al sostener que se trata de una "ampliación del swap se utilizará para seguir fomentando las importaciones de China" y que "sean utilizadas en esa moneda y no afecten las reservas en dólares". Además, el jefe de Gabinete confió en la posibilidad de "ir logrando ese mismo mecanismo con Brasil". Rossi también descartó que se vaya a emplazar un puerto chino en Tierra del Fuego.

Más allá de las formalidades, el jefe de ministros --quien también está lanzado como precandidato presidencial-- le exigió a Negri y a Ritondo "que se hagan cargo de la parte que le corresponde".

"No nos entregaron Disneylandia, nos entregaron un país con el 55 por ciento de inflación, con una desocupación del 10 por ciento, con tres años de recesión sobre cuatro de gobierno y con un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que nunca la Argentina había tenido", apuntó.

En ese tono, Rossi defendió la gestión de gobierno al minimizar las críticas de Juntos por el Cambio frente a los inconvenientes que tuvo que enfrentar la gestión de Alberto Fernández: "Sin sequía, sin guerra y sin pandemia: hicieron todo eso en cuatro años de gestión. Nos dejaron ese país, de ese país nosotros nos hacemos cargo".

Además, el precandidato presidencial del Frente de Todos les advirtió que se avecina "una elección pareja" y no un llamado a las urnas con ventajas amplias para la oposición de derecha como se pronosticaba meses atrás. "Primero pongan la olla, porque ya se están comiendo el postre. Ustedes están diciendo que ya ganaron las elecciones y demás. No pareciera que venga tan así", señaló a la luz de las elecciones provinciales, en las que los oficialismos vienen revalidando sus gestiones, entre ellos casos como los de Tucumán, Misiones y Tierra del Fuego, donde hay gobierno peronistas o afines al Frente de Todos.

Rossi también tuvo un cruce con la diputada de la izquierda Romina del Plá. Al respecto, descartó que pueda suceder una situación similar a la crisis del 2001. "No están las condiciones para que esto sea 2001, porque hay una red de contención enorme a lo largo y ancho del país", aseguró, a pesar del escenario de alta inflación y depreciación de los salarios.